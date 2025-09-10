Nguyễn Văn Chung nói thẳng: "Có những người hát thiếu 2 câu tâm đắc của tôi"

Vừa qua, tại chương trình Hẹn cuối tuần, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã nhận xét về các phiên bản, nghệ sĩ thể hiện bài hit tỷ view Viết tiếp câu chuyện hòa bình của mình.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Anh nói: "Tôi nghĩ công của tôi chỉ có chút xíu. Bài hát này thành công nhờ phần lớn vào sự nỗ lực của Duyên Quỳnh và may mắn. Việc của người nhạc sĩ như tôi là đầu tư ca từ, giai điệu, chất xám.

Thực ra, những ca khúc trước của tôi đã có đặc điểm như vậy rồi, chỉ khác là bài này tôi khai thác đề tài, nội dung mới, câu chữ khác đi. Tôi có thói quen là khi viết cái gì mới sẽ tìm hiểu kỹ về các khái niệm, từ ngữ. Bài hát này của tôi có sự trải dài lịch sử dân tộc. Diễn biến thời gian này tôi cũng thường dùng ở các tác phẩm trước.

Nếu không có Duyên Quỳnh mang bài hát của tôi đi hát khắp nơi thì rất khó để nó nổi lên. Trong các chương trình về quê hương đất nước, người ta thường duyệt những ca khúc cũ, đã quen tai, đi cùng năm tháng. Duyên Quỳnh nhiều lần gửi bài nhưng bị từ chối.

Duyên Quỳnh phải đem nó đi hát ở khắp các sân khấu nhỏ, sao cho bài hát này càng được nhiều người biết tới càng tốt, nhất là các bạn trẻ.

Tùng Dương

Suốt năm 2024, Duyên Quỳnh đã làm điều đó và tới ngày được hát ở Lễ hội Hòa Bình tại Quảng Trị là sân khấu lớn đầu tiên Duyên Quỳnh hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình.

Từ cột mốc đó mới tới tai các bạn sản xuất trẻ để remix lại nó. Từng bước từng bước nối tiếp nhau như những viên gạch được sắp xếp và tôi không can thiệp vào nó được. Đó không phải năng lực của tôi hay cái gì đó tài giỏi. Tôi không dám nhận phần công lao đó.

Tôi biết ơn tất cả các ca sĩ đã thể hiện ca khúc này ở từng cột mốc, thời điểm để biến nó thành bài hát quốc dân, đặc biệt là Tùng Dương.

Vừa rồi tôi đứng trước sân khấu 50 nghìn người cùng hát ca khúc này, cảm xúc kinh khủng lắm. Trong suốt 23 năm làm nghề, tôi chưa từng tưởng tượng được mình sẽ có được cảm xúc này.

Duyên Quỳnh là người đầu tiên hát bài này với nguồn năng lượng trẻ của một người trẻ yêu nước. Tới Võ Hạ Trâm và Đông Hùng, bài hát được khoác lên tầm vóc khác, hào hùng, thiêng liêng. Mỗi nghệ sĩ có một phong cách thể hiện khác, nhóm MTV khác, Lâm Bảo Ngọc thì hiện đại hơn.

Để nói về viral thật sự thì Tùng Dương là người thể hiện đúng ý tôi nhất vì bài hát cần nội lực mạnh mẽ như vậy, giống lời hiệu triệu, lan tỏa. Tùng Dương là phiên bản trọn vẹn nhất.

Có những người hát thiếu 2 câu tôi tâm đắc nhất là "Trường Sa-Hoàng Sa là của chúng ta". Tùng Dương hát đầy đủ nhất hai câu này".