Mối quan hệ của Hòa Minzy và Hoa hậu Hương Giang: "Em vẫn ở đây và chứng kiến"

Hoài Minzy chứng kiến sự những cột mốc của Hương Giang

Khi Hoa hậu Hương Giang đang ở Thái Lan để tham dự Miss Universe 2025, ca sĩ vừa liên tiếp đăng status liên quan đến người chị em thân thiết. Hòa Minzy và Hương Giang quen biết từ những năm tháng đầu sự nghiệp, khi cả hai đều là những gương mặt trẻ đầy triển vọng. Hương Giang và thành thành viên của "gia đình Hoa Dâm Bụt" – nhóm bạn thân gồm Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc ngày càng trở nên thân thiết khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế như The Voice và The Debut. Mối quan hệ này không chỉ dừng ở mức bạn bè mà còn là tình chị em thực thụ, với những kỷ niệm ấm áp được chia sẻ công khai trên mạng xã hội.

Đặc biệt, Hòa Minzy luôn tự hào khi là "nhân chứng sống" cho hành trình tỏa sáng của Hương Giang. Cô ôn lại những khoảnh khắc định mệnh của người chị em thân thiết: "Tháng 3, cách đây mười mấy năm trước, khi trường chúng mình đang tổ chức hoạt động nghệ thuật kỉ niệm. E nhớ như in chị trở về sau cuộc đại phẫu đầu tiên và chính thức trở thành cô gái Hương Giang xinh đẹp! Em có mặt và chứng kiến!". Đó là lần đầu tiên Hòa Minzy chứng kiến sự chuyển mình đầy bản lĩnh của đàn chị.

Không dừng lại ở đó, cô tiếp tục nhắc đến tháng 3 năm 2018 – khi Hương Giang chinh phục Thái Lan tại Miss International Queen và trở thành Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế đầu tiên của Việt Nam. "Cũng tháng 3 năm 2018 chị đi qua Thái Lan thi Hoa Hậu và vẻ vang trở thành Hoa Hậu Quốc Tế, mang vinh quang về cho Việt Nam. Em có mặt và chứng kiến!". Và nay, tháng 11 năm 2025, lịch sử dường như lặp lại khi Hương Giang một lần nữa đặt chân đến Thái Lan để thực hiện "giấc mơ lớn nhất cuộc đời" tại Miss Universe 2025. Hòa Minzy viết: "Và đến bây giờ, tháng 11 năm 2025 chị 1 lần nữa đi qua Thái Lan thực hiện một trong những giấc mơ lớn nhất cuộc đời mình. Em vẫn ở đây và chứng kiến!".

Dù thừa nhận có những lúc "giận chị ghê dù chị chẳng biết em giận chị cái gì đâu haha", Hòa Minzy vẫn khẳng định: "Thực lòng em luôn thương nhiều lắm, em vẫn luôn là cô em gái mà anh chị lúc nào cũng thích trêu ở khoa thanh nhạc năm ấy". Nữ ca sĩ Bắc Bling hứa: "Đợi em nhé, nốt hôm nay và ngày mai khi xong xuôi công việc. Em sẽ có mặt tại Thái Lan để hô vang tên Hương Giang cùng 2 tiếng Việt Nam thân thương. Dù kết quả có thế nào, chị đã chiến thắng trong lòng em và những người hâm mộ tại Việt Nam rồi. Việt Nam Việt Nam Việt Nam Hương Giang Hương Giang Hương Giang".

Những dòng chia sẻ chân thành này không chỉ xóa tan mọi tin đồn "nghỉ chơi" mà còn khiến cộng đồng fan xúc động, nhắc nhớ về một tình bạn vượt qua thời gian và lịch trình bận rộn.

Hành động 264 triệu đồng "chơi lớn" khiến mạng xã hội dậy sóng

Chiều 18/11, Hòa Minzy thực sự làm bùng nổ mạng xã hội vì Hương Giang. Trong bối cảnh Miss Universe 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút, với đêm bán kết diễn ra ngày 19/11 và chung kết ngày 21/11 tại Bangkok (Thái Lan), Hòa Minzy đã chủ động liên hệ quản lý của Hương Giang để hỏi về chi phí bình chọn cho hạng mục Beyond The Crown (Dự án xã hội ý nghĩa nhất). Không ngần ngại, cô chuyển khoản ngay 264 triệu đồng – tương đương 50.000 lượt vote – với nội dung "Vote for Hương Giang Việt Nam".

Dương Phước Bảo Lâm, quản lý hiện tại của Hương Giang chai sẻ tin nhắn với Hòa Minzy trên trang Facebook cá nhân.

Hình ảnh chụp màn hình giao dịch nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác chỉ trong vài giờ. Hòa Minzy còn đăng status nền đỏ nổi bật trên trang cá nhân, kêu gọi fan chung tay: "Hãy cùng vote cho chị Giang nhé!". Quản lý Hương Giang xác nhận toàn bộ số vote sẽ được cộng trực tiếp vào hệ thống bình chọn của Miss Universe, giúp dự án "Commitment to Diversity" (Cam kết đa dạng) của đại diện Việt Nam – tập trung vào hỗ trợ cộng đồng yếu thế và bình đẳng giới – có cơ hội tiến sâu hơn.

Hành động này không chỉ thể hiện sự ủng hộ nhiệt tình mà còn tạo động lực lớn cho cộng đồng fan Việt. Dưới phần bình luận, hàng loạt ý kiến ngưỡng mộ: "Chị em trong nhà là phải thế!", "264 triệu không phải con số nhỏ, tình cảm thật sự!". Hiện Hương Giang đang nằm trong top cao của các hạng mục như Beyond The Crown, Most Beautiful People (Vẻ đẹp truyền cảm hứng) và People's Choice (Thí sinh được yêu thích nhất), nhờ sự đồng hành từ khán giả và các nghệ sĩ như Hòa Minzy.

Trước đó, Hòa Minzy còn đăng dòng trạng thái với nền đỏ nổi bật trên trang cá nhân để hỏi thăm và kêu gọi mọi người chung tay bình chọn cho đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2025. Hành động này của nữ ca sĩ được xem là một trong những lời động viên tinh thần lớn với Hương Giang trong thời điểm nước rút.

Trong làng giải trí Việt, ít mối quan hệ nào được khán giả ngưỡng mộ và "ship" nhiệt tình như tình chị em giữa ca sĩ Hòa Minzy và Hoa hậu Hương Giang. Từ những ngày đầu chập chững bước chân vào showbiz, cả hai đã gắn bó keo sơn, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những cột mốc đáng nhớ.

Nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng và sự nhiệt tình của giọng ca Bắc Bling, đồng thời gửi lời chúc Hương Giang giữ vững phong độ và đạt kết quả cao ở Miss Universe 2025.

Hành động đẹp của Hòa Minzy không chỉ đơn thuần là sự ủng hộ dành cho một đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế, mà còn thể hiện tình cảm chân thành, bền chặt giữa hai nghệ sĩ.

Với sự ủng hộ từ "cô em gái" thân thiết, Hương Giang – thí sinh chuyển giới duy nhất tại Miss Universe 2025 – đang nhận được nguồn năng lượng tích cực để tỏa sáng. Dù kết quả ra sao, hành trình của cô đã là nguồn cảm hứng, và tình chị em này chắc chắn sẽ còn viết tiếp nhiều chương đẹp đẽ hơn.

