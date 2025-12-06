Từ Hà Nội T&T đến CAND - T&T: Hành trình 18 năm bóng bàn của bầu Hiển

Nếu như Câu lạc bộ bóng đá T&T Hà Nội được thành lập vào năm 2006 (năm 2016 đổi tên như hiện nay là Hà Nội, là CLB thành công nhất trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam), thì một năm sau, bầu Hiển với cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn T&T đã thành lập tiếp CLB Bóng bàn Hà Nội T&T vào tháng 10/2007 với vốn đầu tư 100% của Tập đoàn T&T.

Chiếc huy chương vàng SEA Games sau 26 năm

Với trang thiết bị hiện đại cũng như luôn được đầu tư, đổi mới để phù hợp với xu hướng phát triển chung, sau gần 20 năm hoạt động với tiêu chí phát triển và đào tạo các vận động viên chuyên nghiệp, CLB Bóng bàn Hà Nội T&T đã đào tạo ra những tên tuổi như: Trần Tuấn Quỳnh, Phan Huy Hoàng, Nguyễn Ngọc Tú, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Trần Mai Ngọc... những nhà vô địch Việt Nam và Đông Nam Á.

Đinh Anh Hoàng – Trần Mai Ngọc xuất sắc giành tấm HC vàng bóng bàn SEA Games 2023 nội dung đôi nam nữ.

Nổi bật hơn cả là tại SEA Games 2023, Đinh Anh Hoàng và Trần Mai Ngọc đã xuất sắc đem về cho bóng bàn Việt Nam chiếc huy chương vàng đôi nam nữ SEA Games sau 26 năm chờ đợi kể từ khi Vũ Mạnh Cường và Ngô Thu Thủy đăng quang tại SEA Games 1997.

Phía sau chiếc Huy chương vàng quý giá này là bóng dáng của HLV Vũ Mạnh Cường và trên hết là hình bóng của bầu Hiển. Tại sao?

Vì rằng, Vũ Mạnh Cường là tên tuổi lớn của bóng bàn Việt Nam. Anh không chỉ 7 lần vô địch Việt Nam mà còn là tay vợt đem về cho bóng bàn Việt Nam 3 huy chương vàng SEA Games gồm hai HCV đơn nam (1995, 2001) và một HCV đôi nam nữ (1997). Năm 2008, đang giữ chức trưởng bộ môn kiêm HLV trưởng đội tuyển bóng bàn Sở VH-TT-DL Hải Dương, Cường đã gây bất ngờ khi chuyển về làm HLV cho CLB Bóng bàn Hà Nội T&T và Mai Ngọc cùng Anh Hoàng là hai tài năng do Mạnh Cường phát hiện và đào tạo.

Trần Mai Ngọc sinh năm 2004 ở Bình Dương, cha mất khi cô mới 2 tuổi, mẹ làm công nhân may. Chính HLV Vũ Mạnh Cường đã phát hiện và thuyết phục gia đình cho Mai Ngọc ra Hà Nội đầu quân cho Hà Nội T&T từ khi Mai Ngọc mới 9 tuổi. Tám năm sau, 2021, Mai Ngọc tỏa sáng. Tại giải vô địch quốc gia, Mai Ngọc lần lượt vượt qua hai tượng đài của Việt Nam là Mai Hoàng Mỹ Trang và Phan Hoàng Tường Giang để đoạt chức vô địch quốc gia. Tại SEA Games 31 trên sân nhà Việt Nam, Mai Ngọc giành 2 tấm HCĐ nội dung đôi nữ và đồng đội nữ. Đến SEA Games 32, Mai Ngọc đã đổi màu huy chương từ đồng qua... vàng!

Trong khi đó Đinh Anh Hoàng, năm nay 23 tuổi, ngôi sao sáng của đội nhưng lại sinh ra ở Đắk Lắk cũng là phát hiện của lò đào tạo Hà Nội T&T. Anh Hoàng đã cùng Mai Ngọc đoạt HCV đôi nam nữ SEA Games 2023 và Anh Hoàng cũng đã vô địch đơn nam quốc gia 2025.

Bầu Hiển đã thưởng cho Mai Ngọc và Anh Hoàng mỗi tay vợt được nhận 250 triệu đồng sau thành tích giành HC vàng SEA Games 2023.

Qua những thông tin này, chiến lược đầu tư và phát triển của Hà Nội T&T dành cho bóng bàn cũng rất giống bóng đá: phát hiện, đào tạo các VĐV trẻ tài năng, trọng dụng nhân tài khắp cả nước, đồng thời "săn lùng" cả các nhà quản lý giỏi, những HLV có trình độ chuyên môn cao.

