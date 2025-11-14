Đột kích căn hộ cho thuê có 80 chiếc máy tính hoạt động 24/24, phát hiện bí mật động trời sau số tiền điện hơn 2,2 tỷ đồng/năm

Năm 2018, nhân viên điện lực tại Theo Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Hán Khẩu thuộc Công ty Điện lực Quốc gia Vũ Hán, Trung Quốc, đã phát hiện mức tiêu thụ điện bất thường tại một trạm biến áp ở làng Thang Hồ, quận Giang Ngạn. Theo đó, lượng điện ở đây cao hơn nhiều so với các khu dân cư bình thường. Ngay lập tức, đội ngũ kỹ thuật đã đến hiện trường để kiểm tra.

Khi đến nơi, họ vô cùng sửng sốt khi phát hiện hộp cáp biến áp bị can thiệp và một đường dây điện dẫn thẳng lên mái một căn hộ cho thuê. Sau khi đội kỹ thuật kiểm tra, kết quả đo dòng điện bằng ampe kìm cho thấy dòng tải đạt 360A, cho thấy mức tiêu thụ điện cực lớn và bất thường.

Dựa trên hiện trạng đường dây, đội kỹ thuật nhanh chóng xác định căn hộ vi phạm. Tại đây, họ phát hiện một công trình tạm trên mái nhà, bên trong phát ra tiếng máy chạy liên tục. Nhận thấy có thiết bị lớn đang vận hành, họ lập tức trình báo sự việc với cảnh sát.

Khi cảnh sát địa phương tới hiện trường, hình ảnh bên trong căn hộ khiến tất cả kinh ngạc: 80 máy tính đào Bitcoin, 4 quạt hút và một hệ thống làm mát bằng nước đang vận hành hết công suất, hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày.

Ảnh: Baijiahao

Theo mô tả của cảnh sát, đây là hiện trường của máy đào Bitcoin chuyên dụng, với chip được thiết kế riêng cho việc khai thác tiền số. Khác với máy tính thông thường, những thiết bị này thường hoạt động theo cơ chế “đốt” card đồ họa, tiêu thụ lượng điện cực lớn.

Cảnh sát cho biết lượng điện tiêu thụ của các máy đào tỷ lệ thuận với lợi nhuận kinh tế khổng lồ từ việc khai thác Bitcoin. Tính theo giá điện hiện hành, tất cả thiết bị này hoạt động 24 giờ/ngày sẽ tiêu thụ 2.040 kWh, tương đương 61.000 kWh/tháng. Với giá điện lúc bấy giờ, chủ cơ sở đào Bitcoin này sẽ phải chi khoảng 53.000 NDT/tháng (hơn 196 triệu đồng) và gần 600.000 NDT/năm (hơn 2,2 tỷ đồng).

Với lợi nhuận khổng lồ từ Bitcoin, nhóm người này đã liều lĩnh nối điện trái phép để trộm điện. Hành vi này không chỉ gây thất thoát điện năng nghiêm trọng mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ do quá tải đường dây và thiết bị.

Những đối tượng thuê căn hộ vi phạm sau đó đã bị cảnh sát giam giữ và bị trừng phạt theo quy định của pháp luật Trung Quốc về hành vi ăn trộm điện. Vụ án này là lời cảnh tỉnh về những rủi ro tiềm ẩn từ hoạt động đào tiền số trái phép, đồng thời nhấn mạnh vai trò của giám sát tiêu thụ điện năng trong các khu dân cư và công trình thuê mướn ở Trung Quốc.

(Theo Baijiahao)