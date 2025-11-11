Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người đàn ông 50 tuổi ở Hưng Yên chuyển thành công 2,2 tỷ đồng nhưng không liên lạc được người nhận: Công an tỉnh khởi tố người nhận tiền

11-11-2025 - 10:48 AM | Sống

Ngoài ông B, Phùng Thị Thanh còn nhận 2,4 tỷ đồng của 2 bị hại khác rồi cắt đứt liên lạc.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phùng Thị Thanh (SN 1977, trú tại thôn Trình Hoàng, xã Quang Lịch, tỉnh Hưng Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự.

Trước đó, vào khoảng giữa năm 2020, trong quá trình làm công việc bốc mộ tại khu vực trung tâm xã Đông Thọ, thành phố Thái Bình (nay là phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), Phùng Thị Thanh quen biết với ông N.H.B (SN 1975, trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Qua trao đổi, Thanh tự giới thiệu có mối quan hệ quen biết với Ban quản lý dự án đấu giá đất xã Đông Thọ, có khả năng mua được đất dự án với giá sàn. Tin tưởng lời nói của Thanh, ông B. nhờ Thanh mua giúp 2 lô đất tại khu vực trên. Sau đó, Thanh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, tạo lòng tin và nhiều lần yêu cầu ông B. chuyển tiền để làm thủ tục mua đất.

Người đàn ông 50 tuổi ở Hưng Yên chuyển thành công 2,2 tỷ đồng nhưng không liên lạc được người nhận: Công an tỉnh khởi tố người nhận tiền- Ảnh 1.

Đối tượng Phùng Thị Thanh trước cơ quan điều tra. Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên

Trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024, ông B. đã nhiều lần chuyển cho Thanh tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Nhận được tiền, Thanh không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền và tìm cách lẩn trốn, cắt đứt liên lạc với bị hại.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện cùng thủ đoạn trên, Phùng Thị Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt của 2 bị hại khác. Tổng số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, ai là nạn nhân đã bị Phùng Thị Thanh lừa đảo với thủ đoạn như trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, địa chỉ Số 228 Trần Thánh Tông, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên hoặc đồng chí Tô Văn Hưng - Điều tra viên thụ lý, số điện thoại 0348.195.741 để phối hợp giải quyết.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hưng Yên

