Ngày đầu nhập học như phim của tân sinh viên Nguyễn Văn Chung

Nguyễn Văn Chung là một trong những nhạc sĩ nổi bật của làng nhạc Việt, được yêu mến nhờ những ca khúc giàu cảm xúc, gần gũi với đời sống thường nhật và dễ đi vào lòng người. Với hơn một thập kỷ sáng tác, anh đã để lại dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt bài hit, từ nhạc trẻ lãng mạn đến các ca khúc dành cho thiếu nhi, chứng minh tài năng và sự đa dạng trong phong cách âm nhạc.

Thời gian gần đây, thông tin nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tham dự kỳ thi xét tuyển vào ngành Sư phạm Âm nhạc ở Nhạc viện TP.HCM đang nhận được sự quan tâm của dân tình. Mới đây, anh cho biết mình đã hoàn tất hồ sơ nhập học, chính thức trở thành tân sinh viên. Trong ngày lên trường làm thủ tục, Nguyễn Văn Chung gặp tình huống "dở khóc dở cười".

Theo đó, khi lên trường nhập học, nam nhạc sĩ được một cô bán bánh mì động viên: "Con là sinh viên à? Để cô cho thêm quả trứng, học cho tốt nha con! Học giỏi mai mốt đi làm kiếm cho nhiều tiền!".

Trước câu nói chân thành của cô bán hàng, tác giả Nhật ký của mẹ dí dỏm chia sẻ thêm: "Cô ơi con sẽ cố gắng vừa học vừa đi làm kiếm thêm. Việc làm thêm bấp bênh quá! Học phí học kỳ 1 đến 6 triệu, còn tiền phòng trọ và tiền ăn nữa".

Nam nhạc sĩ có kỷ niệm đặc biệt với... cô bán bánh mì.

Ngay sau khi bài viết được đăng, netizen liền để lại loạt bình luận hài hước, trêu chọc tình huống "dở khóc dở cười" mà Nguyễn Văn Chung gặp phải trong ngày nhập học. Nhiều người tưởng tượng cảnh nam nhạc sĩ vừa học vừa lo chi phí trọ, tiền ăn, đồng thời pha chút dí dỏm về "quả trứng" cô bán bánh mì tặng như liều năng lượng đặc biệt cho sinh viên mới. Song song với đó, nhiều người cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước quyết tâm trở lại giảng đường của anh.

Một số bình luận của dân tình:

- Nghe bảo cô bán bánh mì còn cho quả trứng động viên mà mình cười té ghế luôn. Nguyễn Văn Chung giờ vừa là nhạc sĩ nổi tiếng vừa là sinh viên nghèo, mai mốt chắc viết nhạc về chủ đề Học phí + Trứng + Trọ luôn quá.

- Ngưỡng mộ anh Chung ghê. Người ta nổi tiếng rồi vẫn quyết tâm đi học. Mình mà nhận quả trứng động viên kiểu này chắc cũng phải cầm lên chụp ảnh đăng story khoe ngay: Sinh viên mới nhập học đã được ưu đãi đặc biệt.

- Coi bộ tương lai anh Chung phải vừa sáng tác vừa làm thêm kiếm tiền, mà đọc tới phần quả trứng là thấy ấm lòng ghê. Cô bán bánh mì quá dễ thương, có khi là mentor đời thực đầu tiên của sinh viên âm nhạc này.

- Người nổi tiếng mà còn chịu khó học, còn được cô bán bánh mì động viên nữa, cảm giác như mạng xã hội vừa được cười vừa được học bài học về quyết tâm luôn.

Nam nhạc sĩ chọn đi học trở lại ở tuổi 42.

Ở một diễn biến khác, chia sẻ về lý do học đại học ở tuổi 42, Nguyễn Văn Chung cho biết anh muốn có thêm kỹ năng sư phạm, củng cố nền tảng để phát triển sự nghiệp vững chắc.

Nhạc sĩ bày tỏ: "Sau khi cân nhắc kỹ mọi thứ và vào thời điểm phù hợp, tôi đã quyết định tập trung ôn luyện kiến thức để đăng ký thi vào khoa Sư phạm Âm nhạc ở Nhạc viên TP.HCM. Đối với tôi, trong suốt hơn 22 năm qua, 1 đứa trẻ chỉ cầm trong tay có 6-7 hợp âm mà đi được đến vị trí này, có được những thành công là kỳ tích khó tin rồi! Đó là một hành trình rất đẹp! Những kiến thức và kinh nghiệm học được từ các anh em đồng nghiệp từng giúp ích cho tôi vượt qua bản thân trong mỗi thời kỳ. Nay cũng đã đến lúc cần được hệ thống lại, củng cố từ gốc để nền tảng càng thêm vững chắc, thuận lợi cho những bước đi xa hơn".

Nguyễn Văn Chung tâm sự rằng có những lúc anh bị người khác nghi ngờ về bằng cấp chuyên môn. Anh cho biết bản thân rất thích được đến giao lưu với các trường và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, nên quyết định cần bổ sung thêm kỹ năng sư phạm. Đồng thời, một chiếc bằng chuyên ngành cũng sẽ giúp anh hoàn thiện kiến thức, đồng thời bảo vệ trước những ý kiến nghi ngờ kiểu như bằng cấp gì mà đứng nói hay bằng cấp gì mà đến trường dạy.