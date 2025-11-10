Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải

10-11-2025 - 07:39 AM | Lifestyle

Góc độ khác này của chú rể Viết Vương khiến dân tình thích thú.

Chiều 9/11, tiệc cưới của Hoa hậu Việt Nam Đỗ Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương đã được diễn ra tại khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Cặp đôi tiếp tục khiến hội ăn cưới online quắn quéo vì những khoảnh khắc tình tứ, ngọt ngào nhưng cũng lại ngại ngùng dành cho nhau. 

Trong khoảnh khắc chụp ảnh trước giờ G tiệc cưới, Viết Vương tạo dáng chuẩn bị hôn Đỗ Hà thì cô dâu lại ra hiệu từ chối bằng cách hơi nghiêng người, lắc đầu nguầy nguậy. Khoảnh khắc khiến khán giả bật cười vì phản ứng đáng yêu của nàng Hậu. Gương mặt và nụ cười ngại ngùng của Đỗ Hà một lần nữa được chia sẻ rầm rộ, khiến cư dân mạng bình luận rôm rả.

Đỗ Hà nhiệt tình né nụ hôn của Viết Vương (Nguồn: @trithanhmua)

Ở một góc quay khác (Nguồn: @phamnhuquynh635)

Nhiều người khen Đỗ Hà dù đã chính thức là “vợ người ta” nhưng vẫn giữ nét e thẹn, duyên dáng. Trong khi đó Viết Vương với việc thể hiện sự yêu thương và cưng chiều vợ, ngay cả khi bị vợ né hôn cũng cười rạng rỡ càng khiến khoảnh khắc thêm phần dễ thương.

“Ảnh đang định hôn thì né. Chắc chị sợ bể nề”, “Khúc né hôn này quen dữ vậy? Né từ đám hỏi đến tận đám cưới, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị rồi Hà Nội”, “Đừng bảo từ bữa giờ Hà vẫn chưa cho Vương hôn nha. Khổ thân vậy trời!”, “Chấp niệm công khai của TGĐ hả”, “Thương chú rể vẫn chưa được hôn cô dâu nha”, “TGĐ thì vẫn bài định hôn, Hoa hậu thì vẫn sợ bể nền. Dễ thương!”,... là một số bình luận từ cư dân mạng. 

Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 1.

Song cuối cùng, chấp niệm của TGĐ Sơn Hải cũng được đáp ứng bởi trong khoảnh khắc chụp ảnh cùng dàn Hoa hậu nhà Sen Vàng, Đỗ Hà cũng đã để Viết Vương chạm nhẹ môi. Song khoảnh khắc này cũng chỉ là thoáng qua và nàng Hậu nhanh chóng nghiêng người đi. 

Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 2.

Cuối cùng cũng được môi chạm môi rồi (Ảnh chụp màn hình/ @meowentertainmentvn)

Trước đó, từ lễ ăn hỏi ở Thanh Hóa đến đám cưới ở Quảng Trị và hiện tại - tiệc cưới ở Hà Nội, Đỗ Hà đều chọn cách né nụ hôn của Viết Vương. 

Chẳng hạn như ở lễ ăn hỏi, Viết Vương định hôn cô dâu thì nàng Hậu vừa cười vừa khẽ nghiêng người né tránh trong sự cổ vũ của mọi người xung quanh. Thiếu gia Viết Vương sau đó cũng chỉ hôn nhẹ lên trán của vợ. Gương mặt và nụ cười ngại ngùng của Đỗ Hà nhanh chóng trở thành "highlight" khiến cư dân mạng bình luận rôm rả.

Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 3.
Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 4.

"Tuyệt chiêu" né hôn đã được Đỗ Hà sử dụng từ hồi đám hỏi

Những khoảnh khắc Đỗ Hà né nụ hôn của Viết Vương được chú ý không chỉ vì sự dễ thương mà còn bởi nó hiếm khi xuất hiện trong một đám cưới showbiz. Trong khi nhiều cặp đôi chọn cách thể hiện tình cảm công khai thì Đỗ Hà lại giữ được ranh giới vừa đủ giữa thân mật và kín đáo. Hình ảnh cô dâu e lệ, khẽ né đi trong tiếng reo hò của khách mời mang đến cảm giác rất thật vừa vui, vừa ngại ngùng của một cô gái bước vào vai trò mới trước ống kính và gia đình hai bên. 

Ngoài ra, một số người cũng cho rằng phản ứng của Đỗ Hà và Viết Vương khá dễ hiểu. Bởi lẽ cặp đôi hẹn hò kín đáo nhiều năm và đến khi xác định hỷ sự mới chính thức công khai mối quan hệ. Vì vậy cả hai có phần hơi ngượng ngùng, ít có hành động thân mật trước đông người. 

Cụ thể, những lần xuất hiện cùng nhau trước đó, Đỗ Hà và Viết Vương cũng chỉ đơn giản là được bắt gặp sánh đôi cùng nhau khi đi du lịch, đi thiện nguyện,... thậm chí không nắm tay. Sau đám cưới ngày 22/10, cặp đôi cũng được bắt gặp khi tham gia hoạt động cùng bố chồng và công ty Sơn Hải ở Quảng Trị. Tại đây, cả hai ngồi cạnh nhau rồi vui vẻ chụp ảnh với mọi người nên sự chừng mực, thân thiện của Đỗ Hà và Viết Vương một lần nữa ghi điểm. 

Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 5.

Cặp đôi ngồi hàng ghế đầu tại buổi lễ (Ảnh: Nhà thờ Giáo xứ Sen Bàng)

Chấp niệm của Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải- Ảnh 6.

Cặp đôi chụp ảnh cùng mọi người (Ảnh: TikTok)

(Tổng hợp)

Theo S.A

