Mẹ đơn thân tiêu hơn 31 triệu/tháng: Bị chê tiêu hoang gấp mấy lần gia đình 3-4 người, nhưng nhìn kỹ từng khoản lại thấy hợp lý vô cùng

Câu chuyện về cách chi tiêu của một mẹ đơn thân tên T (30 tuổi, Hà Nội) đang nuôi con nhỏ gần đây đã thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trong chia sẻ của mình, T cho biết tổng chi phí sinh hoạt của 2 mẹ con mỗi tháng lên tới hơn 31 triệu đồng - một con số khiến nhiều người bất ngờ và dấy lên không ít ý kiến trái chiều.

Mẹ đơn thân nuôi con nhỏ: Chi tiêu hơn 31 triệu/tháng

Theo lời T, mỗi tháng cô phải trả 13 triệu tiền lãi ngân hàng. Đây là khoản vay cho cả việc mua nhà và vốn kinh doanh, cũng là lý do lớn nhất khiến tổng chi tiêu tăng cao. T cho biết khoản lãi này đã được cố định từ lâu và dù muốn tiết kiệm đến mức nào cô cũng không thể cắt giảm.

Ngoài ra, cô dành khoảng 1 triệu đồng cho khoản quần áo và đưa con đi chơi để bé được trải nghiệm, vận động và giao tiếp thêm. Đối với bản thân, T để riêng khoảng 800.000 đồng cho cà phê, trà sữa - những lúc thư giãn hiếm hoi của một mẹ đơn thân sau giờ làm, và thêm 1 triệu cho quần áo, mỹ phẩm.

Tiền ăn của hai mẹ con mỗi tháng vào khoảng 6 triệu đồng, mức chi không quá cao nếu tính theo mặt bằng sinh hoạt tại các đô thị lớn. Cuối cùng, T dự phòng khoảng 1 triệu đồng mỗi tháng cho những khoản phát sinh như thuốc men, hiếu hỉ hay các nhu cầu bất ngờ. Tổng cộng, toàn bộ chi tiêu cố định và phát sinh của hai mẹ con rơi vào hơn 31 triệu đồng mỗi tháng.

Chi tiêu của 2 mẹ con gấp mấy lần gia đình 3-4 người

Khi bài chia sẻ được lan truyền, nhiều người cho rằng cách chi của T có phần thoải mái, thậm chí bị xem là thuộc tuýp sống hưởng thụ. Một số ý kiến cho rằng với hai mẹ con mà tiêu đến hơn 31 triệu mỗi tháng là quá cao, nhất là khi nhiều gia đình bốn người chỉ chi khoảng một nửa số đó.

- "Mình cũng ở Hà Nội, mà cả nhà 4 người không tiêu đến mức như hai mẹ con bạn. Mình nghĩ bạn nên cân đối lại chút, chứ cứ thế này làm bao nhiêu cũng hết".

- "Tiêu 31 triệu mà có 2 mẹ con, hix, còn gấp mấy lần nhà mình".

- "Bạn này chắc thuộc tuýp người hưởng thụ, làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu rồi".

Nhiều người bình luận rằng, trong bảng chi tiêu của mẹ con T vẫn có nhiều khoản có thể cắt giảm nếu T muốn tiết kiệm hơn trong giai đoạn còn đang gánh nợ ngân hàng.

Cuộc sống của mẹ đơn thân cũng cần đến những khoản chi dành cho "tinh thần"

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến trái chiều, cũng có rất nhiều bình luận đứng về phía T. Nhìn chung, khoản chi tiêu hơn 31 triệu ấy, trong đó đã có 13 triệu là tiền lãi ngân hàng - chiếm gần một nửa tổng chi, nên thực chất mức chi tiêu sinh hoạt của 2 mẹ con cô chỉ rơi vào khoảng hơn 18 triệu đồng - con số không quá bất thường đối với một gia đình hai người sống ở thành phố.

- "Chi tiêu nhiều mỗi tiền lãi ngân hàng thôi, chứ các khoản khác cũng hợp lý mà. Sống ở Hà Nội thì làm gì có chuyện chi tiêu thấp hơn được nữa".

- "Nếu thật sự muốn vén thì chỉ thấy có thể vén phần trà sữa + cà phê, chi phí ăn uống. Nhà mình cũng trả lãi ngân hàng nên phần ăn uống đa phần là nhờ bố me ở quê mua đồ và gửi cho, rẻ hơn được chút. Ăn uống 3 người tầm 3-4 triệu" .

- "Cũng tùy khu vực sinh sống. Nhà mình không phải trả lãi ngân hàng. Mà tháng nào cũng hơn 20 triệu. Nhà 5 người. Cũng cố gắng tiết kiệm mà khó quá".

Ngoài ra, mỗi người có một tiêu chuẩn sống, một hoàn cảnh và một áp lực riêng. Là mẹ đơn thân, T vừa phải làm mẹ, vừa phải làm cha, vừa đảm nhiệm công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Những khoản như cà phê, mỹ phẩm hay đưa con đi chơi không thể coi là hoang phí mà có thể xem là cách T duy trì tinh thần, giữ sự cân bằng trong cuộc sống. Một số người còn chỉ ra rằng nếu thu nhập của T khá thì mức chi tiêu như vậy hoàn toàn hợp lý, thậm chí là việc mua sắm, chăm sóc bản thân còn giúp cô có thêm năng lượng, tinh thần để lo cho con tốt hơn.