Phát hiện kim loại nặng độc hại vượt mức 1.179 lần cho phép trong loạt trang sức bán chạy nhất trên sàn thương mại điện tử

11-08-2025 - 06:40 AM | Sống

Những món trang sức “xinh lung linh” đang tràn ngập trên sàn thương mại điện tử. Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là nguy cơ ngấm ngầm đe dọa sức khỏe, nhất là trong mùa hè.

Chị Hồ (trú tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc) vừa trải qua một “cơn ác mộng” vì chiếc vòng cổ hợp kim mua trong livestream tháng 6 với giá 199 tệ (khoảng hơn 680.000 đồng). Từ cuối tháng 7, cổ chị liên tục nổi mẩn đỏ, mụn nước, ngứa rát và được chẩn đoán viêm da tiếp xúc do trang sức.

Bác sĩ da liễu cho biết nguyên nhân là chiếc vòng cổ có thể chứa niken, coban, crôm, những kim loại nặng dễ gây dị ứng. Mùa hè nóng bức, mồ hôi khiến các kim loại này tan ra, thấm vào da, gây viêm đỏ, phồng rộp và thậm chí để lại sẹo, thâm sau khi lành. Đáng nói, đây không phải trường hợp cá biệt.

Phát hiện kim loại nặng độc hại vượt mức 1.179 lần cho phép trong loạt trang sức bán chạy nhất trên sàn thương mại điện tử- Ảnh 1.

Kiểm nghiệm sốc: niken vượt 61 lần, cadimi vượt 1.179 lần

Tháng 6 vừa qua, blogger “Lão Ba Đánh Giá” (Trung Quốc) đã kiểm tra 8 mẫu khuyên tai mang dấu 925. Kết quả: 6 mẫu là hàng giả, thực chất làm từ hợp kim đồng. Trong đó, 3 mẫu có lượng niken vượt chuẩn tới 61 lần; một mẫu gắn đá quý chứa cadimi (Cd) vượt mức cho phép 1.179 lần.

Cadimi là kim loại nặng có độc tính cao, được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) xếp vào nhóm 1, chắc chắn gây ung thư cho người, gần như không thể đào thải khỏi cơ thể. Ngoài cadimi, nhiều sản phẩm còn chứa chì và niken để tăng độ sáng bóng, dễ tạo hình và độ bền, nhưng tất cả đều nguy hiểm với sức khỏe. Thậm chí, một số trang sức giá rẻ được làm từ phế liệu công nghiệp.

Ghi nhận tại một số phòng livestream, các sản phẩm gắn mác “vàng 999” hay “bạc S925” được bán với giá rẻ khó tin, chỉ vài chục nghìn đồng. Dù cam kết “hàng thật, giả đền gấp ba”, nhưng phần lớn không có giấy tờ kiểm định, người mua khó biết chính xác chất liệu nếu không mang đi xét nghiệm. Nhiều chủ cửa hàng thừa nhận có thể “đóng dấu” theo yêu cầu để hợp thức hóa sản phẩm.

Lời khuyên từ chuyên gia

- Hạn chế chọn trang sức hợp kim mạ niken hoặc crôm.

- Tránh mua đồ kim loại giá rẻ, đặc biệt là cho trẻ em, vì nguy cơ chứa nhiều kim loại nặng độc hại.

- Chỉ mua sản phẩm có chứng nhận chất lượng từ thương hiệu uy tín.

- Nếu thấy da mẩn đỏ, ngứa khi đeo trang sức, hãy dừng ngay và kiểm tra thành phần để tránh hậu quả lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường trang sức giá rẻ “nở rộ” trên các nền tảng bán hàng online, người tiêu dùng cần tỉnh táo trước những lời chào mời “ngon - bổ - rẻ”, bởi chi phí rẻ hôm nay có thể phải trả giá bằng sức khỏe ngày mai.

Nguồn và ảnh: QQ

