07-12-2025 - 00:27 AM | Lifestyle

Hoa hậu Việt học tiến sĩ: Là phó khoa ở tuổi 30, hôn nhân viên mãn bên chồng MC

Ở tuổi 30, nàng hậu Việt này khiến khán giả ngưỡng mộ bởi con đường học vấn rực rỡ cùng hôn nhân viên mãn.

Lê Âu Ngân Anh là nàng hậu thu hút được sự chú ý của khán giả bởi những thành tích học tập, bằng cấp đáng nể cùng tổ ấm hạnh phúc.

Học tiến sĩ ở tuổi 30

Lê Âu Ngân Anh sinh năm 1995, được khán giả biết đến khi đăng quang Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2017. Thời điểm đoạt vương miện, cô từng vướng tranh cãi dữ dội vì ngoại hình. Năm 2018, Lê Âu Ngân Anh đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss Intercontinental - Hoa hậu Liên lục địa tại Philippines và giành được danh hiệu Á hậu 4 cùng giải phụ "Người đẹp được bình chọn nhiều nhất".

Sau thời gian miệt mài thi nhan sắc, Lê Âu Ngân Anh bỗng rẽ hướng, không còn hoạt động showbiz thường xuyên mà chuyển sang lĩnh vực giáo dục. Những năm qua, cô miệt mài theo đuổi con đường tri thức, chỉ thỉnh thoảng mới xuất hiện tại các sự kiện, sàn diễn thời trang.

Hoa hậu Việt học tiến sĩ: Là phó khoa ở tuổi 30, hôn nhân viên mãn bên chồng MC- Ảnh 1.

Lê Âu Ngân Anh tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh.

Từ năm 2020, cô bắt đầu làm giảng viên một trường đại học nổi tiếng ở TP.HCM. Chỉ một thời gian sau, Lê Âu Ngân Anh đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc chương trình Quản trị sự kiện ở ngôi trường này.

Trước khi bén duyên công việc giảng dạy, Lê Âu Ngân Anh từng có hành trình học tập ấn tượng. Năm 2019, cô tốt nghiệp Cử nhân Quản trị Khách sạn tại Vatel International Business School, sau đó hoàn thành chương trình Thạc sĩ Quản lý sự kiện quốc tế tại University of Salford (Anh quốc).

Hiện tại, cô đang tiếp tục phát triển theo hướng nghiên cứu, theo học Tiến sĩ Kinh tế - Quản trị tại Tomas Bata University (Cộng hòa Séc).

Hoa hậu Việt học tiến sĩ: Là phó khoa ở tuổi 30, hôn nhân viên mãn bên chồng MC- Ảnh 2.

Nàng hậu đang là phó khoa trường đại học ở tuổi 30.

Tháng 10/2025, Lê Âu Ngân Anh được đảm nhận vai trò Phó Trưởng khoa Khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Đại học Hoa Sen (HSU). Nàng hậu là một trong những nhân sự trẻ tuổi nhất nắm giữ cương vị này trong trường.

Với cô, đây không chỉ là một dấu mốc nghề nghiệp, mà còn là món quà tự thưởng cho hành trình nhiều năm nỗ lực bền bỉ trong môi trường giáo dục.

Hôn nhân viên mãn bên chồng MC

Bên cạnh sự nghiệp, Lê Âu Ngân Anh cũng được ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Năm 2022, nàng hậu tổ chức đám cưới với ông xã Phan Tô Ny. Bạn đời lớn hơn cô 5 tuổi, là biên tập viên kiêm MC, công tác tại Đài Phát thanh và Truyền hình TP.HCM (HTV). Chuyện tình cảm của cặp đôi được gia đình ủng hộ.

Đến cuối năm 2023, vợ chồng Lê Âu Ngân Anh chào đón quý tử đầu lòng. Nhóc tì có tên thật là Phan Lê An Hy, gọi thân mật là Tino. Con trai của Lê Âu Ngân Anh được yêu mến bởi ngoại hình đáng yêu, làn da trắng trẻo và rất thông minh.

Hoa hậu Việt học tiến sĩ: Là phó khoa ở tuổi 30, hôn nhân viên mãn bên chồng MC- Ảnh 3.

Tổ ấm nhỏ của Lê Âu Ngân Anh.

Từ khi đón thành viên mới, vợ chồng Lê Âu Ngân - Phan Tô Ny chăm cập nhật quá trình phát triển của con lên mạng xã hội. Nàng hậu cho biết con trai sẽ lớn rất nhanh nên vợ chồng cô thường xuyên chụp ảnh bé, lưu giữ từng khoảnh khắc chân thật, dễ thương nhất của con. Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh được khen ngợi nuôi con khéo léo, khoa học.

Bên cạnh việc chăm con, Lê Âu Ngân Anh và Phan Tô Ny vẫn duy trì lịch trình làm việc như trước. Dù đi làm lại hậu sinh con khá sớm, song Hoa hậu Đại dương 2017 khẳng định cô không bị áp lực về tài chính.

Theo NGỌC THANH/ VTC NEWS

VTC NEWS

