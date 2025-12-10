4 thực phẩm dễ tích tụ cả "mỏ kim loại nặng", độc tính mạnh gấp nhiều lần thủy ngân

“Ăn nhiều rau xanh, tăng hải sản, thỉnh thoảng bồi bổ bằng gan động vật” vẫn được nhiều gia đình xem là chuẩn mực ăn uống lành mạnh. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng chính những loại thực phẩm quen thuộc này lại có thể trở thành “điểm tích tụ kim loại nặng” như chì, cadimi, thủy ngân hay asen. Chúng không làm thực phẩm đổi màu, đổi mùi, đổi vị nhưng lại có thể âm thầm xâm nhập cơ thể, tích tụ trong nhiều năm và ảnh hưởng gan, thận, hệ thần kinh, thậm chí làm tăng nguy cơ một số bệnh ung thư.

Những thực phẩm thường tích lũy kim loại nặng

- Hải sản, đặc biệt các loài có vỏ: Nguồn nước biển nhiễm kim loại khiến nghêu, sò, ốc vốn sống bám ở đáy, dễ hấp thụ cadimi, thủy ngân và asen. Các loài cá lớn như cá kiếm, cá ngừ, cá mập cũng có nồng độ thủy ngân cao hơn do hiệu ứng “khuếch đại sinh học”, sống lâu, ăn nhiều sinh vật khác, nên kim loại càng tích lại.

- Nội tạng động vật như gan và thận: Là cơ quan thải độc và lọc máu nên gan, thận động vật dễ tích lũy kim loại từ môi trường sống, đặc biệt với vật nuôi công nghiệp hoặc sống tại vùng ô nhiễm.

- Rau lá xanh: Rau cải, xà lách, rau bina có rễ phát triển nhanh, dễ hút kim loại trong đất hoặc nước tưới. Nếu nông trường sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón chứa kim loại nặng, nguy cơ càng cao.

- Gạo: Sự cố “gạo nhiễm cadimi” từng dấy lên cảnh báo tại nhiều nơi. Rễ lúa phát triển dưới nước nên hấp thụ cadimi mạnh hơn các loại ngũ cốc khác nếu nguồn nước bị ô nhiễm.

Kim loại nặng không gây độc ngay nhưng càng tích lũy càng nguy hiểm

Điểm đáng sợ là cơ thể không bài trừ kim loại nặng nhanh chóng, chúng âm thầm tích tụ nhiều tháng hoặc nhiều năm.

- Chì: Tổn thương thần kinh, giảm trí nhớ, ảnh hưởng phát triển trẻ em.

- Cadimi: Tổn thương thận, gây loãng xương, tăng nguy cơ ung thư thận.

- Thủy ngân: Nguy hiểm cho thai nhi và hệ thần kinh.

- Asen: Có thể liên quan ung thư gan, bàng quang, biến đổi da

Ba giải pháp giúp giảm nguy cơ mà vẫn ăn uống an toàn

- Chọn đúng nguồn thực phẩm: Ưu tiên sản phẩm có chứng nhận kiểm định hoặc nguồn cung uy tín; Hạn chế mua hải sản giá rẻ, nội tạng từ cơ sở kém đảm bảo; Không ăn quá thường xuyên một loại thực phẩm; Tránh các phần có nguy cơ tích tụ kim loại cao như đầu cá, gan cá, nội tạng đen.

- Rửa thực phẩm đúng cách: Ngâm rau 15-30 phút rồi rửa dưới vòi nước; có thể thêm chút muối, giấm hoặc baking soda; Hải sản có vỏ nên loại bỏ lớp màng đen và nội tạng; Gạo rửa 2-3 lần là đủ, tránh vo quá kỹ gây mất dinh dưỡng.

- Chế biến đúng để giảm kim loại: Trụng rau hoặc nội tạng trong nước sôi 1-2 phút rồi đổ bỏ nước; Không nấu thực phẩm chua bằng nồi nhôm để tránh kim loại tan ra; Không lạm dụng nướng chiên ở nhiệt quá cao vì làm kim loại khó biến đổi.

Kim loại nặng không nhìn thấy, không ngửi được và không nếm thấy, nhưng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe cả đời. Hiểu đúng, chọn kỹ và nấu thông minh chính là lớp bảo vệ đơn giản nhất cho bữa ăn gia đình.

