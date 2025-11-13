Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ 1/1/2026, lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thay đổi

13-11-2025 - 19:57 PM | Sống

Theo mức tăng lương tối thiểu vùng, căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc cũng tăng theo.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 10/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 293/2025/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026, thay thế Nghị định số 74/2024/NĐ-CP.

Theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng tại 4 vùng được quy định như sau:

Vùng 1: 5.310.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng).

Vùng 2: 4.730.000 đồng/tháng (tăng 320.000 đồng).

Vùng 3: 4.140.000 đồng/tháng (tăng 280.000 đồng).

Vùng 4: 3.700.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).

Căn cứ các quy định của pháp luật về BHXH liên quan, hiện nay mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Do đó, từ ngày 01/01/2026, mức lương tối thiểu làm căn cứ tính tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc như sau:

- Vùng I: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 5.310.000 đồng.

- Vùng II: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 4.730.000 đồng.

- Vùng III: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 4.140.000 đồng.

- Vùng IV: mức lương tối thiểu đóng BHXH bắt buộc năm 2026 là 3.700.000 đồng.

Về tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc, từ mức lương được xác định làm căn cứ đóng: Người lao động đóng 8% vào quỹ hưu trí và tử tuất; người sử dụng lao động đóng 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất, 3% vào quỹ ốm đau, thai sản và 0,5% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Mức lương tháng làm căn cứ đóng BHXH của lao động trong doanh nghiệp bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong đó, mức lương theo công việc hoặc chức danh tính theo thời gian (theo tháng) của công việc hoặc chức danh đó do chủ sử dụng lao động quy định tại thang, bảng lương thỏa thuận trong hợp đồng.

