5 loại cá tốt nhất cho làn da và vóc dáng: Ăn vào vừa khỏe còn không lo BÉO

Đừng nghĩ chỉ ăn rau củ, trái cây mới dưỡng da, giảm cân. Biết tận dụng 5 loại cá dưới đây thì chị em sẽ vừa khỏe, vừa trẻ lâu và giữ gìn vóc dáng.

Trong hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ, chế độ ăn đóng vai trò không thể thiếu. Đặc biệt, khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh thì nhu cầu về dinh dưỡng lành mạnh để giữ gìn vóc dáng thon gọn và làn da tươi trẻ càng trở nên quan trọng. Cá chính là "siêu thực phẩm" được các chuyên gia khuyến nghị nhờ hàm lượng protein cao, chất béo lành mạnh và khoáng chất dồi dào.

Năm loại cá dưới đây không chỉ giúp chị em không lo béo mà còn cung cấp những dưỡng chất thiết yếu để đối phó với những thay đổi khó chịu của giai đoạn tiền mãn kinh:

Cá hồi (Salmon)

Cá hồi được mệnh danh là "nữ hoàng" của các loại cá béo, đứng đầu danh sách nhờ hàm lượng Axit béo Omega-3 (EPA và DHA) cực kỳ cao. Omega-3 là chất béo tốt giúp tăng cường độ ẩm, cải thiện độ đàn hồi cho da, làm chậm quá trình lão hóa.

1a
Ảnh minh họa

Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, Omega-3 trong cá hồi còn có vai trò kép: giúp giảm viêm (giảm các cơn bốc hỏa và đau khớp) và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Cá hồi cũng là nguồn protein dồi dào, giúp xây dựng cơ bắp, từ đó duy trì vóc dáng săn chắc và tăng cường trao đổi chất, chống lại sự tích lũy mỡ thừa vùng bụng.

Cá thu (Mackerel)

Cá thu là một lựa chọn tuyệt vời, giá cả phải chăng hơn cá hồi nhưng vẫn giàu Omega-3, vitamin D và protein. Protein từ cá thu giúp cơ thể no lâu, giảm cảm giác thèm ăn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Đặc biệt, vitamin D là một vi chất quan trọng với phụ nữ giai đoạn này, khi estrogen giảm có thể dẫn đến loãng xương. Cá thu cung cấp vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, vừa bảo vệ xương khớp vừa duy trì sự dẻo dai cho vóc dáng.

1b
Ảnh minh họa

Cá mòi (Sardines)

Cá mòi là loại cá nhỏ, thường được ăn cả xương, mang lại một nguồn Canxi tự nhiên và Vitamin D vô cùng phong phú. Lượng canxi này đặc biệt cần thiết cho việc phòng ngừa loãng xương, một vấn đề sức khỏe phổ biến khi chị em bước vào tiền mãn kinh và mãn kinh.

Hơn nữa, chúng còn chứa Coenzyme Q10, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp tăng cường năng lượng tế bào và bảo vệ da khỏi các gốc tự do, duy trì làn da khỏe mạnh. Cá mòi cũng có hàm lượng thủy ngân thấp, rất an toàn khi tiêu thụ thường xuyên.

Cá tuyết (Cod)

Cá tuyết là loại cá trắng nạc, ít calo và gần như không có chất béo, nhưng lại chứa một lượng lớn protein chất lượng cao. Đây là thực phẩm lý tưởng cho những chị em muốn giảm cân hoặc duy trì vóc dáng thon gọn mà không cần lo lắng về việc nạp thêm chất béo.

Ngoài ra, cá tuyết cung cấp các vitamin nhóm B (B6, B12), giúp hỗ trợ chức năng thần kinh và chuyển hóa năng lượng. Điều này đặc biệt có lợi cho việc giảm thiểu sự mệt mỏi và cáu gắt, những triệu chứng thường gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh.

Cá ngừ (Tuna)

ce57e30c212e3589707686419d9352f7
Ảnh minh họa

Cá ngừ, đặc biệt là loại đóng hộp ngâm nước hoặc cá ngừ tươi, là nguồn protein tuyệt vời cho cơ bắp và sự săn chắc của vóc dáng. Cá ngừ cũng rất giàu Selen, một khoáng chất quan trọng giúp bảo vệ tế bào khỏi hư hại và đóng vai trò trong chức năng tuyến giáp - cơ quan điều chỉnh sự trao đổi chất của cơ thể.

Việc duy trì chức năng tuyến giáp khỏe mạnh là rất quan trọng để tránh tăng cân không kiểm soát trong thời kỳ tiền mãn kinh, khi nội tiết tố có thể làm rối loạn quá trình này. Ăn cá ngừ vừa tiện lợi, vừa giúp chị em kiểm soát cân nặng và duy trì vẻ ngoài tươi tắn.

