Nữ NSƯT dẫn chồng từ Mỹ về nước, vào nhà mặt tiền 50 tỷ TP.HCM: "Mua nhà khác cho em ở"

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã chia sẻ khoảnh khắc chồng cô từ Mỹ về lần đầu bước vào căn nhà mặt tiền trung tâm TP.HCM trị giá 50 tỷ cô mới tậu hồi đầu năm.



Chồng Ngọc Huyền hào hứng mở cửa phòng

Được biết, hiện tại Ngọc Huyền đi lại giữa Việt Nam và Mỹ như đi chợ để lo công việc, gia đình. Cô về Mỹ vài ngày rồi lại trở về Việt Nam và gần như các hoạt động kinh doanh, từ thiện, làm dự án phim ảnh, đi hát của cô đều tập trung ở Việt Nam. Tuy nhiên, chồng con cô vẫn ở Mỹ và đây là lần đầu tiên anh về nước kể từ khi vợ tậu nhà mặt tiền.

Chồng Ngọc Huyền tỏ ra vô cùng hào hứng khi bước vào căn nhà, đặc biệt lúc chuẩn bị mở cửa phòng của hai vợ chồng. Ngọc Huyền còn tinh tế khi treo một vòng hoa trước cửa phòng.

Trong khi đó, mẹ Ngọc Huyền thốt lên "đây là phòng tân hôn đó" khiến chồng Ngọc Huyền thích thú cười lớn.

Bước vào trong phòng, chồng Ngọc Huyền trầm trồ vì quá đẹp, không kém gì nhà bên Mỹ, vỗ tay và thốt lên: "Đẹp quá trời đẹp! Như trúng số vậy! Good!".

Căn phòng không quá rộng nhưng ngăn nắp, gọn gàng và nội thất mới tinh. Ngọc Huyền nói: "Tôi xây xong nhà thì anh xã mới về".

Cô còn nói với chồng: "Hi vọng anh xã cho tiền để em mua căn nhà bự hơn nữa. Nhà này để làm ăn, còn anh xã mua nhà khác cho em ở".

Tiếp đó, Ngọc Huyền dẫn chồng và mẹ lên phòng thờ trên tầng thượng để thắp hương Cửu huyền thất Tổ và Phật. Ngọc Huyền là người hướng Phật và thờ Tổ nghề nên luôn chú trọng việc cúng bái tâm linh. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ rằng cô mua căn nhà mới này để có tầng riêng làm nơi thờ Phật và Tổ nghề.

Trước đó, Ngọc Huyền cũng ở một căn chung cư cao cấp. Căn chung cư này cô vẫn giữ lại. Được biết, căn nhà mặt tiền hiện tại được Ngọc Huyền sử dụng để ở mỗi khi về Việt Nam và tầng 1 dùng để kinh doanh.

Nữ nghệ sĩ mở một thương hiệu trà sữa riêng ở tầng 1 và bán khá chạy. Ngoài ra, cô cũng trưng bày thêm các sản phẩm kinh doanh của riêng mình.

Ngọc Huyền hiện đang có một cuộc sống viên mãn và sung túc bên Mỹ, nơi cô định cư cùng chồng và hai con "đủ nếp đủ tẻ".

Gia đình nữ nghệ sĩ đang sống trong một biệt thự rộng rãi, thoáng đãng trị giá hơn 2 triệu USD, với khu vườn trồng đủ loại cây ăn quả và hoa. Dù có chỗ dựa kinh tế vững chắc từ ông xã, cô vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.

NSƯT Ngọc Huyền thường xuyên về Việt Nam để tham gia các chương trình ca nhạc, cải lương, và thực hiện các dự án riêng.

Ngoài ra, Ngọc Huyền còn được biết đến là một người con dâu hiếu thảo, được mẹ chồng (danh ca Thanh Tuyền) hết lòng yêu thương và khen ngợi. Cô luôn giữ được nhan sắc trẻ trung, mặn mà ở tuổi ngoài 50. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cô còn tham gia các hoạt động thiện nguyện, dốc lòng cho cộng đồng. Cuộc sống hiện tại của NSƯT Ngọc Huyền là hình ảnh của một tổ ấm hạnh phúc, sự nghiệp rực rỡ và giàu có.