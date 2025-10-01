Lúc thất nghiệp tôi mới thấm thía: May là ngày xưa không vét sạch vốn liếng để mua nhà!

Giống như nhiều người khác, tôi cũng từng ấp ủ giấc mơ có nhà Hà Nội. Nhưng đến khi đi làm, tự kiếm được những đồng tiền đầu tiên, tôi mới hiểu mục tiêu đó xa vời nhường nào, nhất là khi giá nhà cứ leo thang mãi chẳng dừng như hiện nay.

Không ít lần, cả bố mẹ lẫn bạn bè đều khuyên nhủ tôi nên cố gắng tiết kiệm, rồi vay thêm ngân hàng để mua nhà, bởi đâu ai lại muốn ở thuê cả đời? Đương nhiên, tôi cũng không muốn, nhưng giờ cũng đã đủ trưởng thành để biết mình không nên mơ những điều quá khả năng, quá tầm với.

Lương tôi tuy không thấp nhưng cũng chẳng thể gọi là quá dư dả. Sau gần chục năm đi làm, tôi cũng tiết kiệm được hòm hòm 1 tỷ. Từng có khoảng thời gian, tôi cũng băn khoăn hay cứ liều vay ngân hàng thêm 2-3 tỷ mua căn chung cư, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chọn ở thuê tiếp.

Ảnh minh họa

Đến năm ngoái, khi "vô tình" thất nghiệp vì nằm trong danh sách cắt giảm nhân sự, tôi như "tỉnh" hẳn ra, bỗng cảm thấy biết ơn chính mình vì đã không vét sạch vốn liếng rồi vay tiền mua nhà. Bởi trong tình cảnh thất nghiệp ấy mà còn phải gánh thêm khoản nợ mấy chục triệu mỗi tháng, tôi không dám tưởng tượng mình sẽ sống ra sao.

Trước đây, tôi không mua nhà cũng vì nghĩ đến những năm tháng phải nai lưng trả gốc lẫn lãi, tưởng tượng thôi đã thấy ngộp thở.

Ngày mất việc, tôi vẫn còn khoản tiết kiệm đủ duy trì cuộc sống tối giản trong ít nhất một năm. Tôi có đủ tiền để trả tiền thuê nhà, để lo cuộc sống thay vì phải tính toán từng đồng. Quan trọng hơn, nhờ có khoản tiền tiết kiệm, tôi có không gian để thở, để suy nghĩ và lên kế hoạch cho giai đoạn mới.

Tôi biết có những người từng cố gắng mua nhà, gom hết tiền tiết kiệm rồi vay thêm ngân hàng, nhưng đến giờ, căn nhà lại trở thành áp lực nhiều hơn là một niềm vui, niềm tự hào. Tầm này, ai cũng có thể bỗng dưng thất nghiệp, giảm lương. Thu nhập bấp bênh, chỉ có tiền vay ngân hàng là cố định. Nhiều người xoay đủ cách, lúc nào trong đầu cũng chỉ có 2 từ "tiền đâu", đến cuối cùng không gồng nổi, cũng phải bán nhà trả nợ rồi về quê, hoặc quay lại cảnh ở thuê như trước.

Có người từng bảo với tôi: Mua nhà sớm mới là thông minh, càng chần chừ càng khó an cư, ổn định cuộc sống. Nhưng tôi lại nghĩ khác: Sự khôn ngoan không nằm ở chỗ ai sở hữu căn hộ trước, mà ở chỗ ai đủ sức chống chọi khi biến cố ập đến. Với tôi, gần nửa năm thất nghiệp đã chứng minh quyết định không vét sạch tiền để mua nhà là chính xác.

Ảnh minh họa

Thú thực là trước khi rơi vào cảnh thất nghiệp trong thế bị động, nhìn bạn bè mua nhà, dọn về tổ ấm mới, tôi cũng từng chạnh lòng không ít. Nhưng giờ nghĩ lại mới hiểu mỗi người đều có một lựa chọn, một định hướng khác nhau. Tôi sợ áp lực tiền bạc, sợ mình không đủ khả năng gánh nợ, nên cũng dần hài lòng với việc đi ở thuê khi chưa "đủ lực" mua nhà. Còn người khác, có thể họ dám liều hơn, dám nỗ lực làm việc gấp 5-10 lần để trang trải nợ nần, sau cùng họ có nhà.

Chẳng có lựa chọn nào là đúng hay sai, bởi cũng chẳng ai giống ai trên hành trình kiếm tiền, lập nghiệp ở thành phố.

Đến hiện tại, tôi vẫn nghĩ rằng mình tiếp tục ở thuê trong vòng 5 năm tới, vì với tôi, có một khoản dự phòng quan trọng hơn có một căn nhà mà ngân hàng là "người" giữ sổ đỏ. Tương lai thì không ai dám nói trước và biết trước sẽ ra sao, nhưng tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đánh đổi hết sự an toàn tài chính để chạy theo giấc mơ "an cư" bằng mọi giá. Cuộc sống còn nhiều ngã rẽ, công việc có thể thay đổi, thu nhập có thể gián đoạn, chỉ có sự tỉnh táo và một khoản tiết kiệm dồi dào mới giúp tối đứng vững và có thể đối mặt với những biến cố, những đoạn đường không ít trắc trở.