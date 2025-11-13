Mỹ Tâm vô duyên hay vô tư?

Xuất hiện trong chương trình Have a sip được phát sóng trên kênh Youtube Vietcetera, ca sĩ Mỹ Tâm đã có những chia sẻ về năm đầu sự nghiệp. Theo đó, khi được MC yêu cầu mô tả về bản thân khi mới vào nghề, “họa mi tóc nâu” tự nhận mình vô duyên. Cô khẳng định những người thích mình từ hồi mới vào nghề là phải thích mình lắm.

Chính MC của chương trình cũng có phần bất ngờ khi Mỹ Tâm nói bản thân vô duyên. “Chữ vô duyên đó là do chị bị người khác nói hay tự bản thân chị thấy”, MC đặt câu hỏi.

Mỹ Tâm chia sẻ tại chương trình Have a sip

Lúc này, nữ ca sĩ đính chính lại. “Nói vô duyên thì hơi quá. Tôi thấy mình hơi vô tư quá. Nói chuyện đúng kiểu như nói với người nhà, không có phân biệt được bản thân đang đứng trên sân khấu. Chính vì vậy những người thấy được cái thật của mình nên họ mới thương mình đến giờ và sau đó thành fan. Nhờ âm nhạc của mình cũng tác động đến một số khán giả nên họ thích mình”, Mỹ Tâm chia sẻ.

Cô cho biết sau này khi xem lại thì đã nhìn nhận ra bản thân chưa thật sự ổn định về việc ăn nói và phong thái. “Sau này tôi thấy bản thân cũng không khá hơn nhiều đâu. Nhưng mình cũng biết có nhiều người xem, từ trẻ em đến người lớn nên bản thân cũng để ý hơn”, Mỹ Tâm kể.

Giọng ca “Cây đàn sinh viên” cho biết cô không quá quan tâm đến bề ngoài hay cách ăn nói khi đi hát ở những năm đầu sự nghiệp. “Tôi chỉ biết lên hát hay cỡ nào, chọn bài hát nào cho xuất sắc, trình diễn sao cho thu hút. Đó là điều tôi suy nghĩ nhiều nhất thôi. Khi đó có gì tôi mặc nấy, không quá đòi hỏi gì”, cô kể lại.

Theo đó, Mỹ Tâm là nữ ca sĩ đã có hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Cô tốt nghiệp thủ khoa trung cấp Nhạc viện khoa thanh nhạc. 16 tuổi, Mỹ Tâm giành giải nhất đơn ca toàn thành. Từ 1997-1998, cô tham gia liên tiếp những hội diễn văn nghệ, các cuộc thi giọng hát hay của quận và thành phố. Liên tiếp gặt hái nhiều thành công, nữ ca sĩ bước vào con đường ca hát một cách vững chãi.

Suốt hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm luôn giữ vững vị trí đặc biệt trong lòng công chúng nhờ tinh thần làm nghề nghiêm túc và nỗ lực không ngừng đổi mới hình ảnh.

Không chỉ là ca sĩ, cô còn thử sức ở nhiều vai trò khác như sản xuất phim, tổ chức các liveshow quy mô lớn và duy trì nhiều dự án thiện nguyện lâu dài.

Hiện Mỹ Tâm đang tất bật chuẩn bị cho live concert See The Light, dự kiến diễn ra ngày 13.12 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Theo ban tổ chức, 22.000 vé mở bán sớm đã “cháy sạch” chỉ sau vài giờ. Đó là minh chứng cho sức hút bền bỉ của cô sau hơn 20 năm ca hát.