Cuộc sống của nam NSND sau 9 tháng xin thôi chức Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội

Vào khoảng giữa tháng 3/2025, NSND Công Lý gây bất ngờ khi xin rời vị trí Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Trong thông báo được đăng tải trên trang mạng xã hội, NSND Công Lý không ghi rõ lý do nhưng anh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội và đồng nghiệp.

Sau 9 tháng chính thức rời vị trí Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, cuộc sống của NSND Công Lý hiện tại vẫn ổn định và nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Anh được vợ kém 15 tuổi - Ngọc Hà chăm sóc chu đáo. Trên facebook vợ anh và fan page Gia đình Công Lý thường xuyên cập nhật về đời sống của nam nghệ sĩ.

Theo đó, Công Lý dù chưa thể hồi phục hoàn toàn sức khỏe sau lần đột quỵ vào năm 2021 nhưng tinh thần luôn vui vẻ. Ngoài tham gia đóng những vai diễn nhỏ của VFC, thỉnh thoảng NSND Công Lý cũng tham gia với vai trò Kols cùng vợ.

Vào hồi đầu tháng 9 vừa qua, NSND Công Lý phải nhập viện gấp vì đau bụng dữ dội. Anh được chuẩn đoán sỏi thận và phải phẫu thuật gấp. Sau khoảng 1 tuần, sức khỏe của nam nghệ sĩ nhanh chóng hồi phục. Nam nghệ sĩ nhận được nhiều lời động viên từ bạn bè, người thân và người hâm mộ.

NSND Công Lý và vợ.

Dù sức khỏe ngày càng tốt lên nhưng trên mạng vẫn xuất hiện nhiều thông tin không chính xác về Công Lý. Có lẽ vì thế mà vào khoảng giữa tháng 11/2025, vợ Công Lý đã lên tiếng đính chính.

"Thật lòng mà nói, Hà và anh Lý chưa bao giờ động vào điện thoại của nhau. Thế nên, những lượt like, bình luận hay tin nhắn đều là do chính anh Lý cả. Nhiều người vẫn hoài nghi liệu anh Lý có thực sự ổn, hay là Hà đang cố giấu nhẹ đi.

Tất nhiên tốt khoe xấu đậy là lẽ thường nhưng anh Lý là bệnh nhân mà cả nước đều biết đến, có muốn giấu cũng chẳng thể giấu nổi. Và Hà có thể tự tin nói rằng anh Lý hoàn toàn ổn. Trộm vía anh ngày càng tiến triển tốt hơn, điều đó là niềm tự hào lớn của Hà. Trộm vía anh Lý ổn, Hà muốn chia sẻ sự tích cực này thôi ạ", vợ nam nghệ sĩ chia sẻ trên trang mạng của mình.

Gần đây nhất, vợ NSND Công Lý cũng chia sẻ khoảnh khắc chồng cô đến thăm Nhà hát Kịch Hà Nội và cùng ôn lại kỷ niệm với NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Vợ Công Lý cũng hay chia sẻ những bữa cơm cô nấu cho chồng và những món quà hai người tặng nhau để hâm nóng tình cảm.

Có thể thấy sau khi trải qua bạo bệnh và xin thôi vị trí lãnh đạo, NSND Công Lý đang có cuộc sống bình yên, viễn mãn ở tuổi 52.