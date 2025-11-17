Nam sinh Quảng Trị lập kỷ lục điểm số, giành tấm vé cuối cùng vào trận thi tháng đâu tiên Olympia 26

Cuộc thi tuần 3, tháng 1, quý 1 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 lên sóng ngày 16/11 đã khép lại với một kết quả ấn tượng. Với điểm số kỷ lục, thí sinh Lê Quốc Hưng, học sinh Trường THPT Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã giành tấm vé cuối cùng bước vào trận thi tháng.

Trận đấu tuần quy tụ bốn thí sinh tài năng: Lê Quốc Hưng (Trường THPT Quảng Trị, Quảng Trị), Nguyễn Đỗ Tùng Lâm (Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, Hà Nội), Đặng Gia Huy (Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) và Lê Đăng Danh (Trường THPT Đông Anh, Hà Nội).

Bốn thí sinh góp mặt trong trận thi tuần Olympia.

Ngay từ những phút đầu, Quốc Hưng đã thể hiện phong độ chắc chắn và sự tự tin rõ rệt. Ở phần Khởi động, Quốc Hưng trả lời đúng cả 6/6 câu hỏi, giành số điểm tối đa. Đến phần thi chung, nam sinh tiếp tục duy trì tốc độ và ghi được 135 điểm với 8 câu trả lời chính xác.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, cả bốn thí sinh đều nhanh tay bấm chuông nhưng không ai tìm ra đáp án đúng. Gia Huy và Tùng Lâm cùng đưa ra đáp án "Nhà giáo nhân dân", còn Quốc Hưng chọn "Em yêu trường em". Tuy nhiên, tất cả đều chưa trúng từ khóa. Cơ hội cuối cùng thuộc về Đăng Danh, nhưng nam sinh cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Cuối cùng, chính khán giả trong trường quay đã giúp đoàn leo núi giải mã từ khóa là: Tôn sư trọng đạo.

Không thí sinh nào tìm ra được từ khoá ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Bước ngoặt diễn ra ở phần Tăng tốc, khi Quốc Hưng tận dụng tốt cả 4 cơ hội, nâng tổng điểm lên 295, bỏ xa các đối thủ còn lại. Gia Huy xếp thứ hai với 160 điểm, tiếp đến là Đăng Danh - 120 điểm và Tùng Lâm - 55 điểm.

Trong phần Về đích, Quốc Hưng lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm và đặt Ngôi sao hy vọng ở câu cuối. Trả lời đúng 2/3 câu, bạn nâng điểm lên 355. Không dừng lại ở đó, trong lượt thi của các thí sinh khác, Quốc Hưng tiếp tục giành quyền trả lời tới 6 lần. Chung cuộc, nam sinh Quảng Trị cán đích với 400 điểm – mức điểm cao nhất của Olympia mùa thứ 26 tính đến thời điểm hiện tại.

Quốc Hưng lập kỷ lục tại Olympia mùa thứ 26 với điểm số 400.

Gia Huy về nhì với 210 điểm. Đăng Danh kết thúc với 60 điểm, còn Tùng Lâm xếp cuối với 25 điểm.

Ngoài thành tích ấn tượng tại Olympia, Quốc Hưng còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng khích lệ: giải Nhất IOE cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh và Á quân Nguyệt Quế Đỏ của Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế.