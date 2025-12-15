Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái

15-12-2025 - 15:10 PM | Lifestyle

Tuy diện tích nhỏ nhưng chủ nhà bố trí cực cao tay.

Ở các đô thị lớn như Hong Kong (Trung Quốc), chuyện mua nhà chưa bao giờ là dễ dàng. Diện tích hạn chế, giá cao buộc người ta phải nghĩ khác đi: Không phải ở rộng mà là ở thông minh. Đó là lý do ngay cả với những người trẻ có khả năng tài chính, lựa chọn phổ biến nhất vẫn là những căn hộ siêu nhỏ.

Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái- Ảnh 1.

Căn hộ có diện tích siêu nhỏ rất phổ biến ở Hong Kong

Căn hộ 14m² này kà một ví dụ điển hình. Nhờ lợi thế trần cao, chủ nhà đã thiết kế thêm gác lửng và đặc biệt táo bạo khi bố trí không gian theo kiểu 2 phòng khách, tạo cảm giác linh hoạt và hiện đại hơn hẳn so với diện tích thực.

Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái- Ảnh 2.

Tư duy tận dụng không gian theo chiều dọc được thể hiện rõ ràng qua từng chi tiết. Tầng lửng không bị đóng khung cứng nhắc thành một phòng ngủ cố định mà được thiết kế như một không gian đa năng. Thông thường, đây là một phòng khách đúng nghĩa, được đặt sofa nhỏ, bàn phụ, máy chiếu và đèn đọc sách. Khi cần, khu vực này có thể chuyển đổi thành phòng ngủ phụ chỉ bằng việc thay sofa bằng giường nhỏ hoặc sofa bed.

Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái- Ảnh 3.

Gác xép bình thường được bố trí làm phòng khách 2

Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái- Ảnh 4.

Khi cần thì biến hóa thành nơi để ngủ

Phía trong cạnh đó, sát cửa sổ là khu vực ngủ chính. Chủ nhà chọ giường bục liền tủ, tận dụng tối đa phần gầm để chứa đồ. Quần áo theo mùa được cất gọn bên dưới, trong khi đồ dùng thường xuyên sử dụng được bố trí ở tủ đối diện. Nhờ ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn, khu vực nghỉ ngơi dù nằm trên gác nhưng vẫn thoáng và dễ chịu.

Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái- Ảnh 5.

Điểm thú vị nhất của tầng lửng chính là cảm giác nhìn xuống không gian sinh hoạt bên dưới - một chi tiết thường chỉ thấy ở những căn hộ rộng. Lan can thoáng, tầm nhìn mở khiến khu vực này vừa riêng tư, vừa kết nối, tạo cảm giác căn hộ có chiều sâu hơn diện tích thật.

Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái- Ảnh 6.

Toàn bộ căn nhà sử dụng tông trắng làm chủ đạo. Tường sơn trắng giúp không gian sáng và cho phép chủ nhà linh hoạt đặt máy chiếu ở nhiều vị trí khác nhau. Tivi và kệ đều là đồ di động, dễ thay đổi bố cục theo nhu cầu sinh hoạt.

Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái- Ảnh 7.

Xuống tầng trệt, không gian tiếp tục được khai thác triệt để. Ngay cửa vào là hành lang hẹp dẫn vào nhà, một bên là bếp mở, bên còn lại là phòng tắm. Cuối nhà là khu vực sinh hoạt chính vừa là phòng khách, vừa là bàn ăn, đồng thời cũng là góc làm việc.

Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái- Ảnh 8.

Phần bệ cửa sổ được cải tạo thành băng ghế kiểu tatami, kết nối liền mạch với bậc thang lên gác. Toàn bộ khu vực này được tích hợp hệ tủ âm và ngăn kéo, giúp cất gọn đồ đạc mà không làm không gian trở nên nặng nề hay rối mắt.

Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái- Ảnh 9.

Dù chỉ vỏn vẹn 14m², căn hộ này không mang lại cảm giác chật chội. Ngược lại còn chứng minh rằng với thiết kế hợp lý, diện tích nhỏ không đồng nghĩa với bất tiện.

Nhờ cách phân chia chức năng rõ ràng theo từng tầng, nhịp sống trong căn hộ cũng được phân bổ hợp lý. Ban ngày, mọi hoạt động sinh hoạt, làm việc, ăn uống diễn ra ở tầng dưới. Buổi tối, tầng lửng trở thành không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa, tách khỏi nhịp sống bên ngoài, đủ riêng tư để thư giãn.

Nguồn: post.smzdm

Tan chảy với căn hộ của cụ bà 70 tuổi: Sống bình yên 1 mình, không làm gánh nặng cho con cháu

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiên Nguyễn làm mất nhẫn kim cương khi được chồng gốc Dubai cầu hôn

Tiên Nguyễn làm mất nhẫn kim cương khi được chồng gốc Dubai cầu hôn Nổi bật

Văn Hậu mời hội cầu thủ bạn thân đến biệt thự mấy chục tỷ mới tậu, mừng sinh nhật vợ đẹp Doãn Hải My

Văn Hậu mời hội cầu thủ bạn thân đến biệt thự mấy chục tỷ mới tậu, mừng sinh nhật vợ đẹp Doãn Hải My Nổi bật

Quá khứ của "truyền nhân" Ánh Viên

Quá khứ của "truyền nhân" Ánh Viên

14:45 , 15/12/2025
Ba năm sống trong căn góc và cú vỡ mộng lớn: Tôi đã đánh đổi quá nhiều chỉ vì một quyết định khi mua nhà

Ba năm sống trong căn góc và cú vỡ mộng lớn: Tôi đã đánh đổi quá nhiều chỉ vì một quyết định khi mua nhà

14:40 , 15/12/2025
Nữ NSƯT dẫn chồng từ Mỹ về nước, vào nhà mặt tiền 50 tỷ TP.HCM: "Mua nhà khác cho em ở"

Nữ NSƯT dẫn chồng từ Mỹ về nước, vào nhà mặt tiền 50 tỷ TP.HCM: "Mua nhà khác cho em ở"

14:35 , 15/12/2025
Đàm Vĩnh Hưng ở nhà thuê sau khi bán biệt thự trăm tỷ ở TP.HCM

Đàm Vĩnh Hưng ở nhà thuê sau khi bán biệt thự trăm tỷ ở TP.HCM

14:10 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên