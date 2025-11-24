26 tuổi thất nghiệp, may còn có 700 triệu tiết kiệm

Thất nghiệp đương nhiên là điều chẳng ai mong muốn cả. Trong tình cảnh ấy, người nào có tiền tiết kiệm, có công việc phụ, thì sẽ đỡ lo phần nào. Chứ nếu chẳng có tiền cũng không có nguồn thu nhập nào khác, thì quả thực nan giải. Tiếc rằng không phải ai cũng biết lo xa, biết chuẩn bị từ sớm cho những tình huống bấp bênh có thể xảy đến.

Cô gái 26 tuổi trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp đang thất nghiệp, nhưng cũng không đến mức mất việc là mất hết. Lý do đơn giản vì ngay từ khi đi làm, cô đã cố gắng không chi tiêu phung phí, đồng thời luôn tìm mọi cách làm ra tiền ngoài công việc chính.

Nguyên văn chia sẻ của cô (Ành chụp màn hình)

Mặc dù có chút hoang mang, chưa biết phải làm gì tiếp theo nhưng chí ít, cô gái này vẫn có đủ tiền để trang trải cuộc sống khi mất đi công việc chính, đồng thời, vẫn có nguồn thu nhập từ nghề tay trái. Nỗ lực làm lụng, chi tiêu tiết kiệm suốt mấy năm làm văn phòng, đến giờ cũng phát huy công dụng.

Phía dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự nể phục. 700 triệu hoàn toàn không phải số tiền nhỏ, nhất là với người mới đi làm chưa tròn 6 năm.

"Nể bạn này thật, biết tiết kiệm ngay khi vừa kiếm ra tiền thì 26 tuổi mới có 700 triệu. Mình 29 tuổi, sau lần thất nghiệp bị động cách đây 2 năm mới thấm thía cái giá của tiêu tiền quá trớn, sau đó mới biết tiết kiệm, tự nhủ thôi muộn còn hơn không" - Một người bộc bạch.

"Bằng tuổi nè bác, cũng chung nghề tay trái nhưng đó là công việc chính của tôi luôn, cũng tiết kiệm và cũng ít bạn. Làm từ 2017 đến giờ, ngót nghét 8 năm rồi, để dành được hơn 500 triệu xíu vì đợt rồi biếu bố mẹ 300 triệu sửa nhà" - Một người khoe.

"Đang thất nghiệp có thời gian rảnh, lại cũng hoang mang chưa biết làm gì thì nên trích 1 phần tiền ra đi học bạn ạ. Những lúc mơ hồ mông lung thì cứ học cái mình thấy đang thiếu, hoặc học môn mình thích, trước mắt là để đỡ rảnh đỡ căng thẳng, rồi biết đâu lúc học lại tìm được hướng đi. Chứ 700 triệu đủ vốn kinh doanh rồi đó, quan trọng là bạn có dám không thôi" - Một người gợi ý.

Làm sao để tối ưu khoản tiền tiết kiệm?

Rèn được thói quen và kỷ luật tiết kiệm mới chỉ là bước đầu, bước tiếp theo nên là phân bổ khoản tiết kiệm ra sao để tối ưu tỷ suất sinh lời và hạn chế tình trạng phải rút ra tiêu dần - đây mới là việc khó.

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn khoảng 1- 2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Ảnh minh họa

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.