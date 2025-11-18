Nam sinh nhỏ thó từng "bại trận" tại Olympia 17 năm trước giờ đã làm sếp, từng giúp nhiều người mùa Covid-19

Dàn thí sinh bước ra từ Đường Lên Đỉnh Olympia từ lâu không chỉ được biết đến vì học giỏi, mà còn bởi những cá tính rất riêng. Có người dí dỏm, có người bản lĩnh, có người lại khiến khán giả nhớ mãi vì sự chân thành và tinh thần học hỏi không ngừng. Chính sự đa dạng ấy tạo nên một “vũ trụ Olympia” đầy màu sắc, nơi mỗi thí sinh đều để lại dấu ấn đặc biệt của riêng mình, dù họ có chạm tay vào vòng nguyệt quế hay không.

Năm 2008, Võ Duy Khánh, học sinh THPT Cờ Đỏ (Nghệ An), bước lên sân khấu Đường Lên Đỉnh Olympia với rất nhiều kỳ vọng. Khi cuộc thi tuần kết thúc ở vị trí thứ ba, cậu học trò 17 tuổi khi ấy không giấu được nỗi thất vọng. Thành tích không như mong muốn khiến Khánh buồn bã trong suốt một thời gian dài.

Anh Khánh là cựu thí sinh Olympia năm thứ 19.

Thay vì để cú vấp tuổi trẻ đánh gục, cựu thí sinh Olympia chọn cách tiến về phía trước. Anh biến sự tiếc nuối thành động lực, tập trung nhiều hơn vào học tập và dần nhận ra thế mạnh của bản thân. Hơn một thập kỷ kể từ ngày rời sân chơi Olympia, hành trình của anh Khánh đã thay đổi rõ rệt. Anh trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và sở hữu những dấu ấn đáng tự hào.

Hiện tại, anh Khánh giữ vai trò quản lý tại Trung tâm nghiên cứu Mã độc của Bkav. Anh cũng chính là người viết những dòng code đầu tiên cho Bluezone, ứng dụng hỗ trợ truy vết trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.

Theo đó, khi Bệnh viện Bạch Mai xuất hiện ổ dịch, đội của anh Khánh được giao nhiệm vụ tìm ra giải pháp công nghệ có khả năng truy vết nhanh và hiệu quả. Hai nhóm core và app làm việc liên tục suốt 48 giờ để tạo ra bản demo đầu tiên. Sau nhiều thách thức liên quan đến tính tương thích giữa Android và iOS, ứng dụng đã chính thức hoàn thiện.

Thời điểm mới ra mắt, Bluezone vấp phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh quyền riêng tư. Để người dùng yên tâm hơn, nhóm phát triển trong đó có anh Khánh quyết định công khai mã nguồn. Cách làm minh bạch giúp ứng dụng nhận được sự tin tưởng của cộng đồng.

Anh Khánh xuất hiện trong chương trình Gala 20 năm của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Anh Khánh còn nhớ một kỷ niệm vui trong quá trình phát triển Bluezone. Vào lúc rạng sáng khi mọi người đều thấm mệt, CEO Nguyễn Tử Quảng của Bkav bất ngờ nói rằng những thí sinh Olympia chắc sẽ giải bài toán tiết kiệm pin rất nhanh. Khi anh Khánh tiết lộ mình từng tham gia Olympia, cả phòng bật cười. Khoảnh khắc nhỏ bé ấy khiến anh cảm nhận rõ sức lan tỏa của cuộc thi suốt hơn 25 năm qua.

Không chỉ tham gia xây dựng Bluezone, cựu thí sinh Olympia còn nằm trong nhóm phát triển các tính năng bảo mật cho điện thoại Bphone. Anh luôn xem việc được thi Olympia là món quà của tuổi trẻ. Sau khi dừng chân ở cuộc thi tuần, anh nỗ lực nhiều hơn để đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và nhận ba giải khuyến khích học sinh giỏi môn Toán, Hóa, Tin cấp tỉnh. Kỳ thi đại học năm đó, anh Khánh đỗ hai trường lớn là Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Y Hà Nội, sau đó chọn học Công nghệ thông tin tại Bách khoa và thực tập tại Bkav từ năm hai.

Hơn một thập kỷ, khi nhìn lại anh Khánh thấy bản thân thay đổi rất nhiều trong suy nghĩ. Từng có thời điểm anh chỉ nghĩ đến việc theo đuổi công nghệ để kiếm nhiều tiền, mua nhà và tậu xe. Nhưng những biến cố sau này khiến anh nhận ra giá trị tinh thần mới là thứ làm cuộc sống trở nên đáng nhớ.

Anh Khánh yêu thích du lịch và nhiếp ảnh.

Hiện tại, bên cạnh công việc nghiên cứu, anh Khánh vẫn giữ niềm đam mê quay phim, chụp ảnh và du lịch. Anh muốn ghi lại cảnh đẹp để mẹ, người thân và những người chưa có điều kiện đi xa vẫn có thể thấy thế giới rộng lớn. Cựu thí sinh Olympia hy vọng một ngày nào đó, những sản phẩm anh tạo ra sẽ góp phần để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam nhiều hơn.

Anh Khánh không mơ ước điều gì quá lớn lao. Điều anh mong muốn là những giá trị mình làm ra dù nhỏ bé vẫn có thể giúp ích cho ai đó. Đó cũng là cách anh tiếp nối cơ hội đã từng nhận được khi đứng trên sân khấu Olympia năm 17 tuổi.