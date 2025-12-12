Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhan sắc ở tuổi 51 của Hoa hậu Điện ảnh kêu gọi xây cầu vùng lũ

12-12-2025 - 14:20 PM | Lifestyle

"Động lực lớn nhất dẫn tôi đến con đường thiện nguyện bắt nguồn từ lần đến một ngôi làng nghèo ở miền Tây", Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân nói.

Mới đây, chương trình Đời rất đẹp đã lên sóng với sự tham gia của Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân. Ở tuổi 51, Thanh Xuân vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, mái tóc bồng bềnh và nhan sắc trẻ trung.

Không chỉ được biết đến là một hoa hậu sở hữu thần thái cuốn hút, chị còn ghi dấu bởi trái tim ấm áp, luôn đồng hành cùng những hoàn cảnh khó khăn.

Nhan sắc Hoa hậu Điện ảnh Thanh Xuân ở tuổi 51

Tại chương trình tuần này, Thanh Xuân ôn lại kỷ niệm đi thi Hoa hậu Điện ảnh: "Đó là ký ức của tuổi 18, khi tôi hóa thân vào vai diễn "Tình mẫu tử" và đi xin gạo trong tiểu phẩm.

Lúc 18 tuổi, tôi chưa biết gì, nhưng nhờ gia đình động viên nên tôi đi thi, đêm 30/4 năm đó trở thành khoảnh khắc đáng nhớ nhất. Đến giờ tôi vẫn còn xúc động khi nhớ lại. Hành trình thi sắc đẹp năm ấy suôn sẻ hơn nhờ sự hướng dẫn của các anh chị tiền bối trong nghề.

Thanh Xuân trong chương trình "Đời rất đẹp"

Sau đêm đăng quang, tôi bước vào thế giới thời trang và điện ảnh Việt Nam, trở thành gương mặt được nhiều nhiếp ảnh gia săn đón. Tôi liên tục xuất hiện trên bìa báo, lịch và được ưu ái với danh xưng "Nữ hoàng ảnh lịch".

Thời điểm đó, nghề mẫu chưa phát triển như bây giờ, mọi thứ tôi đều phải tự học. Không có ê-kíp hay nhà tài trợ thời trang hướng dẫn như hiện nay. Ngày ấy, người mẫu quá cao thường không được ưu tiên như bây giờ. Khán giả chỉ chú ý đến mái tóc và sự duyên dáng chứ không coi chiều cao là lợi thế.

Một kỷ niệm khiến tôi xúc động là bức ảnh cụ già nấu nước trong căn bếp cháy đen. Khoảnh khắc được chụp khi tôi đi khảo sát xây nhà tình thương. Hình ảnh ấy gợi lại câu chuyện đời nghèo khó của cụ, đồng thời đánh dấu bước ngoặt khiến tôi quyết tâm gắn bó sâu hơn với các hoạt động nhân ái.

Thanh Xuân thời trẻ

Động lực lớn nhất dẫn tôi đến con đường thiện nguyện bắt nguồn từ lần đến một ngôi làng nghèo miền Tây. Tại đây, có những em nhỏ không được đến trường, những em may mắn hơn được đi học thì lại phải vượt qua sông không có cầu, mùa nước lớn phải bơi qua, nhiều em bị cuốn trôi trong lũ.

Nỗi chạnh lòng ấy khiến tôi quyết tâm kêu gọi mạnh thường quân xây cầu giúp trẻ em đến trường an toàn hơn. Qunan điểm sống của tôi là, nhận được đã là hạnh phúc, nhưng khi cho đi hạnh phúc sẽ nhân đôi. Đời rất đẹp khi mình làm những điều đẹp".

Vẻ đẹp bên ngoài chỉ là ấn tượng ban đầu, nhưng vẻ đẹp nhân cách mới thật sự chạm đến trái tim mọi người".

Với hành trình vừa rực rỡ vừa giàu giá trị nhân văn, Thanh Xuân đang khẳng định hình ảnh một Hoa hậu Điện ảnh không chỉ đẹp mà còn biết lan tỏa điều đẹp. Những chia sẻ chân thành trong Đời Rất Đẹp mở ra nhiều cảm hứng mới, hứa hẹn tiếp tục hành trình cống hiến ý nghĩa của chị trong tương lai.

Hoa hậu Việt học tiến sĩ: Là phó khoa ở tuổi 30, hôn nhân viên mãn bên chồng MC

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