Chữ Tầm đi với chữ Tâm

Sẽ thiếu sót rất lớn nếu chỉ nói về "Tầm" mà không nói đến cái "Tâm" của bầu Hiển về quá trình hình thành và phát triển của CLB Bóng bàn Hà Nội T&T cũng như là Công an nhân dân - T&T.

Chiếc HCV đồng đội nam toàn quốc 2025 của CAND - T&T nổi bật tên của Lê Đình Đức. Đức không đơn thuần có những trận thắng góp phần vào chiếc HCV đồng đội nam, mà trên hết là Đức đã vượt qua chính mình, vượt qua được số phận tưởng như đã "đánh gục" Đức từ 12 năm trước.

Sinh năm 1999 ở Đắk Nông, Đức được HLV Mạnh Cường phát hiện năm 2009 và đưa về lò Hà Nội T&T đào tạo. Nhưng đến năm 2013, không hiểu sao tay chân Đức bị teo lại, sau đó bác sĩ chẩn đoán viêm cột sống dính khớp tự phát. Căn bệnh này không chỉ tước đi khả năng vận động mà còn có thể để lại cho Đức một cuộc đời tàn phế nếu không được chữa trị kịp thời.

Tay vợt Lê Đình Đức đã chiến thắng thử thách khắc nghiệt của cuộc đời nhờ sự giúp đỡ của bầu Hiển.

Biết chuyện qua báo cáo của HLV Mạnh Cường, rất dứt khoát, bầu Hiển quyết định bằng mọi giá phải chữa trị cho Đức cho dù Đức có thể không thi đấu được nữa, nhưng hy vọng Đức có thể sinh hoạt trở lại như một người bình thường.

Sau đó là cả một hành trình vượt bao gian khó của Đức, của tập thể Hà Nội T&T cùng nhau hỗ trợ Đức và phía sau là sự hỗ trợ tuyệt đối từ tài chính của "người cha tinh thần" Đỗ Quang Hiển. Thế rồi Đức dần hồi phục để hôm nay bằng nỗ lực đóng góp vào chiếc HCV đồng đội nam toàn quốc 2025, đó đã là lời cảm ơn ý nghĩa nhất mà Đức gửi đến các thầy, đồng đội, lãnh đạo và trên hết là bầu Hiển.

Vị thế mới của bóng bàn CAND - T&T

Câu lạc bộ bóng bàn CAND - T&T được thành lập ngày 23/5/2024 sau khi Hiệp hội Thể thao CAND Việt Nam và Tập đoàn T&T ký kết biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực tuyển chọn và đào tạo vận động viên bóng bàn tham gia thi đấu cho lực lượng CAND.

Ngay sau đó, CLB CAND - T&T đã tham dự giải bóng bàn vô địch quốc gia 2024 tại Nha Trang. Dù chỉ đặt mục tiêu giành 1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ nhưng toàn đội đã xuất sắc vượt chỉ tiêu khi đoạt đến 2 HCV và 3 HCB.

Tại giải vô địch bóng bàn quốc gia 2025, nếu như những năm trước đây, Hà Nội và TP.HCM là hai thế lực tranh đua quyết liệt ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương, thì năm nay, đoàn CAND - T&T đã thay thế vị trí của Hà Nội cạnh tranh sòng phẳng với TP.HCM.

Trong 7 bộ huy chương của giải, đoàn CAND - T&T và TP.HCM chia đều sở hữu 6 HCV. Trong đó, CAND - T&T đoạt chức vô địch ở 3 nội dung đồng đội nam, đôi nam, đơn nam; TP.HCM vô địch 3 nội dung đồng đội nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Chiếc HCV đơn nữ còn lại thuộc về Hà Nội.

Không chỉ tập trung thành tích đỉnh cao, bóng bàn CAND - T&T còn đầu tư các tuyến dưới. Đó là lý do tại giải trẻ, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc 2024, CAND - T&T đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 13 HCV, 7 HCB và 10 HCĐ cho dù chỉ tiêu chỉ đặt ra là 8 HCV. Thành tích nhất toàn đoàn đã được lặp lại năm 2025.

Đội Bóng bàn CAND - T&T ra đời là thành công tiêu biểu của mô hình xã hội hóa thể thao.

Là người gắn bó lâu nhất, sâu sát nhất CLB Hà Nội T&T từ 2008 rồi CLB CAND - T&T từ tháng 5/2024 đến nay, HLV Vũ Mạnh Cường đã cho biết chính sự quan tâm của lãnh đạo CAND cũng như Tập đoàn T&T cùng sự đoàn kết cùng nhau dìu dắt tiến bộ từ ban huấn luyện cho đến vận động viên giữa hai CLB CAND và Hà Nội T&T đã tạo nên sức mạnh nhân đôi cho sự hợp tác của hai CLB với tên gọi mới CLB bóng bàn CAND - T&T.

Tiêu biểu cho sự thành công từ hợp tác này đó là trường hợp tay vợt 15 tuổi CAND Nguyễn Văn Tuấn Anh. Qua thời gian được huấn luyện từ các HLV Hà Nội T&T, Tuấn Anh đã tiến bộ vượt bậc khi trong năm 2025 đã vô địch đôi nam giải trẻ Đông Nam Á và đoạt ba HCV đơn nam, đôi nam và đồng đội nam tại giải vô địch trẻ, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam.

Thành công = Tâm + Tầm + Tài chính

Thành công của bóng bàn từ Hà Nội T&T qua CAND - T&T ngoài Tâm và Tầm, còn một chữ T nữa, đó là Tiền.

Sau thành tích xuất sắc tại giải vô địch quốc gia 2025, Tập đoàn T&T đã trao thưởng cho CLB CAND - T&T số tiền là 1,26 tỷ đồng.

Nhưng đây không phải lần đầu tiên Tập đoàn T&T trao thưởng với số tiền lớn như vậy, thậm chí là lớn nhất nước ở bộ môn bóng bàn. Trước đó, ngày 1/8/2024, Tập đoàn T&T cũng thưởng gần 1,5 tỷ đồng cho các HLV, VĐV CLB CAND - T&T có thành tích xuất sắc ở các giải quốc gia năm 2024.

Trước đó nữa, Tập đoàn T&T cũng thưởng 1,15 tỷ đồng cho các VĐV, HLV khi đội tuyển bóng bàn Việt Nam đoạt 1 HCV, 1 HCB và 4 HCĐ tại SEA Games 2023.

Những con số trên cho thấy, thể thao chuyên nghiệp nói chung và bóng bàn nói riêng không thể phát triển nếu không có tài chính dồi dào. Tài chính là nền tảng, là động lực phát triển, nhưng tiền nhiều chưa chắc đã đem lại thành công.

Đội bóng bàn CAND-T&T nhận thưởng sau thành tích tại giải bóng bàn quốc gia 2025.

Vì cũng giống như bóng đá, bầu Hiển không chỉ đam mê bóng bàn, mà ông còn sẵn lòng kiên trì đầu tư từ con số 0 để rồi sau gần 20 năm, CLB bóng bàn CAND - T&T luôn nằm trong top 3 cả nước, cùng với Hà Nội và TP.HCM, đồng thời CLB luôn đứng đầu trong các giải trẻ và đóng góp nhiều VĐV trụ cột cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam.

Bầu Hiển từng nói việc đầu tư cho các VĐV tập huấn ở Trung Quốc, quốc gia có nền bóng bàn số 1 thế giới đã giúp các VĐV CAND - T&T tiến bộ rõ rệt, trong đó Đinh Anh Hoàng đã xuất sắc lật đổ sự thống trị của đàn anh Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) để lần đầu lên ngôi vô địch nội dung đơn nam khi thắng cách biệt 4-1 trong trận chung kết giải vô địch quốc gia 2025.

Cùng với Anh Hoàng, CLB CAND - T&T còn đóng góp hai tuyển thủ Lê Đình Đức và Trần Mai Ngọc cho đội tuyển bóng bàn Việt Nam tại SEA Games 2025. 7 tuyển thủ quốc gia còn lại thuộc ba đoàn Hải Phòng (3 VĐV), Hà Nội, TP.HCM (mỗi đoàn 2 VĐV).

Chính bầu Hiển chứ không ai khác đã tạo ra cuộc cạnh tranh quyết liệt và sòng phẳng giữa các trung tâm bóng bàn hàng đầu của Việt Nam, qua đó góp phần rất lớn vào thành tích chung của bóng bàn Việt Nam trên đấu trường Đông Nam Á.

Cuối cùng, bầu Hiển khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành và đầu tư câu lạc bộ CAND - T&T với mong muốn đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của bóng bàn Việt Nam. Một quan điểm xuyên suốt của bầu Hiển là làm gì cũng đều hướng về mục tiêu đóng góp cho nền thể thao quốc gia Việt Nam.