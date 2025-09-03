Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bài hát quốc dân hot nhất 2/9 leo thẳng top thịnh hành toàn cầu, tạo trend “dậy sóng” cả showbiz

03-09-2025 - 14:08 PM | Lifestyle

Bản hit lan tỏa mạnh mẽ trong dịp trọng đại của dân tộc.

Bản hit quốc dân bùng nổ, thẳng tiến top thịnh hành toàn cầu đúng ngày Đại lễ

Ngay trong ngày Đại lễ 2/9, bản hit quốc dân Còn Gì Đẹp Hơn đã bất ngờ vươn lên top 96 thịnh hành toàn cầu. Ca khúc bùng nổ sức hút sau sự thành công của bộ phim Mưa Đỏ và màn trình diễn collab đặc biệt giữa Nguyễn Hùng và Bùi Công Nam tại concert Sao Nhập Ngũ.

Bài hát quốc dân hot nhất 2/9 leo thẳng top thịnh hành toàn cầu, tạo trend “dậy sóng” cả showbiz- Ảnh 1.

Ngay trong ngày Đại lễ 2/9, bản hit quốc dân Còn Gì Đẹp Hơn đã bất ngờ vươn lên top 96 thịnh hành toàn cầu

Ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn được ra mắt vào 19h ngày 27/07/2025, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hiện ca khúc đang giữ vị trí trong top 5 tại các bảng xếp hạng âm nhạc, cụ thể, Còn Gì Đẹp Hơn đã đạt top 2 BXH Billboard Vietnam, top 1 Vietnam iTunes Top Song, hơn 2,6 triệu lượt phát trên Spotify cùng 15 triệu view và hơn 4 nghìn bình luận trên YouTube. Không chỉ vậy, ca khúc còn được vang lên tại nhiều sân khấu lớn trong chuỗi sự kiện trọng đại của đất nước, qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Nguyễn Hùng và “tiểu đội 1”.

Đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2/9, Còn Gì Đẹp Hơn đã trở thành bản “hit quốc dân”, vang lên ở khắp mọi nơi. Từ những buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh đến các con phố rợp cờ hoa, dễ dàng bắt gặp hình ảnh quân dân cùng cất cao giọng hát. Giai điệu giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy đã chạm đến trái tim của mọi thế hệ, từ người trẻ sinh ra trong thời bình đến các cựu chiến binh, gợi nhắc lòng biết ơn với cha ông và nuôi dưỡng tình yêu hoà bình.

Hơn 20 nghìn người đồng ca Còn Gì Đẹp Hơn

Với giai điệu pop ballad nhẹ nhàng và ca từ sâu lắng khắc họa hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ cùng tình yêu quê hương, Còn Gì Đẹp Hơn đã trở thành điểm nhấn xúc động trong dịp Tết Độc Lập. Giọng ca mộc mạc, chân thành của Nguyễn Hùng giúp ca khúc vượt lên giá trị nghệ thuật thông thường, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong lòng công chúng.

Hit quốc dân khiến cả showbiz “dậy sóng”

Sức viral của Còn Gì Đẹp Hơn lan tỏa mạnh mẽ, khiến hàng loạt nghệ sĩ, hot TikToker và đông đảo khán giả trẻ đồng loạt cover, góp phần thổi bùng tinh thần yêu nước trong không khí Đại lễ. Trong đó, Phương Nam - “Đội trưởng Tạ” của Mưa Đỏ đã gây ấn tượng tại buổi Cinetour với màn cover mộc mạc, gợi nhớ hình ảnh người lính năm xưa. Tóc Tiên lại chinh phục khán giả bằng bản cover được khen ngợi là “đỉnh cao cảm xúc” nhờ sự nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn đầy kỹ thuật.

Bài hát quốc dân hot nhất 2/9 leo thẳng top thịnh hành toàn cầu, tạo trend “dậy sóng” cả showbiz- Ảnh 2.

Dàn sao Mưa Đỏ đã gây ấn tượng tại buổi Cinetour

Bài hát quốc dân hot nhất 2/9 leo thẳng top thịnh hành toàn cầu, tạo trend “dậy sóng” cả showbiz- Ảnh 3.

Loạt Em Xinh cover Còn Gì Đẹp Hơn

CONGB, Ngô Lan Hương, LyHan, Hoàng Duyên, Juky San, MAIQUINN và Muộii cũng lần lượt thể hiện ca khúc trước thềm Quốc khánh. Anh Trai mùa 2 CONGB khoe trọn vocal ngọt ngào. Có thể thấy các ngôi sao dành rất nhiều tình cảm cho bản hit này. 

Bản cover chỉ có giọng hát mộc của Tóc Tiên

CONGB cover Còn Gì Đẹp Hơn

Hòa trong không khí Tết Độc Lập, giới trẻ trên mạng xã hội cũng rộn ràng cover và remake lại bản hit quốc dân Còn Gì Đẹp Hơn. Trong số đó, bản remake của Tiên gây viral mạnh mẽ khi lời ca được viết lại như lời nhắn nhủ từ người ở hậu phương gửi đến những chiến sĩ nơi chiến trường, đến mức chính chủ Nguyễn Hùng cũng chia sẻ lại. Không chỉ dừng ở trong nước, cộng đồng du học sinh tại Nga còn phổ lời sang tiếng Nga và trình diễn trong một buổi giao lưu, khiến ca khúc thêm phần lan tỏa.

Bài hát quốc dân hot nhất 2/9 leo thẳng top thịnh hành toàn cầu, tạo trend “dậy sóng” cả showbiz- Ảnh 4.

Còn Gì Đẹp Hơn còn bất ngờ xuất hiện trong video chúc mừng Quốc khánh Việt Nam do CLB bóng đá nước ngoài thực hiện

Không chỉ “gây bão” trong nước, Còn Gì Đẹp Hơn còn bất ngờ xuất hiện trong video chúc mừng Quốc khánh Việt Nam do CLB bóng đá nước ngoài thực hiện. Những giai điệu quen thuộc vang lên giữa bối cảnh quốc tế đã khiến người hâm mộ vô cùng tự hào. Điều này cho thấy, tầm ảnh hưởng của ca khúc không còn bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ, mà đã vươn ra thế giới, trở thành nhịp cầu lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Dẫu có hàng loạt phiên bản cover gây bão trên mạng xã hội, khán giả vẫn dành tình cảm đặc biệt nhất cho bản gốc. Bởi trong giọng hát của Nguyễn Hùng, người nghe cảm nhận rõ sự chân thành, mộc mạc, thứ cảm xúc không thể trau chuốt bằng kỹ thuật mà được khắc họa từ tâm hồn một người nghệ sĩ trẻ. Chính sự giản dị ấy đã giữ trọn “chất lính trẻ”, vừa kiêu hùng, vừa giàu tình cảm, khiến ca khúc không chỉ là một bản nhạc mà còn là lời tự sự, lời tri ân gửi đến thế hệ cha anh. Mỗi câu hát vang lên đều gợi nhắc đến hình ảnh người chiến sĩ năm xưa, để bất kỳ ai nghe cũng thấy lòng mình lắng lại, dâng trào niềm xúc động và tự hào.

Ca khúc trở thành giai điệu quốc dân trong những ngày Đại lễ 2/9

Ngoài bản gốc, phiên bản để lại dấu ấn sâu đậm nhất chính là màn thể hiện của khối quân dân trong những ngày tập duyệt Đại lễ. Trên khắp các tuyến đường rợp cờ đỏ, giữa không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày Quốc khánh, hàng ngàn chiến sĩ và người dân đã cùng nhau đồng thanh cất vang Còn Gì Đẹp Hơn. Giọng ca tập thể ấy không chỉ tạo nên khung cảnh hùng tráng mà còn khắc họa rõ sự gắn kết keo sơn giữa quân và dân, khơi dậy niềm tự hào thiêng liêng. Khoảnh khắc giai điệu ngân vang, trong sắc cờ tung bay rợp trời, đã trở thành hình ảnh đáng nhớ, ghi dấu mạnh mẽ trong trái tim người dân Việt Nam.

Theo Anh Minh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chỉ còn chưa đầy 12 ngày nữa để ghé qua điểm check-in hot nhất Đông Anh: Gần 4 triệu người đổ về, lấp đầy không gian triển lãm 260.000m2

Chỉ còn chưa đầy 12 ngày nữa để ghé qua điểm check-in hot nhất Đông Anh: Gần 4 triệu người đổ về, lấp đầy không gian triển lãm 260.000m2 Nổi bật

Lái ô tô từ Hải Phòng đi Hà Nội chơi lễ, gia đình 8 người chuẩn bị 80 triệu: "Tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc"

Lái ô tô từ Hải Phòng đi Hà Nội chơi lễ, gia đình 8 người chuẩn bị 80 triệu: "Tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc" Nổi bật

Từ ánh mắt rưng rưng, móng tay màu nguyên bản đến giọng ca tràn đầy cảm xúc: Lý do vì sao Mỹ Tâm vẫn là “họa mi” rực rỡ nhất Vpop

Từ ánh mắt rưng rưng, móng tay màu nguyên bản đến giọng ca tràn đầy cảm xúc: Lý do vì sao Mỹ Tâm vẫn là “họa mi” rực rỡ nhất Vpop

13:38 , 03/09/2025
10 tiên nữ đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi xếp sau Dương Mịch, hạng 1 nhan sắc khuất phục vạn vật

10 tiên nữ đẹp nhất Trung Quốc: Lưu Diệc Phi xếp sau Dương Mịch, hạng 1 nhan sắc khuất phục vạn vật

12:52 , 03/09/2025
Nữ Đại úy xinh đẹp hộ tống rước đuốc A80 từng hoãn cưới để giành HCV SEA Games

Nữ Đại úy xinh đẹp hộ tống rước đuốc A80 từng hoãn cưới để giành HCV SEA Games

12:43 , 03/09/2025
Nam ca sĩ hát mở màn cả 2 Concert Quốc Gia: “Ông hoàng nhạc đỏ” danh xứng với thực, từng nhận cát-xê 40.000 đồng

Nam ca sĩ hát mở màn cả 2 Concert Quốc Gia: “Ông hoàng nhạc đỏ” danh xứng với thực, từng nhận cát-xê 40.000 đồng

11:35 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên