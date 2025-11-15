Nếu bàn chân bạn xuất hiện 5 dấu hiệu này, có thể là cảnh báo bệnh nghiêm trọng: Hãy chú ý kỹ hơn khi rửa chân mỗi ngày

Việc rửa chân mỗi ngày có thể chỉ đơn giản là hoàn thành thói quen vệ sinh trước khi đi ngủ, nhưng một số bất thường dai dẳng ở bàn chân có thể là dấu hiệu quan trọng cảnh báo các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Việc chú ý đến sức khỏe bàn chân có thể giúp phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn đó.

Hãy cảnh giác nếu bạn nhận thấy 5 dấu hiệu bất thường này ở bàn chân!

Dấu hiệu 1: Tê bì dai dẳng ở bàn chân

Đây không phải là tình trạng tê tạm thời do chèn ép tư thế, mà là cảm giác ngứa ran, nóng rát hoặc tê bì dai dẳng, giống như khi đi tất hoặc găng tay, hoặc cảm giác như đang đi trên vải cotton. Nếu bạn gặp các dấu hiệu này, hãy cảnh giác với các tình trạng sau:

1. Bệnh tiểu đường - bệnh lý thần kinh ngoại biên: Lượng đường trong máu cao trong thời gian dài có thể gây tổn thương các dây thần kinh ngoại biên, thường dẫn đến tê đối xứng bắt đầu từ đầu xa.

2. Thoát vị đĩa đệm thắt lưng: Đĩa đệm thoát vị có thể chèn ép rễ thần kinh điều khiển chân và bàn chân (chẳng hạn như dây thần kinh tọa), gây tê ở một hoặc cả hai bàn chân và có thể kèm theo đau lưng dưới và đau chân.

3. Thiếu vitamin B, đặc biệt là vitamin B1, B6 và B12: Những vitamin quan trọng giúp duy trì sức khỏe hệ thần kinh. Thiếu hụt vitamin B1, B6 và B12 có thể dẫn đến viêm dây thần kinh và gây tê liệt.

Nếu đã loại trừ tình trạng tê tạm thời do chèn ép tư thế, cần giải quyết ngay các triệu chứng dai dẳng bằng cách tham khảo ý kiến bác sĩ thần kinh hoặc bác sĩ nội tiết.

Dấu hiệu 2: Sưng bất thường ở bàn chân

Sưng đối xứng ở cả hai bàn chân hoặc mắt cá chân, để lại vết lõm khi ấn bằng ngón tay và vết lõm sẽ dần dần phục hồi (phù lõm). Cần cảnh giác với các tình trạng sau:

1. Suy tim: Khả năng bơm máu của tim giảm, khiến máu không lưu thông dễ dàng. Dịch tích tụ ở những phần thấp nhất của cơ thể (như bàn chân), thường kèm theo các triệu chứng như đánh trống ngực và khó thở.

2. Bệnh thận: Thận là "bộ lọc nước" của cơ thể. Khi chức năng thận bị suy giảm (như hội chứng thận hư hoặc suy thận ), nước và natri không thể được đào thải hiệu quả, có thể gây phù toàn thân, chẳng hạn như sưng mí mắt vào buổi sáng và sưng rõ ở bàn chân vào buổi chiều.

3. Suy tĩnh mạch chi dưới hoặc huyết khối: Chức năng van tĩnh mạch suy yếu hoặc tắc nghẽn mạch máu dẫn đến tình trạng máu không thể trở về, thường biểu hiện bằng sưng một bàn chân hoặc cẳng chân, có thể kèm theo đau và da sẫm màu.

Việc xác định nguyên nhân gây sưng là rất quan trọng và cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ tim mạch, bác sĩ thận hoặc bác sĩ phẫu thuật mạch máu tùy thuộc vào nguyên nhân có thể xảy ra.

Dấu hiệu hiệu 3: Những thay đổi bất thường ở móng chân

1. Vàng, dày và giòn: Điều này có thể là dấu hiệu của bệnh nấm móng, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của bệnh vẩy nến nặng.

2. Móng tay hình thìa: Phần giữa móng lõm và các cạnh nhô lên, thường là dấu hiệu của bệnh thiếu máu do thiếu sắt.

3. Đường kẻ dọc màu đen dưới móng: Cần hết sức cảnh giác với bệnh u hắc tố hoặc u tế bào gốc móng, đặc biệt là khi độ rộng của đường kẻ >3mm, màu sắc không đều và đường viền không rõ ràng.

4. Móng tay dùi trống: Móng tay/móng chân to ra ở đầu móng và độ cong tăng lên ở bề mặt móng có liên quan đến tình trạng thiếu oxy ở đầu ngón tay và thường gặp ở bệnh tim phổi mãn tính, ung thư phổi và xơ gan.

Hãy quan sát bất kỳ thay đổi nào ở móng chân, nhanh chóng tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu và tiến hành các xét nghiệm liên quan nếu cần thiết.

Dấu hiệu 4: Nhiệt độ bàn chân bất thường

1. Bàn chân lạnh: Nếu bàn chân bạn vẫn lạnh ngay cả trong môi trường ấm áp, đó có thể là dấu hiệu của vấn đề tuần hoàn, chẳng hạn như xơ vữa động mạch tắc nghẽn. Các mạch máu bị thu hẹp dẫn đến tình trạng cung cấp máu không đủ, khiến bàn chân không nhận đủ máu ấm.

2. Cảm giác nóng rát ở bàn chân: Cảm giác nóng rát ở lòng bàn chân, rõ rệt hơn vào ban đêm. Ngoài bệnh lý thần kinh, tình trạng này cũng có thể liên quan đến sự thiếu hụt vitamin B hoặc các bất thường về chuyển hóa do cường giáp.

Nếu bạn liên tục bị nhiệt độ bàn chân bất thường, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ phẫu thuật mạch máu hoặc bác sĩ nội tiết để thực hiện các xét nghiệm liên quan như siêu âm mạch máu.

Dấu hiệu 5: Vết thương ở chân chậm lành

Một vết thương nhỏ, mụn nước hoặc vết loét xuất hiện ở bàn chân, nhưng không cải thiện sau hơn hai tuần, thậm chí có thể dần dần lan rộng, sâu hơn và rỉ mủ.

1. Bàn chân tiểu đường: Lượng đường trong máu cao gây tổn thương cả dây thần kinh (dẫn đến cảm giác tê liệt, dễ bị tổn thương) và mạch máu (dẫn đến lưu lượng máu kém, mô bị thiếu oxy), khiến vết thương cực kỳ khó lành, nguy cơ nhiễm trùng rất cao và trong trường hợp nghiêm trọng, có thể dẫn đến cắt cụt chi.

2. Bệnh động mạch ngoại biên: Tắc nghẽn động mạch dẫn đến tình trạng thiếu máu và oxy nghiêm trọng đến bàn chân, các mô không có đủ "chất dinh dưỡng" để tự phục hồi.

3. Bệnh về hệ thống miễn dịch hoặc suy dinh dưỡng: Khả năng phục hồi tổng thể của cơ thể suy giảm.

Khi rửa chân hàng ngày, hãy kiểm tra cẩn thận tất cả các ngóc ngách của bàn chân, bao gồm cả lòng bàn chân và kẽ ngón chân, xem có vết thương nhỏ, phồng rộp hoặc thay đổi màu sắc nào không. Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, hãy nhanh chóng tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

Chăm sóc bàn chân hàng ngày và tư vấn y tế

Hãy quan sát kỹ bàn chân của bạn mỗi ngày: Hãy dành thời gian rửa chân để quan sát cẩn thận màu sắc, nhiệt độ, tình trạng sưng tấy và các vết thương trên bàn chân.

Giữ cho bàn chân sạch sẽ và khô ráo, đặc biệt là giữa các ngón chân, để ngăn ngừa nhiễm nấm.

Chọn giày và tất vừa vặn: Tránh đi giày quá chật và gây áp lực lên bàn chân, hãy chọn tất cotton thấm mồ hôi và thoáng khí.

Kiểm soát các bệnh tiềm ẩn: Kiểm soát chủ động lượng đường trong máu , huyết áp và lipid máu là điều cơ bản để bảo vệ mạch máu và dây thần kinh.

Hãy tìm kiếm sự chăm sóc y tế ngay lập tức: Nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường dai dẳng nào nêu trên, vui lòng không tự chẩn đoán hoặc trì hoãn. Trước tiên, bạn có thể đến gặp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ da liễu, và dựa trên chẩn đoán ban đầu, bạn sẽ được giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa liên quan như bác sĩ nội tiết (tiểu đường), bác sĩ tim mạch, bác sĩ phẫu thuật mạch máu hoặc bác sĩ thần kinh.