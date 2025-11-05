Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 phần nhiều kim loại nặng nhất trên thịt cá

05-11-2025

Đáng lo, rất nhiều người thích thưởng thức chúng.

Cá là thực phẩm giàu đạm, giàu omega-3, tốt cho tim mạch, điều này ai cũng biết. Nhưng chuyên gia dinh dưỡng Trương Ngữ Hy (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo trên trang cá nhân rằng nếu ăn sai cách, cá rất dễ biến thành nguồn “nạp kim loại nặng” vào cơ thể.

Đặc biệt, 3 bộ phận trên con cá chứa nồng độ kim loại nặng cao nhất lại chính là những thứ nhiều người thích ăn:

- Da cá giàu collagen và chất béo không bão hòa nhưng cũng là nơi kim loại nặng tích lại nhiều nhất.

- Đầu cá gần mang nên dễ tích tụ độc tố, ký sinh trùng.

- Nội tạng cá là “kho chứa độc tố” của con cá, giá trị dinh dưỡng thấp, tốt nhất không nên ăn.

Trong đó, nhóm cá lớn - cá săn mồi (như cá kiếm, cá ngừ, cá mập…) có nguy cơ tích tụ thủy ngân và nhiều kim loại nặng cao nhất. Chuyên gia nhấn mạnh phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ nên tuyệt đối hạn chế nhóm cá này .

Ngoài kim loại nặng, cách chế biến cũng quyết định rủi ro sức khỏe:

- Cá chiên ngập dầu dễ sinh chất béo chuyển hóa , tăng nguy cơ tim mạch.

- Cá kho/chiên/sốt đậm vị như cá kho, cá sốt chua ngọt chứa nhiều muối làm phù nề, tăng huyết áp.

Ăn cá sao cho an toàn? 4 lời khuyên từ chuyên gia

- Ưu tiên cá nhỏ như cá trích, cá thu nhỏ, cá nục, cá vàng nhỏ. Kích thước nhỏ - chuỗi thức ăn ngắn - tích lũy kim loại nặng ít hơn.

- Trước khi nấu lẩu cá, nấu canh cá nên trụng sơ. Bước trụng này không chỉ khử tanh, bỏ bọt bẩn, mà còn giảm đáng kể phần kim loại nặng tồn lại trong thịt cá .

- Chọn cá có chứng nhận ưu tiên sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc, chứng nhận chất lượng.

- Không lạm dụng cá biển sâu cá biển sâu giàu omega-3 nhưng cũng nằm trong nhóm có nguy cơ kim loại nặng, nên ăn mức vừa phải.

Ngoài ra, chuyên gia lưu ý luộc cá hồi đúng cách có thể giảm tới 40% lượng kim loại nặng hấp thu - đây là phương pháp được xem là “tối ưu” trong các cách chế biến cá hồi.

Tóm lại, cá vẫn là nguồn thực phẩm lành mạnh nhưng phải biết chọn, biết làm, biết bỏ đúng chỗ. Đừng vì miếng da giòn, đầu nhiều gelatine mà đánh đổi sức khỏe dài lâu.

Nguồn và ảnh: HK01

4 món cá dễ gây ung thư bậc nhất, người bán chẳng dám ăn nhưng nhiều gia đình lại cực thích

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

