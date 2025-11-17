Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam sinh Quảng Trị lập kỷ lục điểm số, giành tấm vé cuối cùng vào trận thi tháng đâu tiên Olympia 26

17-11-2025 - 00:26 AM | Sống

Lâu rồi mới lại có số điểm 400!

Cuộc thi tuần 3, tháng 1, quý 1 của Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 lên sóng ngày 16/11 đã khép lại với một kết quả ấn tượng. Với điểm số kỷ lục, thí sinh Lê Quốc Hưng, học sinh Trường THPT Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã giành tấm vé cuối cùng bước vào trận thi tháng.

Trận đấu tuần quy tụ bốn thí sinh tài năng: Lê Quốc Hưng (Trường THPT Quảng Trị, Quảng Trị), Nguyễn Đỗ Tùng Lâm (Trường THCS&THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm - Cầu Giấy, Hà Nội), Đặng Gia Huy (Trường THPT Phan Châu Trinh, Đà Nẵng) và Lê Đăng Danh (Trường THPT Đông Anh, Hà Nội).

Nam sinh Quảng Trị lập kỷ lục điểm số, giành tấm vé cuối cùng vào trận thi tháng đâu tiên Olympia 26- Ảnh 1.

Bốn thí sinh góp mặt trong trận thi tuần Olympia.

Ngay từ những phút đầu, Quốc Hưng đã thể hiện phong độ chắc chắn và sự tự tin rõ rệt. Ở phần Khởi động, Quốc Hưng trả lời đúng cả 6/6 câu hỏi, giành số điểm tối đa. Đến phần thi chung, nam sinh tiếp tục duy trì tốc độ và ghi được 135 điểm với 8 câu trả lời chính xác.

Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, cả bốn thí sinh đều nhanh tay bấm chuông nhưng không ai tìm ra đáp án đúng. Gia Huy và Tùng Lâm cùng đưa ra đáp án "Nhà giáo nhân dân", còn Quốc Hưng chọn "Em yêu trường em". Tuy nhiên, tất cả đều chưa trúng từ khóa. Cơ hội cuối cùng thuộc về Đăng Danh, nhưng nam sinh cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác. Cuối cùng, chính khán giả trong trường quay đã giúp đoàn leo núi giải mã từ khóa là: Tôn sư trọng đạo.

Nam sinh Quảng Trị lập kỷ lục điểm số, giành tấm vé cuối cùng vào trận thi tháng đâu tiên Olympia 26- Ảnh 2.

Không thí sinh nào tìm ra được từ khoá ở phần thi Vượt chướng ngại vật.

Bước ngoặt diễn ra ở phần Tăng tốc, khi Quốc Hưng tận dụng tốt cả 4 cơ hội, nâng tổng điểm lên 295, bỏ xa các đối thủ còn lại. Gia Huy xếp thứ hai với 160 điểm, tiếp đến là Đăng Danh - 120 điểm và Tùng Lâm - 55 điểm.

Trong phần Về đích, Quốc Hưng lựa chọn ba câu hỏi 20 điểm và đặt Ngôi sao hy vọng ở câu cuối. Trả lời đúng 2/3 câu, bạn nâng điểm lên 355. Không dừng lại ở đó, trong lượt thi của các thí sinh khác, Quốc Hưng tiếp tục giành quyền trả lời tới 6 lần. Chung cuộc, nam sinh Quảng Trị cán đích với 400 điểm – mức điểm cao nhất của Olympia mùa thứ 26 tính đến thời điểm hiện tại.

Nam sinh Quảng Trị lập kỷ lục điểm số, giành tấm vé cuối cùng vào trận thi tháng đâu tiên Olympia 26- Ảnh 3.

Quốc Hưng lập kỷ lục tại Olympia mùa thứ 26 với điểm số 400.

Gia Huy về nhì với 210 điểm. Đăng Danh kết thúc với 60 điểm, còn Tùng Lâm xếp cuối với 25 điểm.

Ngoài thành tích ấn tượng tại Olympia, Quốc Hưng còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng khích lệ: giải Nhất IOE cấp tỉnh, giải Nhì học sinh giỏi Vật lý cấp tỉnh và Á quân Nguyệt Quế Đỏ của Trường THPT chuyên Quốc Học – Huế.

Nam sinh Quảng Trị lập kỷ lục điểm số, giành tấm vé cuối cùng vào trận thi tháng đâu tiên Olympia 26- Ảnh 4.

Nam sinh Quảng Trị giành tấm vé cuối cùng vào trận thi tháng Olympia.

Mẹ than vãn con trai cả ngày toàn làm những thứ vớ vẩn, nhưng nhìn chi tiết này, cư dân mạng liền chỉ ra: Cậu bé là nhân tài!

Theo Trang Vũ

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chàng trai thi 'Ai là triệu phú' bất ngờ trở thành BTV nổi tiếng của VTV là ai?

Chàng trai thi 'Ai là triệu phú' bất ngờ trở thành BTV nổi tiếng của VTV là ai? Nổi bật

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội Nổi bật

Chải đầu mà thấy 3 bất thường này phải cảnh giác với ung thư: Tiếc là ít người để tâm!

Chải đầu mà thấy 3 bất thường này phải cảnh giác với ung thư: Tiếc là ít người để tâm!

23:42 , 16/11/2025
Nếu trong ví tiền của bạn có 5 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao

Nếu trong ví tiền của bạn có 5 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao

23:18 , 16/11/2025
Mùa này đừng mua tùy tiện, 5 loại rau ít dinh dưỡng lại hại sức khỏe, ngay cả người bán cũng không dám ăn

Mùa này đừng mua tùy tiện, 5 loại rau ít dinh dưỡng lại hại sức khỏe, ngay cả người bán cũng không dám ăn

23:07 , 16/11/2025
Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tri ân người đàn ông bán trái cây ở Phú Quốc

Đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tri ân người đàn ông bán trái cây ở Phú Quốc

22:50 , 16/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên