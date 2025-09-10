Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong một điều cho ca khúc 6,5 tỷ view được cả nước yêu thích

10-09-2025 - 09:36 AM | Lifestyle

"Tôi ước mơ nó sẽ được hát ở các sân khấu nước ngoài và bằng các thứ tiếng khác nhau do các ca sĩ nước ngoài hát" – Nguyễn Văn Chung nói.

Mới đây, tại chương trình Hẹn cuối tuần, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã chia sẻ đôi điều về ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình đang làm mưa làm gió trên thị trường. Đến hiện tại, ca khúc đã đạt 6,5 tỷ view trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong một điều cho ca khúc 6,5 tỷ view được cả nước yêu thích- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Chung

Anh nói: "Người đầu tiên hát bài này là Duyên Quỳnh. Chỉ một tuần sau khi tôi sáng tác bài này, Duyên Quỳnh đã cầm đi hát ở một trường đại học.

Điều khiến tôi tự hào nhất là bản Viết tiếp câu chuyện hòa bình mọi người đang nghe không phải bản đầu tiên tôi viết mà là bản tôi đã viết lại sau khi bỏ bản cũ đi. Nếu không có đêm đó thì không có bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình này.

Các ca sĩ từng hát bài này theo tôi nhớ là Duyên Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Nam Giang, Lan Anh, nhóm Oplus, nhóm MTV, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương. Chỉ mới mấy tháng ra đời mà đã có quá trời ca sĩ hát nó.

Bài hát mới nhất của tôi hiện tại là Nỗi đau giữa hòa bình. Trong năm nay, tôi đã có quá nhiều ước mơ đã thành hiện thực nên trong tương lai gần tôi không đặt thêm ước mơ nào nữa.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung mong một điều cho ca khúc 6,5 tỷ view được cả nước yêu thích- Ảnh 2.

Riêng về ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, tôi ước mơ nó sẽ được hát ở các sân khấu nước ngoài và bằng các thứ tiếng khác nhau do các ca sĩ nước ngoài hát".

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ, một số ca khúc của anh cũng đã được một tập thể giảng viên dịch sang nhiều thứ tiếng khiến anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

"Cũng có một MV quay lại cảnh các sinh viên tại một trường đại học ở Hà Nội hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Đó là công sức của cả một tập thể các giảng viên, sinh viên ở trường đại học đó đã chia nhau ra dịch bài hát sang nhiều thứ tiếng để hát theo từng ngôn ngữ khác nhau.

Các thầy cô chia sẻ với nhau rằng, nhờ bài hát này mà trường có tinh thần đoàn kết hơn. Trước đây, giảng viên ở các khoa, các khối đi qua nhau cùng lắm là chào nhau một tiếng nhưng thời gian qua các thầy đã ngồi lại với nhau để cùng dịch, cùng làm, cùng lên ý tưởng để các bạn sinh viên cùng hát và quay MV".

MC Tùng Leo cũng chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi nghe bài Viết tiếp câu chuyện hòa bình này là khi Duyên Quỳnh hát ở một trường đại học. Ngay từ lúc đó tôi đã biết bài này sớm muộn cũng trở thành một hiện tượng đặc biệt và quả thực đã thành công".

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

