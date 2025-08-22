Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 loại cá biển hoang dã, không thể nuôi nhân tạo vừa rẻ vừa béo ngậy, bổ như sâm lại ngon “hết nước chấm”

22-08-2025 - 06:25 AM | Sống

Trong số vô vàn các loại tôm cá, cá biển hoang dã luôn được xem là “báu vật” bởi đặc điểm không thể nuôi công nghiệp, chỉ có thể đánh bắt ngoài tự nhiên, nên giữ được hương vị nguyên sơ và dinh dưỡng dồi dào.

Theo kinh nghiệm của dân sành ăn, mùa này có 5 loại cá hoang dã đặc biệt ngon, thịt chắc, ngọt, giàu dưỡng chất, mà giá lại “mềm” đến bất ngờ.

1. Cá thu đao

Loại cá này thân thon dài, trên mình có những đốm xanh biếc đặc trưng. Thịt cá trắng, tách múi như tép tỏi, đặc biệt ít xương dăm, nên vừa dễ ăn vừa bổ dưỡng. Cá thu đao giàu DHA và EPA, hai dưỡng chất được gọi là “vàng cho não bộ”, cực tốt cho trí nhớ.

5 loại cá biển hoang dã, không thể nuôi nhân tạo vừa rẻ vừa béo ngậy, bổ như sâm lại ngon “hết nước chấm”- Ảnh 1.

2. Mực ống

Ít ai biết rằng trong cơ thể mực ống có cơ quan phát quang. Khi gặp nguy hiểm, chúng còn phun mực để trốn thoát. Mực biển hoang dã giàu protein, ít chất béo, lại chứa taurine, dưỡng chất hỗ trợ tim mạch và thị lực. Người sành ăn thường chế biến mực theo cách đơn giản nhất luộc sơ chưa đầy một phút rồi chấm mù tạt và nước tương. Vị ngọt giòn, mát lạnh nơi đầu lưỡi chính là hương vị mà mực nuôi khó sánh kịp.

5 loại cá biển hoang dã, không thể nuôi nhân tạo vừa rẻ vừa béo ngậy, bổ như sâm lại ngon “hết nước chấm”- Ảnh 2.

3. Cá cơm xám

Cá cơm xám có thân mỏng dẹt như lưỡi dao, vảy bạc óng ánh. Cá cơm xám thịt chắc, ngọt, phù hợp để hấp cùng giăm bông, măng non. Khi đưa vào miệng, miếng cá mềm tan, vị biển mằn mặn hòa quyện hương thơm thanh khiết, đúng chuẩn mỹ vị. Ngoài ra, cá cơm xám còn có thể chiên giòn, kho đỏ hoặc nướng, mỗi cách chế biến lại mang đến một hương vị riêng.

5 loại cá biển hoang dã, không thể nuôi nhân tạo vừa rẻ vừa béo ngậy, bổ như sâm lại ngon “hết nước chấm”- Ảnh 3.

4. Cá mú vàng

Cá mú vàng chia làm hai loại: lớn và nhỏ. Cá tự nhiên có thân vàng óng, bong bóng cá có thể chế biến thành cao quý hiếm. Để phân biệt cá hoang dã và cá nuôi, chỉ cần nhìn phần vây đuôi: cá nuôi có vây tròn tù, còn cá tự nhiên thì sắc nhọn. Cá mú vàng có thể chế biến theo nhiều cách như hấp, chiên, kho hay nấu canh. Trẻ con thường mê nhất món cá mú vàng chiên giòn, vàng rộm, thơm phức, giòn tan ngoài vỏ mà thịt vẫn mềm ngọt bên trong.

5 loại cá biển hoang dã, không thể nuôi nhân tạo vừa rẻ vừa béo ngậy, bổ như sâm lại ngon “hết nước chấm”- Ảnh 4.

5. Cá mặt quỷ

Dù ngoại hình xấu xí, nhưng gan cá chiếm tới 1/3 trọng lượng cơ thể, béo ngậy chẳng kém gì gan ngỗng Pháp. Người sành ăn thường tách riêng gan, đem hấp cùng rượu gạo rồi để nguội, hương vị ngậy, mịn và sang trọng chẳng thua cao lương mỹ vị.

5 loại cá biển hoang dã, không thể nuôi nhân tạo vừa rẻ vừa béo ngậy, bổ như sâm lại ngon “hết nước chấm”- Ảnh 5.

Có thể nói, mùa cá về không chỉ đem lại sự no đủ cho ngư dân, mà còn gửi đến bàn ăn của mỗi gia đình những “món quà từ biển cả”. 5 loại cá trên, vừa rẻ, vừa ngon, lại mang hương vị nguyên sơ mà hải sản nuôi khó có thể thay thế. Thưởng thức một bữa cá tươi trong mùa đánh bắt, thêm chén rượu quê cay nồng, chính là cách người dân ven biển tận hưởng niềm vui giản dị nhưng đậm đà hương vị đại dương.

Nguồn và ảnh: Sohu

Ra chợ gặp 5 loại cá này thì mua ngay kẻo hết, đều là cá biển tự nhiên, không thể nuôi nhân tạo, ít xương, thịt mềm và dinh dưỡng cao

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Visual căng đét của dàn chiến sĩ A80: Mướt mồ hôi vẫn toả sáng trước buổi Tổng hợp luyện đầu tiên tại Hà Nội

Visual căng đét của dàn chiến sĩ A80: Mướt mồ hôi vẫn toả sáng trước buổi Tổng hợp luyện đầu tiên tại Hà Nội Nổi bật

Cùng xem trường Tiểu học mới toanh ở Cầu Giấy, vừa đón lứa học sinh đầu tiên: Đẹp phát "Wow" ngay từ cổng trường!

Cùng xem trường Tiểu học mới toanh ở Cầu Giấy, vừa đón lứa học sinh đầu tiên: Đẹp phát "Wow" ngay từ cổng trường! Nổi bật

Những lưu ý với thí sinh nếu không muốn bị ‘trượt’ đại học

Những lưu ý với thí sinh nếu không muốn bị ‘trượt’ đại học

06:01 , 22/08/2025
Hết tháng 6 âm nhuận 2 con giáp tạm biệt vận xui, tình tiền đều viên mãn, 1 con giáp lại cần thận trọng

Hết tháng 6 âm nhuận 2 con giáp tạm biệt vận xui, tình tiền đều viên mãn, 1 con giáp lại cần thận trọng

05:14 , 22/08/2025
5 thói quen ban đêm của những người sống lâu nhất hành tinh: Thực hiện đủ để thọ đến 100 tuổi, đặc biệt là điều thứ 2

5 thói quen ban đêm của những người sống lâu nhất hành tinh: Thực hiện đủ để thọ đến 100 tuổi, đặc biệt là điều thứ 2

00:59 , 22/08/2025
Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu

Từ 2025, hàng triệu người dân TP.HCM vui mừng khi 3 bệnh viện cửa ngõ được “thay áo mới”: Kinh phí đầu tư gần 10.000 tỷ đồng, có nơi xây cả “bãi đáp” trực thăng cấp cứu

00:05 , 22/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên