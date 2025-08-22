5 loại cá biển hoang dã, không thể nuôi nhân tạo vừa rẻ vừa béo ngậy, bổ như sâm lại ngon “hết nước chấm”

Theo kinh nghiệm của dân sành ăn, mùa này có 5 loại cá hoang dã đặc biệt ngon, thịt chắc, ngọt, giàu dưỡng chất, mà giá lại “mềm” đến bất ngờ.

1. Cá thu đao

Loại cá này thân thon dài, trên mình có những đốm xanh biếc đặc trưng. Thịt cá trắng, tách múi như tép tỏi, đặc biệt ít xương dăm, nên vừa dễ ăn vừa bổ dưỡng. Cá thu đao giàu DHA và EPA, hai dưỡng chất được gọi là “vàng cho não bộ”, cực tốt cho trí nhớ.

2. Mực ống

Ít ai biết rằng trong cơ thể mực ống có cơ quan phát quang. Khi gặp nguy hiểm, chúng còn phun mực để trốn thoát. Mực biển hoang dã giàu protein, ít chất béo, lại chứa taurine, dưỡng chất hỗ trợ tim mạch và thị lực. Người sành ăn thường chế biến mực theo cách đơn giản nhất luộc sơ chưa đầy một phút rồi chấm mù tạt và nước tương. Vị ngọt giòn, mát lạnh nơi đầu lưỡi chính là hương vị mà mực nuôi khó sánh kịp.

3. Cá cơm xám

Cá cơm xám có thân mỏng dẹt như lưỡi dao, vảy bạc óng ánh. Cá cơm xám thịt chắc, ngọt, phù hợp để hấp cùng giăm bông, măng non. Khi đưa vào miệng, miếng cá mềm tan, vị biển mằn mặn hòa quyện hương thơm thanh khiết, đúng chuẩn mỹ vị. Ngoài ra, cá cơm xám còn có thể chiên giòn, kho đỏ hoặc nướng, mỗi cách chế biến lại mang đến một hương vị riêng.

4. Cá mú vàng

Cá mú vàng chia làm hai loại: lớn và nhỏ. Cá tự nhiên có thân vàng óng, bong bóng cá có thể chế biến thành cao quý hiếm. Để phân biệt cá hoang dã và cá nuôi, chỉ cần nhìn phần vây đuôi: cá nuôi có vây tròn tù, còn cá tự nhiên thì sắc nhọn. Cá mú vàng có thể chế biến theo nhiều cách như hấp, chiên, kho hay nấu canh. Trẻ con thường mê nhất món cá mú vàng chiên giòn, vàng rộm, thơm phức, giòn tan ngoài vỏ mà thịt vẫn mềm ngọt bên trong.

5. Cá mặt quỷ

Dù ngoại hình xấu xí, nhưng gan cá chiếm tới 1/3 trọng lượng cơ thể, béo ngậy chẳng kém gì gan ngỗng Pháp. Người sành ăn thường tách riêng gan, đem hấp cùng rượu gạo rồi để nguội, hương vị ngậy, mịn và sang trọng chẳng thua cao lương mỹ vị.

Có thể nói, mùa cá về không chỉ đem lại sự no đủ cho ngư dân, mà còn gửi đến bàn ăn của mỗi gia đình những “món quà từ biển cả”. 5 loại cá trên, vừa rẻ, vừa ngon, lại mang hương vị nguyên sơ mà hải sản nuôi khó có thể thay thế. Thưởng thức một bữa cá tươi trong mùa đánh bắt, thêm chén rượu quê cay nồng, chính là cách người dân ven biển tận hưởng niềm vui giản dị nhưng đậm đà hương vị đại dương.

