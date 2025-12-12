Hồ nhân tạo ở Cao Bằng rực rỡ như trời Âu mùa phong hương thay lá
Đầu đông, hồ Bản Viết khoác lên màu đỏ rực của rừng phong đang thay lá, thu hút du khách tìm đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên bình giữa núi rừng Cao Bằng.
- 12-12-2025"Nữ giúp việc" đang học Tiến sĩ, ở penthouse view Hồ Tây, là con gái cựu Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cao Bằng
- 10-12-2025Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh di sản văn hoá phi vật thể
- 06-12-20257 thức quà quê nức tiếng Hồ Bắc khiến khách du lịch "quên lối về": Món thứ 4 là "vua bữa sáng", món cuối cùng ai ăn cũng nhớ bà ngoại
VTC News
Theo VTC News Copy link
Link bài gốc Lấy link! https://vtcnews.vn/ho-nhan-tao-o-cao-bang-ruc-ro-nhu-troi-au-mua-phong-huong-thay-la-ar992502.html
Từ Khóa: