Nữ thần 10 triệu người say đắm: Cả đời chung thuỷ với 1 item, xinh đến nỗi chỉ muốn nhắm mắt yêu luôn!

Chương Nhược Nam là một trong những tiểu hoa đán nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, được đông đảo khán giả yêu mến nhờ nhan sắc trong trẻo, rạng rỡ và khí chất ngọt ngào. Cô nàng còn gắn liền với danh xưng "bạch nguyệt quang" hay "nữ thần 10 triệu người yêu thích".

Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh, ngoài đời, Chương Nhược Nam còn sở hữu gu thời trang trẻ trung, cuốn hút và đầy tinh tế. Dễ thấy cô đặc biệt ưu ái phụ kiện mũ, gần như trở thành điểm nhấn quen thuộc trong phong cách thường ngày. Bộ sưu tập nón mũ của mỹ nhân 1998 đa dạng kiểu dáng, từ năng động, cá tính đến thanh lịch, nhẹ nhàng, giúp cô diện từ hè sang đông vẫn luôn tạo nên sức hút riêng.

Mũ cói là một trong những phụ kiện quen thuộc nhất trong tủ đồ của Chương Nhược Nam. Cô thường chọn kiểu mũ này khi đi biển hay dạo chơi ở công viên, kết hợp cùng trang phục đơn giản, thoải mái, vừa tôn vẻ nhẹ nhàng, tự nhiên vừa mang đến cảm giác trẻ trung, gần gũi

Mũ baker boy với thiết kế tròn bồng, vành ngắn mang hơi hướng cổ điển là item giúp Chương Nhược Nam có được vẻ ngoài thanh lịch và trẻ trung. Diện cùng áo thun đen và quần short jeans, cô nàng dễ dàng toát lên phong thái phóng khoáng nhưng vẫn giữ nét nữ tính cuốn hút

Mũ baker boy màu đen trở thành điểm nhấn hoàn hảo trong outfit dạo phố của Chương Nhược Nam. Thiết kế tối giản nhưng cá tính của mũ không chỉ ăn ý với set đồ mà còn tôn lên vẻ trẻ trung, giúp tổng thể trang phục thêm phần cuốn hút và xinh sang

Khi trời lạnh, mũ nồi len là item lý tưởng mang đến cho Chương Nhược Nam vẻ ngoài ấm áp và ngọt ngào. Với thiết kế đan móc thoáng nhẹ, phụ kiện này không chỉ tạo điểm nhấn lãng mạn mà còn dễ dàng kết hợp cùng hoodie hay áo len, giúp cô nàng có được style trẻ trung, nịnh mắt

Không thể thiếu trong bộ sưu tập nón mũ của Chương Nhược Nam chính là mũ lưỡi trai. Đây là item được cô nàng ưu ái diện khi ra sân bay, vừa tiện dụng vừa giúp che chắn những lúc không trang điểm

Mũ len trùm đầu cũng là một trong những phụ kiện "ruột" của Chương Nhược Nam khi trời lạnh. Với chất liệu len dày dặn, thiết kế ôm sát đầu, kiểu mũ này vừa giữ ấm hiệu quả vừa mang lại nét năng động, trẻ trung. Khi kết hợp cùng khăn choàng và áo khoác dày, cô nàng dễ dàng có được giao diện xinh mê tơi, vibe "bạch nguyệt quang" tràn màn hình

Thỉnh thoảng, Chương Nhược Nam lại kết thân với mũ nồi - kiểu mũ kinh điển có thể diện quanh năm. Từ hè sang đông, item này vẫn giữ sức hút nhờ sự đa dạng về chất liệu như da hay len, vừa mang lại sự thoáng mát, vừa đủ ấm áp tùy thời tiết



