Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSND sở hữu nhiều biệt thự: "Tôi có khổ cũng không đau đớn như vậy"

15-12-2025 - 15:35 PM | Lifestyle

"Không phải tôi!" – NSND Hồng Vân nói.

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Trung Dân, nghệ sĩ ưu tú Đại Nghĩa và diễn viên Vân Trang, diễn viên Lê Khánh.

Nữ NSND sở hữu nhiều biệt thự: "Tôi có khổ cũng không đau đớn như vậy"- Ảnh 1.

Bản AI của Hồng Vân

Tại đây, NSND Hồng Vân phải đối diện với bản song trùng AI của mình do một người quen đóng giả.

Ngay khi bản song trùng AI xuất hiện, mọi người đã phải trầm trồ vì diện mạo quá giống với NSND Hồng Vân.

Tuy nhiên, NSND Hồng Vân lại khẳng định: "Cái răng giống tôi thì AI cũng làm được nhưng bà này rất ốm, ốm hơn tôi nhiều.

Ban đầu AI này xuất hiện tôi thấy hết hồn vì giống quá nhưng sau một hồi nhìn kỹ lại thì không. Bà AI này khổ quá, không giống tôi. Không phải tôi! Tôi có khổ cũng không đau đớn như vậy. Nhìn bà AI này khổ triền miên. Tôi có khổ nhìn cũng hài mà cười là tươi tắn hẳn.

Tôi không biết ai đứng sau mà mắt cứ chớp hoài, tôi không có kiểu chớp mắt nhiều như thế".

Nữ NSND sở hữu nhiều biệt thự: "Tôi có khổ cũng không đau đớn như vậy"- Ảnh 2.

NSND Hồng Vân được biết đến là một nữ nghệ sĩ thành công viên mãn, sở hữu nhiều biệt thự, biệt phủ và làm bà chủ cả một sân khấu kịch, nên có nét rất sang và quý phái, lại chuyên diễn hài nên khó lòng vào vai khổ cực.

Khác với một số song trùng ở những tập trước đó khi hé lộ nhiều thông tin chuẩn xác, song trùng của chương trình tuần này lại dùng tuyệt chiêu "tung hỏa mù" để khiến các khách mời bối rối.

Cụ thể, phiên bản AI này cố ý trả lời sai những thông tin cơ bản, từ chuyện Hồng Vân hay Trung Dân lớn tuổi hơn, thông tin về các con của Trung Dân hay tên vở kịch mà Ốc Thanh Vân và Hồng Vân từng diễn chung,...

Nữ NSND sở hữu nhiều biệt thự: "Tôi có khổ cũng không đau đớn như vậy"- Ảnh 3.

Trong số các khách mời, Đại Nghĩa là người đầu tiên suy luận rằng đây có thể là cách song trùng đánh lạc hướng.

Tiếp đó, NSND Hồng Vân đoán đúng sau AI là diễn viên Lâm Vỹ Dạ. Cô nói: "Chỉ có Lâm Vỹ Dạ mới không biết tôi lớn tuổi hơn Trung Dân hay Trung Dân lớn tuổi hơn tôi".

Trong khi đó, diễn viên Lê Khánh lại đoán nghệ sĩ Phi Điểu đứng sau vì AI có khá nhiều nếp nhăn.

Song song với những đáp án sai, song trùng cũng tiết lộ một số điểm chính xác về dàn khách mời. Song trùng biết chuyện Đại Nghĩa từng ngã bị thương qua lời chia sẻ của nghệ sĩ Đình Toàn, hay chuyện Vân Trang từng khiến nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc giận.

Nữ NSND làm lãnh đạo tại TP.HCM: "Tôi may mắn được đề cử vào vị trí như vậy"

Theo Phạm Duy

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiên Nguyễn làm mất nhẫn kim cương khi được chồng gốc Dubai cầu hôn

Tiên Nguyễn làm mất nhẫn kim cương khi được chồng gốc Dubai cầu hôn Nổi bật

Văn Hậu mời hội cầu thủ bạn thân đến biệt thự mấy chục tỷ mới tậu, mừng sinh nhật vợ đẹp Doãn Hải My

Văn Hậu mời hội cầu thủ bạn thân đến biệt thự mấy chục tỷ mới tậu, mừng sinh nhật vợ đẹp Doãn Hải My Nổi bật

Thú chơi Liễu Rồng: Khi những "cành củi khô" uốn lượn mang cả mùa xuân và tài lộc vào nhà

Thú chơi Liễu Rồng: Khi những "cành củi khô" uốn lượn mang cả mùa xuân và tài lộc vào nhà

15:22 , 15/12/2025
Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái

Ngỡ ngàng căn hộ 14m2 ở Hong Kong: Nhỏ xíu mà tận 2 phòng khách, đủ sống thoải mái

15:10 , 15/12/2025
Quá khứ của "truyền nhân" Ánh Viên

Quá khứ của "truyền nhân" Ánh Viên

14:45 , 15/12/2025
Ba năm sống trong căn góc và cú vỡ mộng lớn: Tôi đã đánh đổi quá nhiều chỉ vì một quyết định khi mua nhà

Ba năm sống trong căn góc và cú vỡ mộng lớn: Tôi đã đánh đổi quá nhiều chỉ vì một quyết định khi mua nhà

14:40 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên