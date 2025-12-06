Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc sống 3 năm mặc một chiếc áo của Châu Tinh Trì

06-12-2025 - 21:59 PM | Lifestyle

Cuộc sống 3 năm mặc một chiếc áo của Châu Tinh Trì

Châu Tinh Trì bị đánh giá là "trầm lặng như một cái cây đang khô héo theo năm tháng". Vua hài Hong Kong luôn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, mộc mạc.

Ngày 6/12, trang QQ đưa tin Châu Tinh Trì được bắt gặp trong buổi tụ hội với bạn bè tại nhà hàng ở Hong Kong. Khi người hâm mộ hỏi vì sao nam diễn viên ngày càng gầy, Châu Tinh Trì thoải mái trả lời: "Tôi già rồi, quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh hơn".

Bên cạnh đó, QQ còn miêu tả trong buổi gặp gỡ, Châu Tinh Trì luôn lặng im lắng nghe người khác nói, ông chỉ thỉnh thoảng mỉm cười, "trầm lặng như một cái cây đang khô héo theo năm tháng". Ngoài ra, Châu Tinh Trì thường xuyên xuất hiện với trang phục là áo thun trắng đơn giản, quần tối màu. Thậm chí, một chiếc áo khoác được nam diễn viên sử dụng suốt 3 năm.

Cuộc sống 3 năm mặc một chiếc áo của Châu Tinh Trì- Ảnh 1.

Cuộc sống 3 năm mặc một chiếc áo của Châu Tinh Trì- Ảnh 2.

Châu Tinh Trì luôn xuất hiện với trang phục giản dị.

Theo QQ, Châu Tinh Trì nổi tiếng với lối sống tiết kiệm. Nam nghệ sĩ vẫn sống trong một căn hộ cũ ở Hong Kong, Trung Quốc dù sở hữu nhiều bất động sản, biệt thự. Ông thường di chuyển bằng một chiếc xe đạp cũ, tủ lạnh chất đầy đồ đông lạnh. Một người bạn tiết lộ vua hài Hong Kong thường ăn cơm xá xíu tại một quán nhỏ. Chỉ có hai, ba người bạn thân nhớ đến dịp sinh nhật nam diễn viên và gửi lời chúc mừng, ông cũng không tổ chức những bữa tiệc lớn quy tụ nhiều đồng nghiệp ngôi sao. "Châu Tinh Trì sống cuộc đời như một nhà tu khổ hạnh", trang QQ bình luận.

Nguồn tin chia sẻ thêm: "Cảm giác cô đơn dường như luôn bao quanh ông". Trái với hình ảnh một vị đạo diễn khó tính trong lời miêu tả của các đồng nghiệp xưa, hiện tại Châu Tinh Trì thể hiện sự kiên nhẫn nhiều hơn với các diễn viên trẻ.

Nhiều người so sánh sự già cỗi của Châu Tinh Trì với các diễn viên cùng thời như Lưu Đức Hoa hay Lương Triều Vỹ. Họ vẫn chăm chỉ đóng phim, thường xuyên tham gia các sự kiện giao lưu với người hâm mộ hoặc tổ chức biểu diễn âm nhạc. Chỉ có Châu Tinh Trì giữ lối sống kín đáo, cô đơn, ngoại hình cũng trông già hơn.

Cuộc sống 3 năm mặc một chiếc áo của Châu Tinh Trì- Ảnh 3.

Cuộc sống 3 năm mặc một chiếc áo của Châu Tinh Trì- Ảnh 4.

Không còn tung hoành trên màn ảnh, Châu Tinh Trì bị nhận xét già cỗi hơn các đồng nghiệp cùng lứa.

Châu Tinh Trì sinh năm 1962, là huyền thoại của điện ảnh Hong Kong với loạt phim hài ăn khách, diễn theo phong cách "vô ly đầu". Vài năm trở lại đây, các tác phẩm của Châu Tinh Trì gặp khó khăn trong quá trình ra rạp, chất lượng dự án phim lại không được đánh giá cao.

Năm 2024, dự án do Châu Tinh Trì đầu tư là Đại thoại Đại thoại Tây du bị chê chất lượng kém. Châu Tinh Trì thiếu sự sáng tạo, liên tục làm lại các tác phẩm đã nổi danh của mình trong quá khứ. Vua hài Hong Kong đã thực hiện phim điện ảnh Đội bóng đá nữ Thiếu Lâm , tuy nhiên phim chưa hoàn tất phần hậu kỳ.

Ngoại hình tài tử U60 chưa vợ, ở biệt thự TP.HCM vài chục tỷ, đưa hết tiền cho mẹ giữ

Theo Minh Vũ

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nữ tiến sĩ chi gần 1,5 tỷ đồng xây “nhà xanh” 270m2 để cha dưỡng già: Tự phát điện, tự lọc nước, cả năm không tốn tiền điện

Nữ tiến sĩ chi gần 1,5 tỷ đồng xây “nhà xanh” 270m2 để cha dưỡng già: Tự phát điện, tự lọc nước, cả năm không tốn tiền điện Nổi bật

Thông tin mới về nữ nghệ sĩ đình đám sau khi bán nốt biệt thự 70 tỷ ở Việt Nam

Thông tin mới về nữ nghệ sĩ đình đám sau khi bán nốt biệt thự 70 tỷ ở Việt Nam Nổi bật

Hari Won làm gì mà Trấn Thành từng phải nói: "Mọi người đừng soi mói vợ mình"?

Hari Won làm gì mà Trấn Thành từng phải nói: "Mọi người đừng soi mói vợ mình"?

20:59 , 06/12/2025
Lý Hoàng Nam bất ngờ nói một điều với vợ sau chức vô địch PPA Tour Asia lịch sử

Lý Hoàng Nam bất ngờ nói một điều với vợ sau chức vô địch PPA Tour Asia lịch sử

20:49 , 06/12/2025
Một buổi chiều giành 2 chức vô địch PPA Tour Asia, Pickleball Việt Nam "out trình"

Một buổi chiều giành 2 chức vô địch PPA Tour Asia, Pickleball Việt Nam "out trình"

20:04 , 06/12/2025
Ngoại hình tài tử U60 chưa vợ, ở biệt thự TP.HCM vài chục tỷ, đưa hết tiền cho mẹ giữ

Ngoại hình tài tử U60 chưa vợ, ở biệt thự TP.HCM vài chục tỷ, đưa hết tiền cho mẹ giữ

19:42 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên