Tịch thu 30kg vàng trị giá hơn hơn 51 tỷ đồng được giấu trong 1 chiếc xe ô tô nhập cảnh

Tháng 12/2023, Hải quan Văn Cẩm Độ, trực thuộc Hải quan Thâm Quyến, đã phát hiện một vụ buôn lậu vàng lớn qua kênh hàng hóa nhập khẩu.

Theo báo cáo từ Hải quan Thâm Quyến, trong quá trình kiểm tra máy móc một chiếc xe ô tô nhập cảnh, các nhân viên phát hiện hình ảnh bất thường ở phần đầu xe. Dựa trên nghi vấn này, họ tiến hành kiểm tra thủ công toàn diện và nhanh chóng phát hiện một ngăn bí mật được cải tạo phía trên động cơ xe. Ngăn này chứa các thỏi vàng được giấu tinh vi, khó có thể phát hiện bằng mắt thường.

Sau khi tiến hành kiểm đếm, cơ quan hải quan xác định tổng cộng có 30 thỏi vàng, mỗi thỏi nặng 1kg, tổng cộng 30 kg, trị giá khoảng 14 triệu NDT (hơn 51 tỷ đồng). Số vàng này được cho là nhập khẩu trái phép và chưa khai báo với cơ quan hải quan, vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý hàng hóa xuất nhập cảnh của Trung Quốc.

Vụ việc này là minh chứng cho thủ đoạn tinh vi của các phương thức buôn lậu hiện nay. Hải quan Thâm Quyến nhấn mạnh, theo Điều 7 của Quy định thi hành hình phạt hành chính Hải quan Trung Quốc, hành vi giấu, ngụy trang, khai báo thiếu, khai báo giả hoặc sử dụng các phương thức khác để trốn tránh sự giám sát hải quan, cũng như vận chuyển, mang theo hoặc gửi các mặt hàng bị cấm hoặc hạn chế xuất nhập cảnh, đều được coi là buôn lậu. Những hành vi này sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng, bao gồm cả truy tố hình sự nếu hành vi gây hậu quả nghiêm trọng.

Các chuyên gia pháp lý Trung Quốc nhận định, vụ việc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực thi pháp luật nghiêm minh và các biện pháp kiểm soát chặt chẽ tại các cửa khẩu. Việc phát hiện ngăn bí mật trên xe cho thấy các đối tượng buôn lậu ngày càng sử dụng các phương thức tinh vi, thậm chí cải tạo kết cấu phương tiện để giấu hàng hóa, gây khó khăn lớn cho cơ quan chức năng.

Vụ việc được Hải quan Thâm Quyến công khai nhằm cảnh báo công chúng và các doanh nghiệp Trung Quốc về mức độ nghiêm trọng của hành vi buôn lậu vàng, đồng thời nhấn mạnh rằng bất kỳ vi phạm nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc. Cơ quan hải quan Thâm Quyến cũng cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát và phối hợp với các lực lượng liên quan để ngăn chặn các hành vi buôn lậu, đặc biệt là đối với những mặt hàng có giá trị cao như vàng và ngoại tệ.

Vụ việc 30 kg vàng bị bắt giữ lần này là lời nhắc nhở rõ ràng về mức độ tinh vi của các hành vi buôn lậu hiện nay, cũng như sự cần thiết phải duy trì các biện pháp giám sát chặt chẽ, nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế quốc gia và trật tự xuất nhập cảnh.

