NSND Công Lý đang ở nhà thuê

NSND Công Lý là một trong những gương mặt quen thuộc và được yêu mến nhất của sân khấu và truyền hình Việt Nam. Anh ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt vai diễn ấn tượng trong Gặp nhau cuối năm, Những cô gái trong thành phố hay Hương vị tình thân. Ở tuổi 52, sau thời gian dài cống hiến cho nghệ thuật và trải qua biến cố sức khỏe, Công Lý hiện đang trong quá trình hồi phục, dành thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống bình yên bên vợ trẻ Ngọc Hà.

Tổ ấm của cặp đôi nằm trong một căn hộ chung cư tại Hà Nội, không quá xa hoa nhưng đầy ấm cúng và gọn gàng. Nhiều người không khỏi bất ngờ khi biết nơi ở hiện tại của vợ chồng Công Lý là nhà đi thuê. Và dù không phải chủ nhân căn hộ, cả hai vẫn dành nhiều tình cảm cho không gian nhỏ bé này. Căn hộ tuy không lớn nhưng được bài trí khoa học, mỗi góc đều mang hơi thở của sự chăm chút, tinh tế và bình yên.

Khu vực phòng khách đơn giản, ấm cúng

Đối diện sofa là kệ tivi bằng gỗ. Khu vực này bày biện nhiều món đồ nhỏ như quả cầu, lịch để bàn, loa nghe nhạc và cây tài lộc. Ngoài ra còn được tô điểm bằng nhiều chậu hoa xinh xắn

Vào các dịp lễ Tết, phòng khách càng thêm sáng sủa khi được bà xã Công Lý trưng bày nhiều loại cây hoa

Khu gian thờ được đặt ở vị trí trang trọng, sử dụng vách ngăn gỗ tăng tính truyền thống

Bàn thờ nhỏ nhưng đầy đủ vật phẩm thờ cúng, được sắp xếp gọn gàng, ngay ngắn

Khu vực ban công được tận dụng để trồng nhiều loại cây khác nhau, giúp không gian thêm thoáng đãng

Khu vực gần ban công được xem là góc thể thao tại nhà của Công Lý

Góc kệ tường ở lối gần ban công được trang trí bằng nhiều vật phẩm nhỏ như tượng trang trí, nến thơm, hộp quà và các đồ lưu niệm. Ngoài ra, khu vực kệ giày đặt ở cửa ra vào cũng được bày biện vài món đồ decor đẹp mắt

Một góc không gian được sắp xếp thành khu vực làm việc và lưu niệm, với tủ gỗ kính đựng các món đồ cá nhân như ảnh "cô Đẩu" Công Lý, mô hình, sách, cúp lưu niệm và các vật phẩm trưng bày

Khu vực bếp nhỏ gọn với tông trắng tinh khôi, được bày trí tinh tế, tiện nghi khi sử dụng

Trên bàn bếp luôn có 1 chậu hoa nhỏ xinh để tô điểm cho không gian thêm tươi mới

Căn nhà nhỏ của vợ chồng NSND Công Lý lúc nào cũng rực rỡ sắc hoa, từ phòng khách đến ban công đều được chăm chút tỉ mỉ. Dù diện tích không lớn, nhưng không gian ấy vẫn toát lên vẻ ấm cúng và bình yên.

Tổng hợp