Ai cũng lo cho Nhã Phương

Nhã Phương mới đây thu hút sự quan tâm khi chia sẻ khoảnh khắc tập luyện trong phòng gym. Dù đang mang thai ở tháng thứ sáu, nữ diễn viên vẫn duy trì thói quen vận động đều đặn, điều khiến không ít khán giả bất ngờ lẫn ngưỡng mộ.

Trong loạt ảnh, bà xã Trường Giang diện trang phục rộng rãi, tối màu, giúp cô thoải mái hơn khi di chuyển. Dẫu đang ở giai đoạn thai kỳ, cô vẫn giữ được vẻ tươi tắn và đầy năng lượng.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn không khỏi lo lắng khi cô thấy cô tập luyện, nhất là sau sự cố từng phải nhập viện cấp cứu giữa đêm cách đây không lâu. Khi đó, Trường Giang luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc vợ không rời.

Trước khi mang thai, Nhã Phương vốn đã quen với chế độ tập luyện đều đặn. Việc đến phòng gym nhiều năm liền đã trở thành một phần trong lối sống của cô. Ở thời điểm hiện tại, dù đang bầu bí, cô vẫn duy trì vận động nhưng chuyển sang các bài tập nhẹ và phù hợp hơn với sức khỏe.

Sau hai lần sinh con, Nhã Phương từng khiến nhiều người ngạc nhiên khi nhanh chóng lấy lại vóc dáng nhờ luyện tập nghiêm túc và tự đặt ra chế độ ăn khá chặt chẽ. Cô từng tâm sự mình rất dễ bị áp lực cân nặng do tính chất công việc. Chỉ một vài ký tăng nhẹ cũng có thể khiến hình ảnh trên màn ảnh thay đổi rõ rệt.

Tuy vậy, một số ý kiến nhận định rằng cách ăn uống mà cô áp dụng không phải ai cũng theo được, đặc biệt là những người phải làm việc nặng vì khẩu phần dinh dưỡng khá hạn chế.

Trong một buổi livestream, Trường Giang từng nửa đùa nửa thật tiết lộ rằng có giai đoạn ba năm liền vợ anh không ăn cơm. Anh vừa trách yêu vừa múc cơm cho vợ, còn hài hước nhận xét: “Vậy là sau 3 năm trời, vợ tôi cuối cùng cũng chịu ‘xuống núi’”.

Trước đó, đúng dịp kỷ niệm 7 năm ngày cưới, Nhã Phương khiến người hâm mộ vui mừng khi xác nhận đang mang thai lần ba. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, vào đầu tháng 11, cô bất ngờ phải nhập viện trong tình trạng khó thở. Trường Giang lập tức có mặt tại bệnh viện, luôn kề cận chăm sóc vợ suốt thời gian cô điều trị.

Sau đó, nữ diễn viên sinh năm 1990 đã chia sẻ rõ hơn về vấn đề sức khỏe. Cô cho biết mình bị cảm kéo dài nhưng không thể sử dụng thuốc vì đang mang thai và lo sợ ảnh hưởng đến em bé. Rất may sau khi được theo dõi và điều trị đúng cách, sức khỏe của Nhã Phương đã dần hồi phục ổn định.

Vì thế, bên cạnh những bình luận lo lắng, nhiều người lại yên tâm khi thấy Nhã Phương vẫn rèn luyện để nâng cao sức khỏe, miễn là chú ý không tập quá sức.

