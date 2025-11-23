Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

NSND Hồng Vân xài 4 triệu đồng trong 1 ngày?

23-11-2025 - 08:50 AM | Lifestyle

"Đây là lần đi tôi thấy ý nghĩa nhất vì được làm những gì mình thích" – NSND Hồng Vân nói.

Mới đây, NSND Hồng Vân đã chia sẻ một clip Vlog quay lại cảnh cô đi dạo tại Tokyo (Nhật Bản). Nữ nghệ sĩ đặt tiêu đề cho Vlog của mình là: "Xài 4 triệu đồng trong 1 ngày có xứng đáng?". Điều này cho thấy, đây là lần hiếm hoi nữ NSND tiêu số tiền khá lớn trong 1 ngày.

NSND Hồng Vân

Hồng Vân tiết lộ, chuyến đi của cô còn có sui gia, con gái út và nghệ sĩ Hồng Đào – người bạn thân chí cốt. "Tôi đang ở một con phố đi bộ tại Tokyo. Đây là nơi các bạn trẻ ra trình diễn, mặc những bộ đồ do chính các bạn thiết kế, mỗi người một phong cách, cá tính. Hôm nay thì không có lễ hội cosplay còn nhiều lúc sẽ có, rực rỡ hơn rất nhiều. Anh sui gia nhà tôi đang đứng kia.

Tôi vừa ăn xong tại một nhà hàng ở đây, ngon lắm, nấu nửa Trung nửa Nhật. Trong chuyến đi lần này tôi đã làm được một việc là quay Vlog, ghi lại những gì mình thấy. Vui ghê! Đây là lần đi tôi thấy ý nghĩa nhất vì được làm những gì mình thích. Tôi muốn quay cho mọi người coi những gì hay ho, đẹp đẽ. Hiện tại, hai bà bạn tôi đã đi mua sắm với Bí Ngô (con gái út Hồng Vân)", Hồng Vân bày tỏ cảm xúc vui vẻ về chuyến đi.

NSND Hồng Vân xài 4 triệu đồng trong 1 ngày?- Ảnh 2.

Hồng Vân vừa nói xong thì con gái út xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ, hào hứng vì được đi shopping. Con gái nữ NSND khoe mua được chiếc đầm đẹp và thốt lên: "Chuyến đi Nhật này con thấy vô cùng lãng mạn".

Ông sui gia của Hồng Vân cũng khen nhiệt tình: "Đồ ăn Nhật quá ngon, tuyệt vời. Tối qua chúng ta đi ăn sushi siêu ngon. Chuyến đi Nhật lần này khá mĩ mãn, vui. Bí Ngô cũng ngoan quá".

Nghệ sĩ Hồng Đào cũng tỏ ra vô cùng thích thú, hào hứng khi đi dạo ở Tokyo, shopping khắp nơi. Cô nói: "Tôi đi shopping vui quá, mua được nhiều phấn, đánh vào không bị trôi".

Có thể thấy, NSND Hồng Vân đang rất viên mãn với cuộc sống hiện tại, tận hưởng và đi du lịch khắp nơi cùng người thân, gia đình. Nghệ sĩ Hồng Đào cũng rất thân thiết với Hồng Vân nên đi với cô khắp nơi. Cách đây không lâu, Hồng Đào cũng có mặt tại tiệc kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ Hồng Vân và được coi như con gái.

Theo Tùng Ninh

thanhnienviet.vn

