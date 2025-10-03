Vào thu, 6 loại rau tưởng bổ nhưng hóa hại, ngay cả người bán cũng tránh xa

Đây là thời điểm nhiều loại rau củ vào vụ, song không phải thứ nào cũng nên mua. Thậm chí, có những loại rau vào mùa thu vừa giảm dinh dưỡng, vừa dễ gây hại cho cơ thể - đến mức chính người bán rau cũng hạn chế đụng đến.

1. Mướp

Mướp mùa hè ăn ngọt, mềm, thanh mát. Nhưng sang thu, loại quả này thường bị già, xơ cứng, vị kém ngon. Mướp già chứa nhiều xơ thô, dễ gây khó tiêu, thậm chí đau bụng, tiêu chảy. Vì vậy, nếu không chọn được quả non, tốt nhất đừng vội mua mướp vào mùa này.

2. Cà chua ép chín

Trên sạp rau mùa thu, không ít cà chua đỏ au thực chất là do ép chín nhân tạo . Loại này bên ngoài thì đỏ mọng, bên trong lại cứng và chua, dưỡng chất giảm đáng kể. Nguy hiểm hơn, quá trình ép chín có thể liên quan đến hóa chất. Ăn nhiều loại cà chua này chẳng những không bổ mà còn có thể gây hại.

3. Ngồng tỏi

Ngồng tỏi vốn là rau mùa xuân, sang thu đa phần là hàng bảo quản trong kho lạnh. Để lâu khiến vị ngồng tỏi trở nên dai, xơ, mất gần hết hương vị và dinh dưỡng. Ăn loại rau này vừa kém ngon vừa chẳng được bao nhiêu lợi ích.

4. Dưa chuột

Dưa chuột là loại rau quả đặc trưng mùa hè. Vào thu, phần lớn dưa chuột bày bán được trồng trái vụ trong nhà kính hoặc tồn trữ dài ngày. Ăn vào thấy nhạt, ít nước, thậm chí có mùi lạ. Với thời tiết khô hanh của mùa thu, dưa chuột trái vụ lại không giúp giải nhiệt, mà còn khiến cơ thể cảm giác khô rát hơn.

5. Hẹ trồng ngoài trời

Hẹ đúng mùa ăn vừa mềm, vừa thơm. Nhưng hẹ trồng ngoài trời vào mùa thu lại sinh trưởng chậm, lá cứng, vị hăng nồng hơn, dễ gây kích ứng dạ dày, đầy bụng. Nếu muốn ăn, nên chọn hẹ nhà kính hoặc đợi sang mùa xuân.

6. Cà tím bị sương muối

Cà tím vốn là loại ưa ấm. Một khi bị sương muối “đánh” vào mùa thu, vỏ cà tím nhanh mềm, ruột thâm đen, vị đắng và có thể sinh ra độc tố. Loại cà này ăn vào dễ đau bụng, rối loạn tiêu hóa, vì vậy khi mua phải quan sát kỹ, tuyệt đối tránh cà bị dập hoặc sạm màu.

Mùa thu nên ăn rau gì?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên, hãy ưu tiên rau củ đúng mùa như bí đỏ, củ cải, cải thảo, khoai sọ… Đây là nhóm thực phẩm giàu dinh dưỡng, hợp khí hậu hanh khô, vừa bồi bổ cơ thể, vừa giúp dưỡng âm, nhuận phổi.

Ăn uống theo mùa không chỉ giữ được hương vị tươi ngon, mà còn là cách thông minh để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Sohu