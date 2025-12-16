Vợ chồng U60 nghỉ hưu, bán nhà to mua nhà nhỏ: Tưởng sống chật vật hơn, không ngờ trả hết nợ, dư tiền tỷ, thong dong dưỡng già bình yên

Xu hướng đổi nhà mới của người cao tuổi

Khi nói đến việc mua bán bất động sản, mọi người thường nghĩ đến việc cải thiện điều kiện sống, chuyển đến những ngôi nhà lớn hơn, mới hơn ở những vị trí tốt hơn. Tuy nhiên, điều này đang có xu hướng đảo chiều tại Hàng Châu, Trung Quốc. Theo thống kê, năm 2025 số vụ trao đổi bất động sản ngược chiều ở Hàng Châu đã tăng đáng kể, với việc người dân chuyển từ nhà lớn sang nhà nhỏ hơn hoặc từ khu vực đã phát triển sang khu vực đang phát triển.

Nhóm người tham gia "thay thế ngược" chủ yếu là những người từ 50 đến 60 tuổi. Khi con cái họ lớn lên, cấu trúc gia đình thu hẹp lại. Họ bán những ngôi nhà lớn hơn của mình để mua những ngôi nhà nhỏ hơn, nhờ đó trả hết nợ thế chấp và có thêm tiền mặt để nuôi con hoặc chuẩn bị cho việc nghỉ hưu.

Gần đây, ông Trương Minh đã mua một căn hộ mới gần công viên Yuhu. Căn hộ rộng 110m2, có giá 3,3 triệu NDT. Đáng nói là trước đó, ông sinh sống tại căn hộ rộng 130 m² trong khu dân cư cũ thuộc khu Triều Huy (Hàng Châu). Đến năm 2016, khi thị trường bất động sản Hàng Châu bước vào giai đoạn tăng trưởng, gia đình ông bán nhà để chuyển sang căn hộ diện tích 142 m² tại khu vực khác ở Hàng Châu.

Tuy nhiên, theo thời gian, các con lần lượt lập gia đình và chuyển ra ở riêng, căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai vợ chồng sinh sống. Cùng với đó, áp lực trả nợ vay mua nhà hằng tháng ngày càng nặng, nên ông đã bắt đầu nảy sinh ý định đổi sang nhà nhỏ hơn để sinh sống.

Sau nhiều lần cân nhắc và lựa chọn, ông Trương đã quyết định mua một căn nhà mới diện tích 110 m² nằm gần công viên với tổng giá trị 3,3 triệu NDT (khoảng 12,3 tỷ đồng). Trong khi đó, căn hộ hiện tại của gia đình ông đã được bán lại thành công với giá 8,6 triệu NDT (tương đương khoảng 32 tỷ đồng).

Quyết định đổi nhà này không chỉ giúp ông tất toán toàn bộ các khoản vay mua nhà lúc trước, mà còn dư ra một khoản tiền mặt đáng kể. Theo ông Trương, dù khu vực công viên này không thuộc vùng lõi của đô thị trung tâm, song những năm gần đây lại đang phát triển rất nhanh. Hệ thống thương mại cùng không gian sinh thái tại đây hoàn toàn đáp ứng nhu cầu an cư, dưỡng già của hai vợ chồng. Đặc biệt, nguồn tiền mặt dồi dào trong tay cũng giúp họ thêm vững tâm, chủ động hơn cho cuộc sống tuổi xế chiều.

Ảnh minh hoạ

Sau khi trút bỏ gánh nặng kinh tế, trong năm nay, hai vợ chồng lên kế hoạch đi du lịch tận hưởng tuổi già.

Lựa chọn tối ưu tài sản và hạnh phúc tuổi xế chiều

Một số môi giới bất động sản tại Hàng Châu cho biết, trong nhóm khách hàng lựa chọn “đổi nhà ngược chiều” hiện nay, tỷ lệ người ở độ tuổi 50–60 chiếm khá cao. Nhóm này hoặc muốn giảm áp lực trả nợ vay mua nhà, nâng cao khả năng chi tiêu hằng ngày, hoặc chủ động tích lũy nguồn vốn để hỗ trợ con cái trong tương lai. Vì vậy, họ sẵn sàng từ bỏ những căn hộ diện tích lớn và vị trí lõi ở trung tâm, để lựa chọn phương án an cư phù hợp và linh hoạt hơn với giai đoạn cuộc sống hiện tại.

Theo một chuyên gia phân tích rằng, “đổi nhà ngược chiều” không đồng nghĩa với việc tài sản bị thu hẹp hay mất giá. Giá trị thực sự của hình thức này phụ thuộc vào chất lượng và tiềm năng của căn nhà được đổi, thời điểm giao dịch, cũng như cách phân bổ và sử dụng khối tài sản sau khi hiện thực hóa thành tiền.

Ngoài ra, “đổi nhà ngược chiều” cũng không đồng nghĩa với việc làm giảm chất lượng sống. Chuyên gia cũng nhấn mạnh rằng, về bản chất “đổi nhà ngược chiều” vẫn là một hình thức hoán đổi bất động sản. Xu hướng này không chỉ góp phần gia tăng mức độ sôi động cho thị trường, mà quan trọng hơn cả, là khi nó giúp nâng cao cảm giác hạnh phúc và sự an tâm trong cuộc sống của người mua nhà, thì đó vẫn là một lựa chọn an cư đáng được ghi nhận.

Theo QQ