Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái

Ở các đô thị lớn như Hong Kong (Trung Quốc), chuyện mua nhà chưa bao giờ là dễ dàng. Diện tích hạn chế, giá cao buộc người ta phải nghĩ khác đi: Không phải ở rộng mà là ở thông minh. Đó là lý do ngay cả với những người trẻ có khả năng tài chính, lựa chọn phổ biến nhất vẫn là những căn hộ siêu nhỏ.

Căn hộ có diện tích siêu nhỏ rất phổ biến ở Hong Kong

Căn hộ 14m² này kà một ví dụ điển hình. Nhờ lợi thế trần cao, chủ nhà đã thiết kế thêm gác lửng và đặc biệt táo bạo khi bố trí không gian theo kiểu 2 phòng khách, tạo cảm giác linh hoạt và hiện đại hơn hẳn so với diện tích thực.

Tư duy tận dụng không gian theo chiều dọc được thể hiện rõ ràng qua từng chi tiết. Tầng lửng không bị đóng khung cứng nhắc thành một phòng ngủ cố định mà được thiết kế như một không gian đa năng. Thông thường, đây là một phòng khách đúng nghĩa, được đặt sofa nhỏ, bàn phụ, máy chiếu và đèn đọc sách. Khi cần, khu vực này có thể chuyển đổi thành phòng ngủ phụ chỉ bằng việc thay sofa bằng giường nhỏ hoặc sofa bed.

Gác xép bình thường được bố trí làm phòng khách 2

Khi cần thì biến hóa thành nơi để ngủ

Phía trong cạnh đó, sát cửa sổ là khu vực ngủ chính. Chủ nhà chọ giường bục liền tủ, tận dụng tối đa phần gầm để chứa đồ. Quần áo theo mùa được cất gọn bên dưới, trong khi đồ dùng thường xuyên sử dụng được bố trí ở tủ đối diện. Nhờ ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn, khu vực nghỉ ngơi dù nằm trên gác nhưng vẫn thoáng và dễ chịu.

Điểm thú vị nhất của tầng lửng chính là cảm giác nhìn xuống không gian sinh hoạt bên dưới - một chi tiết thường chỉ thấy ở những căn hộ rộng. Lan can thoáng, tầm nhìn mở khiến khu vực này vừa riêng tư, vừa kết nối, tạo cảm giác căn hộ có chiều sâu hơn diện tích thật.

Toàn bộ căn nhà sử dụng tông trắng làm chủ đạo. Tường sơn trắng giúp không gian sáng và cho phép chủ nhà linh hoạt đặt máy chiếu ở nhiều vị trí khác nhau. Tivi và kệ đều là đồ di động, dễ thay đổi bố cục theo nhu cầu sinh hoạt.

Xuống tầng trệt, không gian tiếp tục được khai thác triệt để. Ngay cửa vào là hành lang hẹp dẫn vào nhà, một bên là bếp mở, bên còn lại là phòng tắm. Cuối nhà là khu vực sinh hoạt chính vừa là phòng khách, vừa là bàn ăn, đồng thời cũng là góc làm việc.

Phần bệ cửa sổ được cải tạo thành băng ghế kiểu tatami, kết nối liền mạch với bậc thang lên gác. Toàn bộ khu vực này được tích hợp hệ tủ âm và ngăn kéo, giúp cất gọn đồ đạc mà không làm không gian trở nên nặng nề hay rối mắt.

Dù chỉ vỏn vẹn 14m², căn hộ này không mang lại cảm giác chật chội. Ngược lại còn chứng minh rằng với thiết kế hợp lý, diện tích nhỏ không đồng nghĩa với bất tiện.

Nhờ cách phân chia chức năng rõ ràng theo từng tầng, nhịp sống trong căn hộ cũng được phân bổ hợp lý. Ban ngày, mọi hoạt động sinh hoạt, làm việc, ăn uống diễn ra ở tầng dưới. Buổi tối, tầng lửng trở thành không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, tách khỏi nhịp sống bên ngoài, đủ riêng tư để thư giãn.

Nguồn: post.smzdm