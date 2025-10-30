Đột kích 8 căn nhà cấp bốn có loạt máy in đang hoạt động, tịch thu hơn 9,2 tỷ đồng tiền giả từ nhóm đối tượng sinh sau năm 2000

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), Bộ Công an Trung Quốc mới đây vừa công bố một vụ án sản xuất và tiêu thụ tiền giả gây chấn động dư luận. Manh mối vụ án bắt đầu từ một giao dịch mua bán hình ảnh mẫu tiền giả trên mạng. Trong quá trình trinh sát nghiệp vụ, cảnh sát Bắc Kinh phát hiện có đối tượng mua các tập tin thiết kế mô phỏng tiền thật với độ sắc nét cao.

Nhận thấy đây có thể là bước chuẩn bị quan trọng để in tiền giả, lực lượng chức năng lập tức mở rộng điều tra. Trung đội trưởng Triệu Quang Sinh thuộc Đội kinh tế Cảnh sát Bắc Kinh cho biết, muốn in tiền giả, các đối tượng nhất định phải có mẫu phôi chuẩn, từ đó mới có thể đặt mua thiết bị, vật tư để tiến hành in ấn. Việc thực hiện giao dịch mua bán mẫu tiền đã trở thành tín hiệu cảnh báo lớn đối với cơ quan công an.

Sau nhiều tháng theo dõi bí mật, cảnh sát xác định nhóm tội phạm do một đối tượng họ Trình cầm đầu đã hoạt động có tổ chức, phân chia nhiệm vụ rõ ràng. Tất cả các nghi phạm đều là những thanh niên trẻ tuổi, nhiều người bỏ học, không có việc làm ổn định và coi việc làm tiền giả là nguồn thu nhập chính.

Chúng học kỹ thuật làm giả tiền thông qua các phần mềm nước ngoài, sau đó chia nhỏ các đơn hàng để mua sắm máy móc, mực in và các vật liệu liên quan trên mạng, tránh bị hệ thống giám sát phát hiện. Nhóm này lựa chọn những căn nhà cấp bốn nằm sâu trong các vùng hẻo lánh làm xưởng sản xuất để không gây chú ý, biến những chiếc máy in thành công cụ tạo ra hàng triệu NDT tiền giả.

Cảnh sát Trung Quốc đã triệt phá 8 điểm sản xuất và thu giữ hơn 2,5 triệu NDT (hơn 9,2 tỷ đồng) tiền giả (Ảnh: Sina)

Để tăng độ chân thật và nâng giá bán, các nghi phạm còn tiến hành gia công lần hai đối với từng tờ tiền, như tạo bề mặt nhám giả cảm giác sờ nổi hoặc làm cũ vỏ ngoài để qua mắt kiểm tra thủ công trong quá trình giao dịch. Sau khi hoàn thiện sản phẩm, nhóm sử dụng các phần mềm liên lạc xuyên biên giới và thanh toán bằng tiền mã hóa để tiêu thụ, quyết tâm cắt toàn bộ dấu vết liên quan đến danh tính thật.

Khi đã thu thập đủ bằng chứng, lực lượng cảnh sát tại Bắc Kinh đã phối hợp với nhiều tỉnh thành như Quảng Tây, Hà Bắc và Giang Tây đồng loạt triển khai vây bắt. Thời điểm đột kích, loạt máy in tại các cơ sở vẫn đang hoạt động liên tục, từng xấp tiền giả mệnh giá 100 NDT mới tinh được đẩy ra không ngừng, mùi mực in còn nồng trong không khí.

Trong chiến dịch này, lực lượng chức năng đã bắt giữ tổng cộng 15 nghi phạm, triệt phá 8 điểm sản xuất và thu giữ hơn 2,5 triệu NDT (hơn 9,2 tỷ đồng) tiền giả.

Không dừng lại ở việc tự in và bán, nhóm tội phạm còn truyền bá phương thức và công nghệ sản xuất tiền giả cho các đối tượng khác trên mạng nhằm mở rộng hoạt động và thu lợi bất chính. Cách thức phạm tội theo dạng nhân rộng này tạo ra rủi ro lớn, có thể khiến loại tội phạm kinh tế nguy hiểm này nhanh chóng lan rộng nếu không được ngăn chặn kịp thời.

Vụ án gây nhiều tranh luận trong dư luận Trung Quốc về tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên chạy theo lối sống lệch lạc, coi việc bất chấp pháp luật là con đường làm giàu nhanh chóng.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Sina)

Giới chuyên gia cho rằng môi trường Internet với các nguồn thông tin thiếu kiểm soát đang vô tình khiến việc phạm tội trở nên dễ dàng hơn và nguy cơ tội phạm trẻ hóa ngày càng cao.

Bộ Công an Trung Quốc khẳng định sẽ tiếp tục đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm liên quan đến làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả; Đồng thời nâng cao công tác quản lý thiết bị in màu và giao dịch trực tuyến. Cơ quan chức năng Trung Quốc cũng cảnh báo người dân chú ý kiểm tra tiền mặt khi giao dịch, kịp thời báo cho cơ quan chức năng nếu phát hiện nghi vấn tiền giả lưu hành.

(Theo Sina)