Đôi vợ chồng vào tiệm vàng mua hết 2 tỷ đồng, vừa bước ra cảnh sát lập tức ập đến

12-11-2025 - 22:03 PM | Sống

Đôi vợ chồng vào tiệm vàng mua hết 2 tỷ đồng, vừa bước ra cảnh sát lập tức ập đến

Thấy khách hàng mua vàng với số lượng lớn một cách đáng ngờ, tiệm vàng ở Trung Quốc nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát.

Cuối tháng 6/2024, 1 đôi vợ chồng bước vào một cửa hàng trang sức tại quận Tây Thành, Bắc Kinh, Trung Quốc. Khác với khách hàng thông thường, họ không vội chọn vàng mà đi quanh một lúc, quan sát và nói chuyện nhỏ với nhau.

Điều khiến nhân viên chú ý là cặp đôi không hề quan tâm đến giá hay kiểu dáng sản phẩm, chỉ yêu cầu nhân viên lấy ra một loạt vàng miếng cùng nhiều món trang sức bằng vàng khác. Trong lúc mua bán, họ liên tục nhìn điện thoại, tính toán số lượng vàng cần lấy.

Cả ngày hôm đó, hai người này ra vào nhiều tiệm vàng liền kề đến 5 lần, liên tục mua vàng với số lượng lớn. Tính tổng cộng, họ đã chi hơn 560.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng) chỉ trong vài giờ. Sự việc khiến chủ tiệm vàng nghi ngờ. Nhận thấy khách hàng có hành vi bất thường, chủ tiệm lập tức báo cho cảnh sát quận Tây Thành để đề phòng rủi ro.

Chỉ vài ngày sau, cảnh sát quận Tây Thành tiếp tục nhận được thông tin từ hệ thống nghiệp vụ về một nhóm tội phạm rửa tiền đang hoạt động ở nhiều địa phương trên khắp Trung Quốc.

Hoạt động mua vàng đáng ngờ của cặp đôi trong cửa hàng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy có 3 vụ lừa đảo qua điện thoại vừa xảy ra tại các tỉnh Cát Lâm, Vân Nam và Trùng Khánh. Tổng số tiền lừa đảo lên tới hơn 560.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền này đều được chuyển về một tài khoản ngân hàng duy nhất, trùng khớp với số tiền mà cặp đôi đã dùng để mua vàng.

Khi đối chiếu dữ liệu từ hệ thống giám sát an ninh, cảnh sát nhanh chóng xác định đôi vợ chồng mua vàng tại quận Tây Thành chính là nghi phạm chính. Sau thời gian theo dõi và xác minh, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ cặp đôi này để lấy lời khai. 4 nghi phạm khác trong đường dây, chịu trách nhiệm hướng dẫn, giám sát việc mua vàng và vận chuyển số vàng đã mua cũng bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai nhận: ban đầu họ chỉ là những lao động phổ thông, làm việc ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Sau đó, họ được mời tham gia vào một nhóm chat trên mạng xã hội.

Người điều hành nhóm này đề nghị họ thực hiện nhiệm vụ “đơn giản”: nhận một khoản tiền lớn, đến các tiệm vàng mua vàng miếng hoặc trang sức, rồi chuyển cho một người khác. Đổi lại, họ được hưởng hoa hồng hậu hĩnh. Với hình thức “việc nhẹ, lương cao” này, nhóm nghi phạm không ngờ rằng mình đang trở thành mắt xích trong đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

Theo cơ quan công an, thời gian vài tháng đầu năm 2024, tại Bắc Kinh và một số thành phố lớn ở Trung Quốc, xuất hiện nhiều nhóm người liên tục mua vàng với số tiền hàng chục triệu đồng mỗi lần, không mặc cả, không quan tâm giá. Đây là điều khiến lực lượng chức năng đặt nghi vấn và âm thầm theo dõi.

Trước đây, các băng nhóm lừa đảo qua điện thoại thường chuyển tiền lừa được vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó nhanh chóng rút ra để tránh bị phát hiện và phong tỏa. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã siết chặt việc quản lý tài khoản ngân hàng, cấm mua bán thẻ trái phép, yêu cầu xác thực danh tính khi mở tài khoản. Chính vì vậy, tội phạm công nghệ cao đã tìm ra cách mới để “rửa” số tiền lừa đảo: mua vàng.

Sau khi củng cố hồ sơ, Tòa án quận Tây Thành, Bắc Kinh đã đưa vụ việc ra xét xử. Cặp đôi vợ chồng giả đến mua vàng kia cùng 4 đồng phạm bị kết án từ 1 năm 10 tháng đến 2 năm tù giam, kèm theo hình phạt tiền vì hành vi hỗ trợ tội phạm viễn thông che giấu tài sản bất hợp pháp.

Theo quy định của Luật Hình sự Trung Quốc, bất kỳ ai cố tình che giấu, chuyển nhượng, mua bán hoặc hợp thức hóa tài sản có được từ hành vi phạm tội đều bị xử lý hình sự. Người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm, tùy mức độ nghiêm trọng, cùng với phạt tiền.

Trong vụ án này, các bị cáo biết rõ nguồn tiền là phi pháp nhưng vẫn tham gia mua vàng, vận chuyển và che giấu tang vật. Hành vi này gây cản trở nghiêm trọng đến quá trình điều tra tội phạm lừa đảo công nghệ cao, vì vậy bị xem là bao che, tiếp tay cho tội phạm.

(Theo CCTV)

