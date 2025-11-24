Nữ NSND từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát: Cuộc sống giản dị ở tuổi 61, vui vì con dâu không đòi ở riêng

Từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát

Sinh ra trong gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, NSND Minh Hoà sớm được định hướng theo con đường biểu diễn. Cha chị là nghệ sĩ clarinette và saxophone Trần Đình Giang, còn bác ruột là nghệ sĩ cải lương – thân sinh của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn.

Sở hữu gương mặt đẹp, nét duyên Hà thành và khả năng diễn xuất nổi bật, Minh Hoà nhanh chóng trở thành gương mặt sáng của sân khấu kịch, truyền hình và là một trong những “nữ hoàng ảnh lịch” miền Bắc thập niên 1990.

Trong những năm tháng hoạt động nghệ thuật, Minh Hoà gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp kiêu sa, đài các. Ảnh của chị từng được treo trong rất nhiều gia đình ở thập niên 1990.

Trên sân khấu Nhà hát Kịch Hà Nội, chị đảm nhận nhiều vai diễn nặng ký, đặc biệt thường xuyên đóng cặp với NSND Hoàng Dũng.

Chia sẻ về nghề, nữ NSND từng nói trong chương trình Đẹp Việt: “Dù là dạng vai nào, bi, hài, ác hay hiền lành, mình cũng phải yêu nhân vật, say mê và sống hết mình thì mới tạo được hình hài nhân vật”.

NSND Minh Hòa thời trẻ.

Và bây giờ.

Không chỉ ghi dấu ở sân khấu, Minh Hoà còn có sự nghiệp truyền hình nổi bật. Năm 30 tuổi, khi chưa có danh hiệu, chị được giao vai Trần Lệ Xuân trong phim Ông cố vấn. Vai diễn gây tiếng vang đến mức trong thời gian dài, khán giả gọi chị là “bà Cố vấn” thay vì tên thật.

Những vai phản diện sau này cũng giúp chị chinh phục khán giả, trong đó có giải “Diễn viên được yêu thích nhất trên truyền hình năm 2011”.

Ngoài ra, chị cũng để lại dấu ấn sâu sắc khi tham gia các phim: Gió qua miền tối sáng, Trò đời, Tình yêu và tham vọng, Thương ngày nắng về, Chủ tịch tỉnh, Khi đàn chim trở về, Nhà có nhiều cửa sổ, Những người nhiều chuyện…

Trước khi nghỉ hữu, NSND Minh Hòa từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội. Hiện tại, dù đã ở tuổi 61, nữ NSND vẫn miệt mài cống hiến cho nghệ thuật.

Lịch làm việc của chị vẫn dày đặc khi thường xuyên được mời đi đóng phim, giám khảo, chấm thi các liên hoan sân khấu, đặc biệt là công tác giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ trên báo Dân Trí rằng: “Tôi dạy vì đam mê truyền lửa cho thế hệ trẻ, còn tiền lương thì… chỉ đủ đổ xăng”. Trên giảng đường, chị được sinh viên nhận xét là tận tâm và hiền hòa.

Nữ NSND từng giữ chức Phó Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội.

Cuộc sống giản dị, đắt show sau nghỉ hưu

Về đời tư, NSND Minh Hòa kết hôn với một giảng viên đại học và có một người con trai. Báo Vietnamnet viết, hiện tại, vợ chồng nữ nghệ sĩ sống cùng con trai, con dâu ở Hà Nội.

Chia sẻ về cuộc sống mẹ chồng – nàng dâu, nữ nghệ sĩ nói với báo Dân Trí rằng: “Cuộc sống của gia đình chúng tôi rất vui vẻ. Con dâu chưa từng đề cập đến việc sẽ ra ở riêng. Các bạn trẻ bây giờ công việc cũng rất bận, đi làm từ sáng đến tối. Nếu rảnh rỗi, tôi sẵn sàng giúp đỡ các con. Ở cùng nên tôi hỗ trợ cơm nước, nhà cửa để các con yên tâm làm việc”.

Nữ nghệ sĩ nhận mình là người dễ tính, không soi mói con dâu. Chị tâm sự mình sắp có cháu nội đầu lòng. “Tôi sắp có cháu nội và cũng sẽ để các con tự do chăm sóc con của mình theo kiểu mới mà không áp đặt kiểu cũ”, nữ nghệ sĩ nói với Dân Trí.

Cuộc sống của NSND Minh Hoa rất giản dị. Thường ngày, chị vẫn tự lái xe đi dạy, đi làm. Nữ nghệ sĩ có ô tô nhưng khi nào đi xa mới sử dụng. Nhiều năm nay, chị thường di chuyển bằng xe đạp ra phố. Xe có chiếc giỏ nên chị vừa tập thể dục vừa có thể đi chợ, siêu thị mua đồ.

Nếu không đi diễn, chị dành phần lớn thời gian cho gia đình, thích đạp xe đi chợ, ở nhà nấu nướng. Với chị, thế là hạnh phúc!

Cuộc sống giản dị khi về hưu.

Ở tuổi 61, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được nhan sắc mặn mà. Mỗi lần đăng ảnh trên mạng xã hội, NSND Minh Hòa đều nhận nhiều lời khen “trẻ lâu”.

Chia sẻ với Vietnamnet, chị cho biết bí quyết là giữ tinh thần thoải mái: “Lúc nào tôi cũng hồn nhiên, vui vẻ, không giận lâu, việc lớn hóa nhỏ. Quan trọng nhất là niềm vui với công việc”.