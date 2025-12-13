Cha chi hơn 370 triệu cho con học đại học, đến cao học không kham nổi nữa bất ngờ bị con gái kiện ngược

Trong rất nhiều gia đình, câu chuyện cha mẹ chắt chiu từng đồng để lo cho con học hành chẳng phải điều xa lạ. Họ tiết kiệm từng bữa ăn, từng bộ quần áo, đổi lấy cơ hội để con bước vào giảng đường tử tế hơn. Và phần lớn, người ta tin rằng nỗ lực ấy sẽ được đáp lại bằng sự biết ơn và thấu hiểu. Thế nhưng ranh giới giữa yêu thương, trách nhiệm và kỳ vọng đôi khi mỏng manh tới mức chỉ cần một biến cố nhỏ là có thể vỡ vụn.

Một vụ kiện hy hữu ở Trịnh Châu (Trung Quốc) gần đây chính là ví dụ điển hình: một nữ sinh tên Tiểu Lâm, 23 tuổi bất ngờ kiện cha ruột của mình ra tòa, vì ông không thể tiếp tục trả tiền học phí thạc sĩ cho cô.

Được biết, cha mẹ của Tiểu Lâm ly hôn năm 2018, khi cô đang chuẩn bị thi đại học. Tòa quyết định người cha chịu toàn bộ học phí 4 năm và chu cấp 2.000 tệ/tháng (hơn 7 triệu đồng) cho con gái. Với mức lương chỉ hơn 4.000 tệ (gần 15 triệu đồng), vừa phải chăm cha mẹ già vừa nuôi thêm em nhỏ, điều này trở thành gánh nặng không nhỏ với người cha này.

Nhưng người cha vẫn cố. Bốn năm trời, ông sống tằn tiện, mặc đồ cũ, ăn uống giản dị, chạy thêm việc ngoài giờ… để gom góp hơn 100.000 tệ (hơn 370 triệu đồng) cho con học đại học mà không bị gián đoạn.

Tốt nghiệp xong, Tiểu Lâm đỗ cao học và tiếp tục đề nghị cha lo học phí. Thương con, ông cố gắng xoay xở để đóng học phí năm đầu tiên, dù khoản tiết kiệm duy nhất đã bay sạch.

Nhưng sang năm tiếp theo thì không thể nữa. Lương vẫn 4.000 tệ, tuổi lại cao, sức khỏe giảm sút, ông nói thật với con: "Cha không lo nổi nữa".

Nhưng thay vì thấu hiểu, Tiểu Lâm cho rằng cha "phải có trách nhiệm đến cùng", rồi bất ngờ kiện ông ra tòa.

Người cha mang đến tòa án toàn bộ giấy tờ chứng minh thu nhập: bảng lương, sao kê tài khoản gần như trống rỗng và vài khoản nợ nhỏ còn chưa trả hết. Khi được hỏi lý do không thể tiếp tục chu cấp cho con, ông chỉ nói ngắn gọn rằng mình đã cố gắng hết sức trong bốn năm đại học của con, nhưng hiện tại thật sự không còn khả năng.

Tòa án dựa trên luật pháp và hoàn cảnh thực tế, tuyên bác yêu cầu của Tiểu Lâm. Theo quy định, cha mẹ chỉ có nghĩa vụ nuôi con đến khi trưởng thành, hoặc hỗ trợ nếu con trưởng thành mà không thể tự lập. Tiểu Lâm 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và có đủ sức khỏe, vì vậy không thuộc diện cần được tiếp tục nuôi dưỡng.

Khi thông tin được công khai, phần lớn cư dân mạng đứng về phía người cha. Nhiều người cho rằng với mức thu nhập như vậy, việc ông lo trọn bốn năm đại học đã là rất đáng nể. Các bình luận tập trung vào câu chuyện tự lập. Ở tuổi 23, việc tìm học bổng, vay hỗ trợ hoặc làm thêm là điều hoàn toàn khả thi, thay vì trông chờ hoàn toàn vào cha mẹ.

Một số ý kiến cho rằng Tiểu Lâm có thể do được chăm sóc quá lâu nên quen dựa dẫm. Tuy nhiên, hành động kiện cha ruột vẫn khiến nhiều người khó chấp nhận, vì nó cho thấy sự lệch pha trong kỳ vọng và trách nhiệm giữa hai thế hệ.

Sâu xa hơn những lời trách móc, câu chuyện chạm tới một vấn đề quen thuộc của nhiều gia đình, khi con cái lớn lên trong tình yêu thương quá đầy đủ, đôi khi ranh giới giữa "được nhận" và "phải biết ơn" trở nên mờ nhạt. Sự hy sinh của cha mẹ dần bị xem như một phần tất yếu của cuộc sống.

Việc tự lập không chỉ là "một lựa chọn tốt", mà là kỹ năng bắt buộc của người trưởng thành. Cha mẹ có thể đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện, nhưng họ không thể thay chúng ta gánh hết mọi quyết định cho cả tương lai.

Tự tìm cách xoay xở học phí, tự chủ trong sinh hoạt, tự chịu trách nhiệm với con đường mình chọn, đó đều là những bước nhỏ nhưng quan trọng để mỗi người học cách đứng vững. Sự hỗ trợ của cha mẹ là đáng quý, nhưng không nên trở thành điểm tựa duy nhất.

