Đàm Vĩnh Hưng ở nhà thuê sau khi bán biệt thự trăm tỷ ở TP.HCM

Thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bán căn biệt thự gắn bó gần hai thập kỷ tại TP.HCM thu hút sự quan tâm của công chúng. Chia sẻ với VnExpess, nam ca sĩ cho biết anh đã chuyển khỏi căn biệt thự rộng 500m2 ở khu Bắc Hải, quận 10 (cũ) vào ngày 14/12.

Mr. Đàm đã rao bán căn biệt thự suốt một năm trước khi tìm được chủ mới. Người mua là một fan lâu năm, bày tỏ mong muốn giữ lại toàn bộ nội thất vì yêu thích phong cách bài trí và dấu ấn cá nhân của ca sĩ.

Đàm Vĩnh Hưng trang trí Giáng sinh hoành tráng cho biệt thự cũ trước khi chuyển đi

Trong thời gian chờ xây nhà mới, Đàm Vĩnh Hưng cùng gia đình dọn đến nơi ở thuê để thuận tiện cho việc chăm sóc con trai. Cơ ngơi mới của nam ca sĩ khởi công sau Tết Bính Ngọ (âm lịch), dự kiến hoàn thiện vào năm 2027.

Được biết, tổ ấm mới của Đàm Vĩnh Hưng nằm ở khu vực Quận 2 (cũ). Anh nói về quy mô nhà mới với Thanh Niên: "Nhà bên kia còn dễ sợ hơn, nhiều tiều hơn kinh khủng vì mọi người biết rằng đất Quận 2 (cũ) giờ đắt ghê lắm. Tìm được vị trí đất ưng ý thì diện tích hơi nhỏ, mà tìm được diện tích đúng ý thì khu vực đó lại không đẹp. Tìm mãi, tìm mãi không được, nên Hưng bấm bụng "chơi đại" luôn, vượt qua cả số tiền mình bán nhà".

Đàm Vĩnh Hưng và con trai sẽ ở tạm nhà thuê để chờ xây biệt thự mới

Quyết định bán nhà của Đàm Vĩnh Hưng xuất phát từ mong muốn dành điều tốt nhất cho con trai - bé Polo Huỳnh. Năm ngoái, cậu bé vào lớp 1 tại một trường quốc tế ở Quận 2 (cũ), cách nhà cũ hơn chục cây số. Mỗi ngày Polo phải dậy từ 6 giờ sáng để kịp giờ học. Vì xót con, nên nam ca sĩ đành bán ngôi nhà mà mình yêu thích và gắn bó nhiều năm.

Biệt thự đã bán từng được xem là một trong những không gian sống đáng mơ ước của Đàm Vĩnh Hưng. Nam ca sĩ không tiếc tay đầu tư vật liệu cao cấp, từ gạch, đá nhập khẩu từ Ai Cập đến thiết bị vệ sinh của Nhật Bản, thảm trang trí và màn cửa từ châu Âu.

Biệt thự vừa bán của Đàm Vĩnh Hưng

Trong nhà có phòng trưng bày gần 150 giải thưởng cùng trang phục biểu diễn suốt 27 năm ca hát, một phòng thu âm tích hợp sân khấu biểu diễn riêng. Ngoài ra, anh còn dành một khoảng đất trồng hoa và cây ăn trái theo mùa, tạo nên không gian xanh mát giữa lòng thành phố.



