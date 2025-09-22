Văn Toàn khoe iPhone 17 mới cứng, hóa ra Hòa Minzy mới là người “quẹt thẻ”: Trừ thẳng 70 triệu vào nợ!

Mới đây, Văn Toàn khiến cộng đồng mạng rần rần khi đăng ảnh khoe chiếc iPhone 17 màu cam cực nổi bật. Trong khi dân tình trầm trồ về độ "chịu chơi" thì sự thật phía sau còn thú vị hơn, người đứng ra thanh toán cho chiếc máy này chính là Hòa Minzy.

Ở phần bình luận, nữ ca sĩ hài hước để lại lời nhắn: "Vậy là trừ đi 70 triệu nhé. iPhone 17 70 triệu phải không?". Văn Toàn lập tức đáp trả cực "cay", "Bảo sao cứ động viên mua đi. Hơn cả cướp". Màn đối đáp lầy lội này khiến netizen cười ngất, thi nhau thả tim và để lại bình luận hài hước.

Văn Toàn khoe điện thoại

Hoà Minzy là người thanh toán

Sự việc càng thú vị hơn khi biết rằng, giữa Hòa Minzy và Văn Toàn vốn có một "món nợ" đặc biệt. Trước đây, Hòa từng vay Văn Toàn 4 tỷ đồng để làm MV. Sau nhiều lần thanh toán, hiện cô còn nợ khoảng 750 triệu đồng, cộng thêm 500 triệu đồng cho chi phí hợp tác quảng bá, tổng cộng lên tới 1 tỷ 250 triệu đồng. Vì vậy, chiếc iPhone 17 lần này được xem như một cách "trả nợ hiện vật" vừa duyên dáng vừa hài hước.

Tình bạn kéo dài nhiều năm giữa Hòa Minzy và Văn Toàn vốn được fan ngưỡng mộ, nay lại càng thêm gắn kết nhờ những màn tương tác "lầy lội".