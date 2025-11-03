Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ra chợ gặp 5 loại cá này thì mua ngay kẻo hết, đều là cá biển tự nhiên, không thể nuôi nhân tạo

03-11-2025 - 22:02 PM | Sống

Cá biển luôn là lựa chọn được người tiêu dùng “ưu ái” vì thịt chắc, ít xương, giàu protein và vi chất. Đặc biệt, 5 loại cá biển tự nhiên, không thể nuôi nhân tạo này lại càng đắt hàng.

Giới chuyên gia dinh dưỡng cho rằng có một số loại cá chỉ có thể sống trong tự nhiên, không nuôi công nghiệp, giá trị dinh dưỡng cao hơn hẳn và đặc biệt phù hợp để bổ sung trong mùa này.

Dưới đây là 5 loại được đánh giá “đáng tiền” nhất:

1. Cá ngừ vây vàng

Loại cá này giàu đạm, giàu acid béo tốt cho tim mạch. Cá sống ngoài biển xa, không tồn dư kháng sinh, không chịu tác động của thức ăn công nghiệp. Thịt cá mềm, béo, làm sashimi hoặc áp chảo đều ngon.

Ra chợ gặp 5 loại cá này thì mua ngay kẻo hết, đều là cá biển tự nhiên, không thể nuôi nhân tạo- Ảnh 1.

2. Cá hố

Món quen thuộc với nhiều gia đình. Thịt cá mềm, dễ gỡ xương, làm món nào cũng hợp: kho, hấp, chiên… Cá hố tự nhiên chứa lượng Omega-3 cao, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, rất thích hợp cho bữa tối mùa hè, vừa ngon vừa nhẹ bụng.

3. Cua biển

Không phải cá nhưng cua biển nằm trong nhóm hải sản được khuyến nghị nên ăn vào mùa nóng. Cua tự nhiên giàu đạm, nhiều khoáng chất, thịt ngọt đậm. Hấp, luộc hay nấu canh đều giữ được vị. Chọn cua tự nhiên cũng giảm nguy cơ gặp phải hóa chất kích thích tăng trọng.

Ra chợ gặp 5 loại cá này thì mua ngay kẻo hết, đều là cá biển tự nhiên, không thể nuôi nhân tạo- Ảnh 2.

4. Cá mòi

Dù rẻ nhưng lại giàu Omega-3, DHA. Cá mòi thường đánh bắt là chính, hiếm khi nuôi công nghiệp. Làm cá hộp, chiên hay kho đều rất đưa cơm. Những ai muốn cải thiện trí nhớ, tăng Omega-3 tự nhiên, có thể ưu tiên loại cá này.

5. Cá chình

Cá chình tự nhiên giàu chất béo tốt, có tác dụng phục hồi thể lực, tăng đề kháng. Các món từ cá chình nướng, hấp hay nấu lẩu đều thơm, ít xương, phù hợp với người lớn tuổi, người gầy yếu đang cần bồi bổ.

Ra chợ gặp 5 loại cá này thì mua ngay kẻo hết, đều là cá biển tự nhiên, không thể nuôi nhân tạo- Ảnh 3.

Có thể thấy, chọn hải sản tự nhiên, đặc biệt các loại cá kể trên, vừa giúp bữa ăn mùa hè ngon miệng hơn, vừa cung cấp nguồn đạm sạch, ít nguy cơ tồn dư hóa chất. Tuy nhiên, người tiêu dùng cần mua ở nguồn uy tín, tránh tình trạng dán mác “tự nhiên” nhưng thực chất là hàng nuôi công nghiệp hoặc để lâu ngày.

Bữa ăn mùa nóng không chỉ ngon miệng mà còn phải an toàn và có lợi cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Sohu

Đừng ngần ngại mua 5 loại cá này, đều là cá hoang dã và không thể nuôi được

Theo Nguyệt Quang

Phụ nữ số

Theo Nguyệt Quang

Phụ nữ số

