Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 loại rau bổ có thể “làm hỏng” thận, bác sĩ cảnh báo, trước khi xào nấu nhớ làm ngay việc này

02-10-2025 - 20:00 PM | Sống

Dù giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng những loại rau này có thể gây hại cho thận nếu bạn không làm việc này trước khi chế biến.

Mới đây, một ca bệnh ở Trung Quốc khiến nhiều người phải giật mình. Ông Trần, 2 năm trước từng trải qua ca ghép thận do suy thận giai đoạn cuối. Sau phẫu thuật, mọi chỉ số sức khỏe đều ổn định. Từ đó, ông đặc biệt chú ý đến chế độ ăn, không dám ăn uống bừa bãi như trước.

Thế nhưng trong lần tái khám gần đây, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số creatinin trong máu - một chỉ số quan trọng phản ánh chức năng thận - lại bất ngờ tăng cao. Điều này đồng nghĩa, quả thận vốn đang ổn định của ông đã “gặp vấn đề”.

10 loại rau bổ có thể “làm hỏng” thận, bác sĩ cảnh báo, trước khi xào nấu nhớ làm ngay việc này- Ảnh 1.

Sau khi kiểm tra sâu hơn, bác sĩ phát hiện ống thận của ông Trần bị các tinh thể canxi oxalat bít tắc. Khi được hỏi kỹ về chế độ ăn, ông nhớ lại gần đây nhà ông có trồng rau dền, đúng mùa thu hoạch nên ông ăn liên tục cả tuần. Bác sĩ xác nhận, thủ phạm chính là rau dề - loại rau chứa hàm lượng oxalat cao, khi ăn quá nhiều trong thời gian ngắn dễ tạo sỏi, gây tắc nghẽn ống thận và làm tổn thương chức năng thận.

Không chỉ rau dền, mà nhiều loại rau khác như rau bina (cải bó xôi), rau sam, măng tươi, hẹ, cần tây, rau muống, măng tre, ngó sen, khổ qua… cũng đều có lượng oxalat khá cao. Nếu ăn liên tục, người khỏe cũng có thể gặp nguy cơ sỏi thận, thậm chí suy thận cấp.

Vậy phải làm gì để ăn rau mà không hại thận? Bác sĩ khuyến cáo, có một thao tác vô cùng quan trọng là chần rau qua nước sôi trước khi nấu . Bởi oxalat dễ tan trong nước, việc chần sơ từ 1 đến 5 phút (tùy loại rau) có thể loại bỏ phần lớn độc tố. Ví dụ rau bina chỉ cần 1 phút, nhưng rau sam phải chần khoảng 3 phút mới an toàn.

Ngoài ra, cần lưu ý thêm một số nguyên tắc:

- Không ăn quá nhiều rau chứa oxalat trong thời gian ngắn, nên cân đối thực đơn hàng ngày.

- Uống đủ 1,5-1,7 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ đào thải oxalat qua đường tiểu.

- Ăn kèm thực phẩm giàu canxi (sữa, cá, tôm, các loại đậu phụ…) giúp oxalat bị “giữ lại” và thải ra ngoài theo phân thay vì tích tụ trong thận.

- Chọn trái cây chín để ăn, vì nhiều loại quả xanh (như xoài, mận, đào, dứa) cũng có lượng oxalat cao hơn bình thường.

Các chuyên gia nhấn mạnh, rất nhiều món ăn quen thuộc tiềm ẩn nguy cơ gây hại sức khỏe nếu không chế biến đúng cách. Rau dền, rau sam, khổ qua… nhìn thì lành mạnh nhưng lại có thể trở thành “kẻ giấu mặt” gây tổn thương thận. Việc đơn giản như chần rau trước khi xào nấu có thể giúp giảm thiểu nguy cơ, bảo vệ thận và sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: QQ

10 loại rau củ được xếp hạng theo hàm lượng protein từ thấp đến cao, ăn đều đặn sẽ giúp bạn giảm cân, giảm nguy cơ tiểu đường

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
10 loại rau

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chuyển khoản 750 triệu đồng vào một tài khoản ACB, người phụ nữ SN 1996 vừa giao dịch thành công đã vội báo công an

Chuyển khoản 750 triệu đồng vào một tài khoản ACB, người phụ nữ SN 1996 vừa giao dịch thành công đã vội báo công an Nổi bật

Bão số 11 dự báo đổ bộ trực tiếp vào nước ta, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp

Bão số 11 dự báo đổ bộ trực tiếp vào nước ta, miền Bắc mưa to nhiều ngày liên tiếp Nổi bật

Bộ phim đang gây bão, 1 chi tiết khiến người xem nghẹt thở: Con cái sợ nhất trên đời chính là kiểu cha mẹ này!

Bộ phim đang gây bão, 1 chi tiết khiến người xem nghẹt thở: Con cái sợ nhất trên đời chính là kiểu cha mẹ này!

19:55 , 02/10/2025
Đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh 2026: Số ngày nghỉ dài chưa từng có, ai nghe cũng ngỡ ngàng

Đề xuất nghỉ lễ Quốc khánh 2026: Số ngày nghỉ dài chưa từng có, ai nghe cũng ngỡ ngàng

19:20 , 02/10/2025
6 loại rau củ đừng mua mùa này

6 loại rau củ đừng mua mùa này

19:00 , 02/10/2025
Con có RỰC RỠ được hay không, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự đưa đường chỉ lối của bố mẹ

Con có RỰC RỠ được hay không, gần như phụ thuộc hoàn toàn vào sự đưa đường chỉ lối của bố mẹ

18:20 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên