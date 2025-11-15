Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cặp mẹ con cùng thi Đường lên đỉnh Olympia

15-11-2025 - 22:21 PM | Sống

Cặp mẹ con cùng thi Đường lên đỉnh Olympia

Hai thế hệ nhưng cùng chung tinh thần ham học hỏi và quyết tâm chinh phục những thử thách trí tuệ của Đường lên đỉnh Olympia.

25 năm qua, Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là cuộc thi truyền hình, mà còn là hành trình cùng nhau chinh phục đỉnh cao tri thức của biết bao thế hệ học sinh Việt Nam. Trong đó có cặp mẹ con chị Nguyễn Thuý Hà và Đỗ Anh Minh.

Chị Nguyễn Thuý Hà là một trong số những thí sinh trong Đường lên đỉnh Olympia. Thí sinh này đến từ trường PTTH Phú Xuyên A, Hà Tây, xuất hiện lần đầu tiên trong Olympia 1, với cuộc thi đầu tiên là cuộc thi Tuần 1 Tháng 2 Quý 4.

Cặp mẹ con cùng thi Đường lên đỉnh Olympia- Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thuý Hà và con trai Đỗ Anh Minh trong chương trình Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia.

Cũng trên hành trình tương tự, con trai Anh Minh học sinh trường TH, THCS và THPT Vinschool, Hà Nội dự thi Đường lên đỉnh Olympia 25.

Khoảnh khắc nhìn con đứng đúng vị trí mà mình từng đứng 25 năm trước khiến chị Hà không khỏi xúc động. Chị tâm sự: " Một mặt tôi nhớ lại bản thân ngày trước. Một mặt lại xúc động và tự hào bởi vì con đạt được mục tiêu là đứng trên sân khấu Olympia. Vô tình có một sự tiếp nối, một truyền thống giữa hai thế hệ".

Trong cuộc thi Tuần 3, Tháng 3, Quý 3, Anh Minh dừng chân ở vị trí thứ hai. Dõi theo con từ hàng ghế khán giả, chị Thuý Hà cho biết con trai có chút tiếc nuối nhưng chị nghĩ đó là kết quả tốt.

"Khi còn trẻ, nếu lúc nào cũng ở vị trí số một, các con dễ sinh chủ quan. Đôi khi, chính việc chưa đạt đỉnh cao lại giúp mình trưởng thành hơn", chị Hà nói.

Là người từng trải qua áp lực và niềm vui của Olympia, chị Hà hiểu điều quan trọng nhất không nằm ở kết quả. Chị mong con trai học được cách chấp nhận thất bại, biết đứng dậy và tiếp tục cố gắng. Kết quả chỉ là một phần, điều chị quan tâm hơn hết là tâm thế của con.

Anh Minh cho rằng đứng ở vị trí dẫn đầu cũng mang theo áp lực lớn, còn việc về nhì lại cho cậu cơ hội nhìn lại bản thân để tiếp tục cố gắng trong tương lai. Nhắc về hành trình đến với cuộc thi, Anh Minh kể: "Mẹ kể cho em nghe rất nhiều kỷ niệm khi tham gia Olympia. Dù có căng thẳng, mẹ vẫn tự tin và làm tốt, thậm chí vào đến vòng thi tháng. Điều đó khiến em càng có động lực hơn".

Cặp mẹ con cùng thi Đường lên đỉnh Olympia- Ảnh 2.

Từ sự đồng hành và động viên của mẹ, Anh Minh ngày càng tự tin tham gia nhiều sân chơi tri thức khác. Dù có chút tiếc nuối vì về nhì trong cuộc thi tuần, cậu vẫn cảm thấy hài lòng khi đã nỗ lực hết sức. Hai mẹ con cùng bật cười khi chị Hà nhắc lại hồi đó ''mẹ cũng chỉ về nhì''.

Câu chuyện của chị Thuý Hà và Anh Minh chỉ là một trong số nhiều câu chuyện cho thấy chương trình Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là nơi thử thách tri thức, mà còn là ký ức, là sự nối dài của đam mê qua nhiều thế hệ, nơi tinh thần học hỏi được truyền từ mẹ sang con một cách đẹp đẽ và tự nhiên nhất.

Quán quân Olympia từ chối lương cao ở nước ngoài, về nước sau 13 năm vô địch giờ ra sao?

Theo Lê Chi/VTC News

VTC News

Từ Khóa:
hà nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế”

Giám đốc CATP Hà Nội kể chuyện dẫn độ Mr Hunter Lê Khắc Ngọ về nước: “Nước bạn đặt câu hỏi tại sao Việt Nam phá án và thu hồi được tài sản lớn đến thế” Nổi bật

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội

Cảnh báo quan trọng tới tất cả người dân có Bảo hiểm xã hội Nổi bật

63 tuổi, nghỉ hưu, tôi làm 4 việc "tuyệt tình" rồi mới thấy đúng đắn: sống hạnh phúc mỗi ngày

63 tuổi, nghỉ hưu, tôi làm 4 việc "tuyệt tình" rồi mới thấy đúng đắn: sống hạnh phúc mỗi ngày

22:17 , 15/11/2025
3 cách dùng tủ lạnh đáng lẽ phải BỊ CẤM nhưng nhiều người vẫn vô tư làm

3 cách dùng tủ lạnh đáng lẽ phải BỊ CẤM nhưng nhiều người vẫn vô tư làm

22:02 , 15/11/2025
Nếu bàn chân bạn xuất hiện 5 dấu hiệu này, có thể là cảnh báo bệnh nghiêm trọng: Hãy chú ý kỹ hơn khi rửa chân mỗi ngày

Nếu bàn chân bạn xuất hiện 5 dấu hiệu này, có thể là cảnh báo bệnh nghiêm trọng: Hãy chú ý kỹ hơn khi rửa chân mỗi ngày

21:35 , 15/11/2025
Điều ĐẦU TIÊN bố mẹ làm khi bước vào nhà có thể ảnh hưởng cực lớn đến cuộc đời con!

Điều ĐẦU TIÊN bố mẹ làm khi bước vào nhà có thể ảnh hưởng cực lớn đến cuộc đời con!

20:57 , 15/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên