Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nữ NSND làm lãnh đạo tại TP.HCM: "Tôi may mắn được đề cử vào vị trí như vậy"

15-12-2025 - 08:50 AM | Lifestyle

"Tôi được giao nhiệm vụ như vậy và cảm thấy hạnh phúc" – NSND Trịnh Kim Chi nói.

Vừa qua, tại chương trình Vietnam Interviews, NSND Trịnh Kim Chi đã chia sẻ về cơ duyên đến với con đường làm quản lý, lãnh đạo.

Nữ NSND làm lãnh đạo tại TP.HCM: "Tôi may mắn được đề cử vào vị trí như vậy"- Ảnh 1.

Trịnh Kim Chi nhận chức Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM

Chị nói: "Việc làm Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM là một cái duyên của tôi. Đây là cái duyên để tôi làm công tác cho nghệ thuật.

Trước đây tôi đã là nghệ sĩ, cống hiến cho nghệ thuật cũng nhiều rồi nên giờ đam mê của tôi là được phục vụ lại cho cộng đồng nghệ sĩ của mình. Chính vì thế, tôi đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Hội sân khấu để giúp đỡ các nghệ sĩ.

Tôi nghĩ, cái gì tôi có thể giúp được bằng chính khả năng của mình thì tôi sẽ làm. Làm công tác về nghệ thuật bao trùm rất nhiều thứ, nhiều công việc. Các nghệ sĩ cũng cần sự hỗ trợ, giúp đỡ từ những người có trách nhiệm.

Tôi may mắn được đề cử vào vị trí như vậy nên làm hết mình để giúp đỡ các nghệ sĩ. Tôi chú trọng vào các cô chú nghệ sĩ neo đơn, không còn khả năng đi biểu diễn kiếm thu nhập nữa.

Hiện tại có rất nhiều nghệ sĩ khó khăn. Khi Hội sân khấu được lập ra để hỗ trợ những nghệ sĩ đó, họ cần những người có khả năng để đứng ra làm công tác này, tìm giải pháp để giúp đỡ các cô chú.

Nữ NSND làm lãnh đạo tại TP.HCM: "Tôi may mắn được đề cử vào vị trí như vậy"- Ảnh 2.

Tôi được giao nhiệm vụ như vậy và cảm thấy hạnh phúc vì được làm những công việc đó. Hiện tại, tôi làm Phó chủ tịch Hội sân khấu và kiêm luôn Ban ái hữu của Hội sân khấu.

Ban ái hữu sẽ lo tất cả việc hỗ trợ các nghệ sĩ khó khăn và hỗ trợ nghệ sĩ những lúc họ cần. Ví dụ, ngày lễ ngày Tết, chúng tôi sẽ kêu gọi đóng góp để hỗ trợ những nghệ sĩ đó.

Không chỉ nghệ sĩ, chúng tôi còn giúp đỡ các anh em làm hậu đài, sân khấu. Bây giờ sân khấu xã hội hóa của TP.HCM rất nhiều, tính ra có tới hơn 20 sân khấu. Những người hậu đài đứng sau các sân khấu đó hiện rất cực khổ.

Nếu không có các đơn vị hỗ trợ họ thì là điều thiếu sót và rất thiệt thòi cho họ. Vì thế, nhiệm vụ của Ban ái hữu là chăm lo cho đời sống của những người đó vào dịp lễ Tết. Đó là điều vô cùng ý nghĩa với tôi".

Việc Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 là một bước ngoặt quan trọng, khẳng định uy tín và đóng góp lâu dài của chị trong nghệ thuật sân khấu. Với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật bền bỉ, từ diễn viên kịch, điện ảnh đến đạo diễn và nhà sản xuất sân khấu tư nhân, NSND Trịnh Kim Chi mang theo kinh nghiệm phong phú cùng sự nhiệt huyết đáng ngưỡng mộ.

Trên cương vị này, chị không chỉ đại diện cho tiếng nói của giới nghệ sĩ, đặc biệt là các đơn vị sân khấu xã hội hóa, mà còn góp phần tích cực vào việc đề xuất các chính sách, hỗ trợ và định hướng phát triển cho sân khấu thành phố.

Chị tập trung vào việc tạo điều kiện để các tài năng trẻ có cơ hội thể hiện, đồng thời thúc đẩy chất lượng nghệ thuật, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của bộ môn kịch nói. Sự tận tâm của NSND Trịnh Kim Chi hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực, góp phần vào sự phồn thịnh chung của nền sân khấu TP.HCM.

Nam diễn viên 52 tuổi: "Tôi không thể đùa giỡn với một nữ NSND - Phó chủ tịch"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyện tình "2 lần vượt ải ba vợ" của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Lộ 1 điểm chênh lệch lớn

Chuyện tình "2 lần vượt ải ba vợ" của con rể tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn: Lộ 1 điểm chênh lệch lớn Nổi bật

Căn nhà đầu tôi khổ sở vì tủ bếp, sang nhà thứ hai, tôi quyết đổi thiết kế và bếp đẹp ngoài sức tưởng tượng

Căn nhà đầu tôi khổ sở vì tủ bếp, sang nhà thứ hai, tôi quyết đổi thiết kế và bếp đẹp ngoài sức tưởng tượng Nổi bật

Tuổi trung niên, làm công nhân, tháng tiêu 2 triệu, tiết kiệm 11 triệu, từng đồng đều được tính toán và ghi chép cẩn thận

Tuổi trung niên, làm công nhân, tháng tiêu 2 triệu, tiết kiệm 11 triệu, từng đồng đều được tính toán và ghi chép cẩn thận

08:43 , 15/12/2025
Mỹ nam đóng nhiều phim top 1 phòng vé nhất Việt Nam 2025: Phim nào cũng hơn 200 tỷ, visual đẹp vượt mức cho phép

Mỹ nam đóng nhiều phim top 1 phòng vé nhất Việt Nam 2025: Phim nào cũng hơn 200 tỷ, visual đẹp vượt mức cho phép

08:26 , 15/12/2025
Con trai Hòa Minzy gây náo loạn mạng xã hội

Con trai Hòa Minzy gây náo loạn mạng xã hội

07:36 , 15/12/2025
3 điều tôi ước mình biết trước khi mua vàng

3 điều tôi ước mình biết trước khi mua vàng

07:09 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên