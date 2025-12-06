Ngâm chân nước nóng có rất nhiều lợi ích nhưng 5 nhóm người này tốt nhất đừng làm - càng làm nhiều càng hại

Ngâm chân có thể thúc đẩy lưu thông máu, tăng cường trao đổi chất và giảm căng thẳng về tinh thần và thể chất. Chúng được coi là một phương pháp đơn giản và hữu ích để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, phương pháp này không phải phù hợp với tất cả mọi người.

Người hiện đại, sau một ngày dài chạy nhảy, ngồi làm việc ít vận động, sẽ dễ bị căng cơ và mệt mỏi. Ngâm chân có thể giúp thư giãn phần thân dưới và cải thiện lưu thông máu, gián tiếp giúp giải tỏa căng thẳng. Vì vậy, ngâm chân là một phương pháp chăm sóc sức khỏe hàng ngày hiệu quả và không tốn kém.

Tuy nhiên, một số bác sĩ cho rằng, có 5 nhóm người không thích hợp để ngâm chân trong nước nóng.

Theo báo cáo trên tờ Life Times, Vương Khắc Cần, bác sĩ trưởng khoa phẫu thuật mạch máu tại Bệnh viện Triều Dương Bắc Kinh trực thuộc Đại học Y khoa Thủ đô (Trung Quốc), cho biết: Bệnh nhân thường xuyên tìm đến phòng khám ngoại trú phẫu thuật mạch máu do cảm thấy khó chịu do ngâm chân không đúng cách. Các bác sĩ không khuyến cáo ngâm chân trong nước quá nóng, và những nhóm người sau đây cần đặc biệt thận trọng khi ngâm chân trong nước nóng.

1. Bệnh nhân bị giãn tĩnh mạch

Nguyên nhân chính gây giãn tĩnh mạch là suy van tĩnh mạch. Nếu bệnh nhân có bệnh tim, việc ngâm chân trong nước nóng sẽ làm giãn mạch máu ở chi dưới, làm giảm lưu lượng máu trở về tim, từ đó có thể gây ra đau thắt ngực hoặc bệnh tim mạch vành.

2. Bệnh nhân tiểu đường

Nhiều bệnh nhân tiểu đường cũng mắc chứng xơ vữa động mạch ngoại biên và hẹp động mạch, cũng như bệnh thần kinh ngoại biên. Bàn chân của họ thường không cảm nhận được nhiệt độ nước do bất thường về cảm giác. Do các mạch máu dưới da không giãn nở bình thường, lưu thông máu không đủ để tản nhiệt kịp thời, có thể dẫn đến tích tụ nhiệt cục bộ và bỏng.

3. Bệnh nhân mắc bệnh tim mạch

Đối với những bệnh nhân mắc bệnh tim hoặc huyết áp cao, việc ngâm chân trong nước quá nóng có thể kích thích các dây thần kinh ngoại biên, giãn mao mạch, tăng lưu lượng máu và tạm thời làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch.

4. Trẻ em

Vòm bàn chân hình thành dần dần trong thời thơ ấu. Nếu bạn ngâm chân thường xuyên trong nước nóng trong giai đoạn này, các dây chằng ở bàn chân có thể bị lỏng lẻo, gây bất lợi cho việc hình thành và duy trì vòm bàn chân. Theo thời gian, điều này sẽ làm tăng nguy cơ bàn chân bẹt.

5. Bệnh nhân bị nấm da chân

Nhiều người lầm tưởng rằng ngâm chân có thể làm giảm các triệu chứng của bệnh nấm da chân, nhưng thực tế ngâm chân trong nước nóng có thể dẫn đến nhiễm trùng thứ phát.

Ngoài ra, những phương pháp ngâm chân này đều không đúng: Ngâm ngay sau khi ăn, ngâm đến khi toát mồ hôi, ngâm quá lâu và để chân khô sau khi ngâm.

Cách ngâm chân đúng là:

1. Nhiệt độ nước không nên quá cao. Nhiệt độ nước nên ở khoảng 40℃. Bạn có thể dùng nhiệt kế để đo hoặc kiểm tra bằng tay. Nước phải ấm nhưng không nóng khi chạm vào.

2. Không nên ngâm chân ngay sau bữa ăn. Hãy đợi ít nhất một giờ. Mỗi lần ngâm chân lý tưởng nhất là 20 phút và không nên quá nửa tiếng.

3. Hãy cẩn thận với các chấn thương ở chân. Nếu da chân bị rách hoặc nhiễm trùng, không nên ngâm chân, vì điều này có thể làm tình trạng nhiễm trùng trở nên trầm trọng hơn. Bệnh nhân mắc các bệnh về chân như herpes hoặc eczema cũng nên tránh ngâm chân trong nước nóng, vì điều này có thể dễ dẫn đến nhiễm trùng nếu da bị rách.

4. Lau khô chân ngay sau khi ngâm để tránh bị cảm lạnh. Nếu da bạn khô, bạn có thể thoa kem dưỡng ẩm sau khi lau khô.

Theo báo cáo trên Tạp chí CommonHealth, Tiến sĩ Lu Bingxun, bác sĩ điều trị tại Khoa Y học Cổ truyền, Bệnh viện Từ Tế Đài Bắc, khuyên rằng khi ngâm chân, bạn chỉ nên đổ mồ hôi nhẹ. Đổ mồ hôi quá nhiều có thể làm tổn thương âm dương, khiến bạn mất nước và làm suy yếu năng lượng dương, dẫn đến cảm giác yếu ớt và mệt mỏi hơn sau khi ngâm chân, đồng thời làm tăng gánh nặng cho tim. "Mặc dù đổ mồ hôi có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đào thải độc tố, nhưng cảm giác mệt mỏi không phải là điều tốt".

Từ xa xưa, y học cổ truyền Trung Quốc đã đánh giá cao lợi ích sức khỏe của đôi chân. Đặc biệt, ngâm chân đã được ưa chuộng trong hàng ngàn năm nhờ tính đơn giản, dễ sử dụng và hiệu quả.

Danh y Hoa Đà, vị thầy thuốc cổ đại nổi tiếng của Trung Quốc, đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của bàn chân trong cơ thể con người trong cuốn sách "Đạo của bàn chân". Ông nói: "Con người có bàn chân, cũng như cây có rễ. Cây héo từ rễ trở lên, con người già từ bàn chân trở lên". Ông cũng nói: "Ngâm chân vào mùa xuân giúp dương khí cường tráng; ngâm chân vào mùa hè giúp thanh nhiệt, giải độc; ngâm chân vào mùa thu giúp làm ẩm phổi và ruột; ngâm chân vào mùa đông giúp làm ấm bụng dưới". Lòng bàn chân chứa nhiều huyệt đạo và cơ quan, giống như rễ cây, khiến chúng trở thành một phần thiết yếu của quá trình tuần hoàn và trao đổi chất.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng sáu trong số mười hai kinh mạch của cơ thể con người bắt nguồn từ bàn chân, trong đó kinh Can, kinh Tỳ và kinh Thận là quan trọng nhất, lần lượt chi phối giấc ngủ, cảm xúc, tiêu hóa và hệ sinh sản. Ngâm chân có thể khai thông kinh mạch khắp cơ thể, sử dụng nhiệt vật lý bên ngoài để thúc đẩy tuần hoàn máu và trao đổi chất. Do đó, lưu thông máu tốt ở bàn chân có lợi cho tất cả các cơ quan nội tạng.