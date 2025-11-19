Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người EQ thấp có 5 thói quen điển hình trên Facebook, Instagram, TikTok: Nhìn phát là biết

19-11-2025 - 16:38 PM | Sống

Người EQ thấp có 5 thói quen điển hình trên Facebook, Instagram, TikTok: Nhìn phát là biết

Trong thời đại mạng xã hội ảnh hưởng mọi khía cạnh đời sống, hành vi của chúng ta trên Facebook, Instagram hay TikTok không chỉ là giải trí hay chia sẻ thông tin, mà còn phản chiếu rõ ràng EQ (trí tuệ cảm xúc).

Một câu bình luận, một dòng trạng thái hay một video đăng lên có thể tạo kết nối, cũng có thể khiến người khác căng thẳng hoặc xa cách.

Người EQ cao biết dùng mạng xã hội như một công cụ kết nối và truyền cảm hứng, còn người EQ thấp thường để cảm xúc chi phối, dẫn đến những hành vi khiến người khác mệt mỏi, bối rối, thậm chí xa lánh. Dưới đây là 5 hành vi điển hình:

1. Thích mỉa mai hoặc cà khịa công khai

Người EQ thấp thường dùng mạng xã hội để trút cảm xúc tiêu cực, thể hiện sự đúng đắn hoặc “đánh bại” người khác. Họ đăng trạng thái mỉa mai, bình luận châm chọc hoặc viết caption kiểu “ẩn ý” hướng về một cá nhân hay nhóm người.

Ví dụ: một người đăng story với dòng chữ “Một số người mãi chỉ biết than vãn, còn mình thì tiến lên” kèm tag gián tiếp đến đồng nghiệp hay bạn bè. Hành vi này khiến người khác cảm thấy khó chịu, bị phán xét, thậm chí mất hứng tương tác. Dù mục đích của người gửi có thể không hẳn là gây hấn, nhưng EQ thấp khiến họ không nhận ra tác động của lời nói đến người khác.

Người EQ cao sẽ chọn cách khác: họ thẳng thắn trao đổi trực tiếp khi có vấn đề, hoặc đăng nội dung mang tính tích cực, khơi gợi cảm hứng cho người đọc, thay vì tạo ra áp lực hay căng thẳng.

2. So sánh bản thân với người khác liên tục

Một biểu hiện rất phổ biến của EQ thấp là so bì và ghen tị qua mạng xã hội. Họ lướt feed, thấy người khác đi du lịch, mua sắm, hay đạt thành tích nổi bật, và lập tức cảm thấy khó chịu hoặc muốn phản ứng.

Người EQ thấp có 5 thói quen điển hình trên Facebook, Instagram, TikTok: Nhìn phát là biết- Ảnh 1.

Hành vi này có thể biểu hiện qua các bình luận cay nghiệt, những câu “ẩn ý” như “Chắc lại khoe mẽ rồi” hoặc “Ai mà chẳng thế”. Nó không chỉ khiến chính họ căng thẳng mà còn gây áp lực cho những người tương tác cùng. Người EQ thấp thường quên rằng mạng xã hội chỉ là phiên bản được chọn lọc của cuộc sống, không phản ánh toàn bộ thực tế.

Người EQ cao hiểu điều này và giữ thái độ bình tĩnh, không so sánh, đồng thời tận dụng những bài đăng của người khác để học hỏi, truyền cảm hứng hoặc chia sẻ niềm vui chân thành.

3. Dồn dập nhắn tin, tag hoặc “câu tương tác” quá mức

Người EQ thấp có nhu cầu được chú ý ngay lập tức, dẫn tới những hành vi quá mức trên mạng xã hội: tag liên tục, nhắn tin dồn dập hoặc bình luận nhiều lần trong thời gian ngắn.

Điều này khiến người nhận cảm thấy bị làm phiền, áp lực hoặc mệt mỏi. Nguyên nhân là do họ thiếu kiên nhẫn và không quản lý được cảm xúc, cứ nghĩ rằng “nếu mình không nhấn mạnh, người khác sẽ quên hoặc không quan tâm”.

Người EQ cao thì khác: họ biết tôn trọng không gian của người khác, chọn thời điểm hợp lý để tương tác, và hiểu rằng sự kiên nhẫn cũng là một cách thể hiện tôn trọng.

4. “Seen nhưng không rep” hoặc trả lời theo cảm xúc

Người EQ thấp dễ phản ứng vội theo cảm xúc: đọc tin nhắn, xem story nhưng không trả lời, hoặc trả lời trong lúc tức giận với giọng điệu mỉa mai. Họ có thể dùng mạng xã hội để phản công, trút giận, hoặc khiến đối phương phải đoán tâm trạng.

Hành vi này tạo ra sự căng thẳng và hiểu lầm. Người nhận cảm thấy bị bỏ rơi hoặc bị chơi “trò cảm xúc”, dẫn tới mệt mỏi và xa cách.

Người EQ cao sẽ biết cách điều tiết cảm xúc: nếu đang bực, họ sẽ tạm dừng, suy nghĩ trước khi nhắn tin hoặc chọn gọi trực tiếp để trao đổi. Họ hiểu rằng, tin nhắn không phải là nơi để xả giận.

Người EQ thấp có 5 thói quen điển hình trên Facebook, Instagram, TikTok: Nhìn phát là biết- Ảnh 2.

5. Đăng tải nội dung tiêu cực để “câu like” hoặc thả drama

Một hành vi khác thường gặp ở người EQ thấp là đăng story, status hay video mang nội dung tiêu cực với mục đích câu like, gây chú ý hoặc tạo drama. Họ đăng hình ảnh than vãn, viết caption tiêu cực hoặc chia sẻ “trên mạng” những mâu thuẫn cá nhân, khiến người khác bị cuốn vào cảm xúc tiêu cực.

Dù có thể tăng tương tác tạm thời, hành vi này lại phản ánh thiếu tự chủ về cảm xúc, gây áp lực tinh thần cho người xem. Người EQ cao sẽ chọn cách giải quyết vấn đề trực tiếp, giữ trạng thái tích cực trên mạng, hoặc chia sẻ những điều mang tính truyền cảm hứng.

(Tổng hợp)

Một ký hiệu mà nhiều người đi máy bay lâu năm cũng không biết, ai dính phải sẽ cực phiền

Thùy Linh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
40 tuổi không có tiền, tôi chỉ ước mình biết 5 điều này sớm hơn

40 tuổi không có tiền, tôi chỉ ước mình biết 5 điều này sớm hơn Nổi bật

Ánh Viên và bạn trai tin đồn sánh vai cực đẹp đôi, lần đầu xuất hiện công khai gây chú ý

Ánh Viên và bạn trai tin đồn sánh vai cực đẹp đôi, lần đầu xuất hiện công khai gây chú ý Nổi bật

5 loại rau "ít thuốc, siêu lành": Giá rẻ nhất chợ Việt, không mua quá phí

5 loại rau "ít thuốc, siêu lành": Giá rẻ nhất chợ Việt, không mua quá phí

16:37 , 19/11/2025
Hiền Hồ là "nạn nhân của pickleball lúc 23h30": Đánh pickleball muộn nguy hiểm cỡ nào?

Hiền Hồ là "nạn nhân của pickleball lúc 23h30": Đánh pickleball muộn nguy hiểm cỡ nào?

16:36 , 19/11/2025
Đặt camera giữa rừng sâu, các nhà bảo tồn bất ngờ phát hiện loài vật cực kỳ quý hiếm vắng bóng hơn 20 năm

Đặt camera giữa rừng sâu, các nhà bảo tồn bất ngờ phát hiện loài vật cực kỳ quý hiếm vắng bóng hơn 20 năm

16:20 , 19/11/2025
Những cặp đôi nên duyên từ chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Những cặp đôi nên duyên từ chương trình Đường lên đỉnh Olympia

16:04 , 19/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên