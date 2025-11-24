Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NSND Thanh Lam cười lớn, ẩn ý về Mỹ Linh và Bằng Kiều

24-11-2025 - 11:38 AM | Lifestyle

NSND Thanh Lam nghe vậy liền cười lớn thích thú và ẩn ý: "Thôi chết rồi, Mỹ Linh cứ cười thế này".

Mới đây, chương trình AI là ai đã lên sóng với sự tham gia của dàn vocalist, diva divo hàng đầu như Việt Nam là NSND Thanh Lam, Bằng Kiều, Mỹ Linh, Hà Trần và Orange.

NSND Thanh Lam cười lớn, ẩn ý về Mỹ Linh và Bằng Kiều- Ảnh 1.

Mỹ Linh và bản song trùng AI

Tại chương trình tuần này, diva Mỹ Linh phải đối diện với bản song trùng làm từ AI của mình, giống từ ngoại hình tới giọng nói.

Ngay khi xuất hiện, bản song trùng AI đã tiết lộ nhiều bí mật của Mỹ Linh, khiến cô phải "cứng người": "Tôi sẽ chia sẻ về Mỹ Linh. Bây giờ mọi người thấy Mỹ Linh hiền lành, thùy mị nhưng trước đây tôi rất nghịch ngợm.

Tôi thường đầu têu đám trẻ con để nghịch, trêu thầy cô giáo cũng như trêu tất cả những người tôi gặp. Mọi người có biết, Mỹ Linh còn biết cả võ không?".

Mỹ Linh nghe xong chỉ biết ngượng ngùng cười trừ vì quá đúng. Trong khi đó, Bằng Kiều ngồi cạnh Mỹ Linh liền thốt lên: "Mỹ Linh võ nghệ cao cường lắm".

NSND Thanh Lam cười lớn, ẩn ý về Mỹ Linh và Bằng Kiều- Ảnh 2.

NSND Thanh Lam nghe vậy liền cười lớn thích thú và ẩn ý: "Thôi chết rồi, Mỹ Linh cứ cười thế này". Hà Trần vào hùa với Thanh Lam: "Bằng Kiều cười và nói thế này là Bằng Kiều biết võ công của Mỹ Linh rồi".

Lúc này, Mỹ Linh chỉ biết đỏ mặt và cười ngượng ngùng. Được biết, Mỹ Linh và Bằng Kiều từng là một cặp đôi đẹp thời trẻ. Chuyện tình của họ được báo giới và công chúng ngày đó quan tâm. Cả hai còn song ca cùng nhau bài hit Trái tim không ngủ yên.

Bản song trùng AI của Mỹ Linh tiết lộ thêm: "Ngày trước Mỹ Linh là người học giỏi văn. Bố rất muốn Mỹ Linh theo nghề giáo viên văn, đi học Đại học Sư phạm.

NSND Thanh Lam cười lớn, ẩn ý về Mỹ Linh và Bằng Kiều- Ảnh 3.

Nhưng Mỹ Linh lại rất mê hát. Điều này khiến bố tôi phản đối nhưng mẹ tôi lại ủng hộ. Chính sự ủng hộ này khiến tôi được như ngày hôm nay.

Tôi còn có một bí mật nữa mà đến chính Mỹ Linh cũng không nhớ ra. Hồi bé, Mỹ Linh bị chó cắn một lần".

Mỹ Linh thừa nhận: "AI này hơi kinh đấy! Những chi tiết này không có ở Google đâu".

Trấn Thành thốt lên: "Mỹ Linh phải cứng người".

NSND Thanh Lam thì cười phá lên: "Chẳng trách Mỹ Linh hay quên thế. Bạn hay quên là do bạn bị chó cắn đúng không? Cả chó cắn và cả quạt trần rơi vào đầu nữa. Chỉ chó cắn thì không đến nỗi đâu, giờ lại cả quạt trần rơi vào đầu nữa".

NSND Thanh Lam nói thẳng với một nhạc sĩ nổi tiếng cả nước: "Cháu tự ái lắm"

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

